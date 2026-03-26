Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił 25 marca 2026 r. zażalenie Fidelis Partners Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z 19 grudnia 2025 r. Sprawa dotyczyła wniosku o wymierzenie Komisji Nadzoru Finansowego grzywny w związku z wpisem na Listę ostrzeżeń publicznych KNF.

Reklama

Reklama

Brak naruszenia terminu przez KNF

NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, wskazując, że jedyną przesłanką nałożenia grzywny na podstawie art. 55 § 1 p.p.s.a. jest sam fakt nieprzekazania skargi wraz z aktami sprawy sądowi administracyjnemu w terminie. Jednocześnie podkreślił, że samo stwierdzenie opóźnienia nie oznacza automatycznie konieczności ukarania organu, ponieważ sankcja ta ma charakter fakultatywny.

W toku postępowania KNF wyjaśniła, że publikacja informacji na "Liście ostrzeżeń publicznych KNF" nie jest poprzedzona postępowaniem jurysdykcyjnym (administracyjnym lub wyjaśniającym) ani kontrolnym, które skutkowałoby powstaniem akt sprawy w rozumieniu art. 54 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji organ przekazał do sądu jedynie skargę oraz odpowiedź na nią.

NSA: grzywna tylko w szczególnych przypadkach

NSA zaznaczył, że nałożenie grzywny na organ administracji wymaga każdorazowo analizy przyczyn ewentualnego uchybienia obowiązkom procesowym. Kara ta nie ma charakteru obligatoryjnego i powinna być stosowana jedynie w uzasadnionych przypadkach. "Wymierzenie grzywny jest fakultatywne. Dlatego ukaranie organu musi być poprzedzone należytym zbadaniem okoliczności sprawy, a przede wszystkim przyczyn uchybienia obowiązkowi ustanowionemu w art. 54 § 2 p.p.s.a." - przekazano. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.