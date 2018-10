Przychody Grupy Orbis zmniejszyły się o 7,2% r/r do 391,7 mln zł w III kw. oraz o 1,8% r/r do 1 082 mln zł w I-III kw. 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.>>>>

Marvipol Logistics (jednostka zależna Marvipol Development) oraz PG Dutch Holding I B.V. (razem - podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 80) zawarły z ELP Holdco (Poland) przedwstępną umowę sprzedaży wszystkich udziałów PDC Industrial Center 80, realizującej projekt magazynowy Panattoni Park Łódź East VII, podał Marvipol. Cena udziałów Marvipol Logistics to ok. 1,796 mln euro. >>>>

Esotiq & Henderson miało ok. 13 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży we wrześniu, co oznacza wzrost o ok. 2% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.>>>>





>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 5 724 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kwartale 2018 roku wobec 5 487 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,3%, podała spółka. Na koniec III kw. br. PBKM przechowywał 163 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek, co oznacza wzrost o 14,4% r/r.>>>>

Michał Sobolewski zostanie powołany do zarządu P4 (Play) na stanowisko dyrektora ds. marketingu, Michał Ziółkowski na stanowisko dyrektora ds. technicznych, a Wojciech Danieluk na stanowisko dyrektora ds. IT i transformacji - wszyscy w dniu 1 listopada, podała spółka.>>>>



>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Larq prognozuje, że spółki portfelowe wypracują w 2018 r. następujące wyniki na poziomie EBITDA: Nextbike Polska +16,4 mln zł, Brand 24 -0,9 mln zł, Synergic +8,2 mln zł, Youlead w organizacji -0,4 mln zł, Larq i pozostałe spółki -4,9 mln zł, podał Larq.>>>>

Ronson Development rozpocznie przedsprzedaż III etapu osiedla Miasto Moje w Warszawie w sobotę, 20 października, podała spółka. W ramach tego etapu powstanie 196 mieszkań. >>>>

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property we wrześniu br. wyniosły 2,21 mln zł i były wyższe o ponad 25% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne orientacyjne dane. Grupa najbliższym tygodniu uruchomi platformę internetowej dystrybucji kredytów hipotecznych. >>>>





>>> Zobacz też rekomendacje

Bank BGŻ BNP Paribas rozpoczął pilotaż platformy Adaptive Mobile Threat Defense Footprint zaprojektowanej przez Kaymera Technologies, podał bank. Jej zadaniem jest zwiększenie ochrony danych osobowych i biznesowych na urządzeniach mobilnych zarówno pracowników banku, jak i partnerów biznesowych. To kolejne rozwiązanie opracowane przez startup, które zostało zastosowane w banku BGŻ BNP Paribas. >>>>

Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła z osobą prawną przedwstępną umowę sprzedaży na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu - Śródka, o powierzchni ok. 1,3 ha, za cenę netto 8,8 mln zł, podał Archicom. >>>>

Konsorcjum Mostostalu Warszawa zawarło ugodę sądową z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa - Modlin w ramach postępowania na tle realizacji umowy na "Wykonanie budowy budynku terminala pasażerskiego na terenie lotniska Warszawa - Modlin", podał Mostostal. Na podstawie ugody konsorcjum zapłaci portowi 0,5 mln zł. >>>>

ML System podpisał dwie umowy o łącznej wartości 9,6 mln zł netto z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych, podała spółka. >>>>

Biomed-Lublin pracuje obecnie nad finansowaniem wkładu własnego budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) i do końca listopada chce poinformować, w jaki sposób pozyska środki na ten cel, poinformowali przedstawiciele spółki. Realizacja inwestycji, na którą spółka otrzymała 14,9 mln zł dotacji ma rozpocząć się w grudniu br. >>>>

Oferta Nextbike została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na uruchomienie oraz kompleksową eksploatację samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu, prowadzonym przez Gminę Wrocław. Cena zaoferowana przez Nextbike za realizację zamówienia podstawowego wynosi 20,53 mln zł brutto. >>>>

VD Mieszkania XXI, spółka zależna Vantage Development, zawarła z osobą fizyczną przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej o powierzchni 1 ha, zlokalizowanej w Iwinach pod Wrocławiem, za cenę 2 mln zł, podała spółka. Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji deweloperskiej i pozwoli na budowę ok. 72 lokali mieszkalnych. >>>>

Erbud podpisał znaczącą umowę na roboty budowlane z Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 23,43 mln zł netto / 28,82 mln zł brutto. >>>>

LC Corp S.A. dokonał emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł (tj. o wartości nominalnej 66 mln zł dla obligacji czteroletnich oraz o wartości nominalnej 34 mln zł dla obligacji dwuletnich) w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 400 mln zł, podała spółka. >>>>