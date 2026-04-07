We wtorek, 7 kwietnia, w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. To element pakietu deregulacyjnego. Zakłada on "eliminację zbędnych procedur administracyjnych, obniżenie kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego.

Ujednolicenie zasad korekt ksiąg podatkowych

Projekt przewiduje ujednolicenie zasad dokonywania korekt ksiąg podatkowych przesyłanych elektronicznie do organów skarbowych. Jak wskazano, obowiązek przesyłania organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynika z niektórych ustaw podatkowych.

Automatyczny dostęp do danych podatnika

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości automatycznego udostępniania podatnikom i płatnikom ich danych w systemie teleinformatycznym Krajowej Administracji Skarbowej. Z rozwiązania mają skorzystać również przedsiębiorcy korzystający z systemów KAS.

Dane z Centralnego Rejestru Danych Podatkowych bez udziału urzędnika

Nowe przepisy mają także uregulować udostępnianie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych. Informacje będą generowane automatycznie i udostępniane w formie elektronicznej, bez udziału urzędnika, co ma przyspieszyć obsługę i ograniczyć formalności.

Za projekt odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II/III kwartał 2026 r.