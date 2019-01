Marek Piątkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu – wiceprezesa Tarczyńskiego, podała spółka. >>>>

Qumak zaprasza inwestorów do składania ofert obejmujących nabycie należących do niego udziałów Qumak Professional Services, podała spółka. >>>>

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w sprawie z powództwa Korporacji Budowlanej Doraco przeciwko Mostostalowi Warszawa, w ramach którego oddalił apelację spółki i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 28 kwietnia 2017 r., którym Sąd zasądził na rzecz Doraco od spółki kwotę 10,93 mln zł wraz z odsetkami ustawowym liczonymi od 28 marca 2015 r. do dnia zapłaty. >>>>

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) aneks nr 2 do porozumienia, dotyczącego odroczenia i rozłożenia na raty płatności wynikającej z układu, na mocy którego spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16,5 mln zł została rozłożona na raty, podała spółka. >>>>

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości złożone przez HH Technology przeciwko PCC Rokita oraz PCC Exol wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", podały spółki w osobnych komunikatach. >>>>

ING Bank Śląski otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału Tier II banku środków pieniężnych z otrzymanej od ING Bank N.V. pożyczki podporządkowanej w kwocie 100 mln euro, podał bank. >>>>

Atal wprowadził do sprzedaży 42 mieszkania w VI etapie krakowskiej inwestycji Bronowice Residence, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania to III kwartał 2020 r. >>>>

Movie Games zaprezentuje dziś na Steam nową grę Drug Dealer Simulator, podała spółka. >>>>

Comarch od lutego przejmuje kolejne usługi w ramach KSI ZUS, podała spółka. >>>>

Obrót walutami wygenerowany w Kantorze Walutowym Alior Banku wzrósł o 15% w skali roku w 2018 r, zaś liczba transakcji wzrosła o 10% r/r, podał bank. >>>>

Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych: Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia s.r.o., Work Service SK, s.r.o. i Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o., podała spółka. >>>>