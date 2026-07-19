Forsal logo

Eksperci: Polska nie wygra już niskimi podatkami. O inwestycjach decyduje dziś coś innego

Iga Leszczyńska
Iga LeszczyńskaDoktor nauk społecznych (WAT), specjalistka w zakresie polityki rodzinnej, rynku pracy i systemu zabezpieczenia społecznego.
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 14:53
Poverty,,High,Inflation,,Recession,,Economic,Crisis,In,Poland.,Weak,Value
inwestycje, polska, podatki, koszty, ceny/Shutterstock
Model konkurowania niskimi kosztami pracy stopniowo odchodzi do przeszłości. Zdaniem ekspertów Forvis Mazars dziś o atrakcyjności Polski dla inwestorów coraz częściej decydują stabilność rynku, infrastruktura oraz przewidywalność prowadzenia biznesu.

Polska pozostaje jednym z najważniejszych rynków Europy Środkowo-Wschodniej, jednak zmieniają się czynniki decydujące o napływie kapitału. Jak wynika z raportu CEE Tax Guide 2026 oraz komentarzy ekspertów Forvis Mazars, przewaga oparta na niskich kosztach pracy stopniowo ustępuje miejsca konkurencyjności budowanej na skali rynku, jakości kapitału ludzkiego oraz zdolności przedsiębiorstw do funkcjonowania w coraz bardziej cyfrowym systemie podatkowym. O tym, dlaczego Polska przestaje konkurować niskimi kosztami, jakie wyzwania dla firm niosą KSeF i JPK_CIT oraz co dziś oznacza stabilny system podatkowy, rozmawiamy z Kingą Baran, Partner, odpowiedzialną za usługi doradztwa podatkowego w Forvis Mazars w Polsce.

Dlaczego inwestorzy wybierają Polskę?

Raport wskazuje, że Polska przestaje konkurować niskimi podatkami i kosztami pracy, a coraz większe znaczenie mają stabilność systemu oraz siła rynku wewnętrznego. Czy z doświadczeń Forvis Mazars wynika, że to właśnie te czynniki coraz częściej decydują o wyborze Polski przez inwestorów?

Kinga Baran: Koszty pracy w Polsce kształtują się na poziomie wyższym niż w krajach Europy Południowo-Wschodniej, ale nadal niższym niż w Europie Zachodniej. Kluczowym wnioskiem jest jednak stopniowe odchodzenie Polski od konkurowania wyłącznie kosztami, na rzecz budowania przewagi opartej na skali rynku i popycie wewnętrznym. Równocześnie analiza systemów opodatkowania pracy wskazuje na utrzymujące się istotne różnice pomiędzy krajami regionu. W 2026 roku w części jurysdykcji, szczególnie w państwach bałtyckich, obserwowany jest wzrost stawek podatkowych.

Z perspektywy inwestora zagranicznego Polska pozostaje rynkiem o atrakcyjnych fundamentach, w szczególności ze względu na skalę i stabilność popytu wewnętrznego, dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę logistyczną. Istotne znaczenie ma również ogólna stabilność makroekonomiczna gospodarki.

Model konkurencyjności oparty wyłącznie na przewadze kosztowej stopniowo traci na znaczeniu. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń oraz rosnącą presją regulacyjną region znajduje się w procesie redefinicji swoich kluczowych przewag. W tym kontekście kierunek zmian regulacyjnych, w tym na przykład dla Polski wzmocnienie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikacji form zatrudnienia, wskazuje na dalsze ograniczanie możliwości wykorzystywania alternatywnych modeli współpracy jako narzędzia optymalizacji kosztów pracy.

Obecnie głównymi czynnikami przyciągającymi inwestycje są zaawansowana infrastruktura logistyczna, wysoka jakość kapitału ludzkiego, bliskość rynków Europy Zachodniej oraz zdolność do obsługi bardziej złożonych procesów biznesowych, takich jak centra usług wspólnych czy centra rozwojowe, realizujące projekty B+R. Region CEE ewoluuje tym samym w kierunku modelu opartego na wartości dodanej, a nie jedynie na przewadze kosztowej.

Zobacz również

Dlaczego podatki są coraz bardziej cyfrowe?

Cyfryzacja rozliczeń podatkowych przyspiesza. Czy przedsiębiorcy są dziś rzeczywiście przygotowani do obowiązkowego KSeF i wdrażania JPK_CIT? Jakie błędy lub problemy najczęściej obserwują Państwo podczas przygotowań firm do nowych obowiązków?

KB: Do najważniejszych zmian w polskim systemie podatkowym w ostatnim okresie należy przede wszystkim wdrożenie obowiązkowego Krajowego Systemu e‑Faktur (KSeF), który od kwietnia 2026 roku objął zdecydowaną większość przedsiębiorców, z wyjątkiem najmniejszych podatników wykluczonych cyfrowo. W przypadku większych organizacji wymagał on kompleksowego dostosowania systemów fakturowania, integracji z rozwiązaniami ERP oraz przeszkolenia pracowników. Z kolei dla mniejszych podmiotów, często funkcjonujących dotychczas w oparciu

o uproszczone lub częściowo manualne procesy, oznaczał konieczność zmiany utrwalonych praktyk opierających się na gromadzeniu dokumentacji wyłącznie w formie papierowej.

Wprowadzenie KSeF oznacza jednocześnie nowy etap funkcjonowania administracji podatkowej, zapewniający organom skarbowym bieżący dostęp do danych i zwiększający poziom transparentności rozliczeń. Pomimo wciąż występujących wyzwań wdrożeniowych, system stopniowo stabilizuje się i staje się integralnym elementem otoczenia podatkowego w Polsce.

Transformacja cyfrowa obejmuje jednak szerszy zakres. Równolegle wprowadzane są nowe obowiązki raportowe w podatku dochodowym, w tym Jednolity Plik Kontrolny dla CIT (JPK CIT), który znacząco zwiększa zakres, szczegółowość i częstotliwość raportowanych danych. Istotnym elementem zmian pozostaje również rozwój regulacji międzynarodowych, w tym wdrożenie globalnego podatku minimalnego (Pillar II), którego pierwsze obowiązki raportowe przypadają na 2026 rok. Jednocześnie obserwujemy dalsze zaostrzenie podejścia organów podatkowych w obszarze cen transferowych oraz podatku u źródła. W praktyce wzmacnia to wymagania w zakresie dotrzymywania należytej staranności oraz prawidłowego dokumentowania i planowania podatkowego w zakresie transakcji transgranicznych.

Wdrożenie obowiązkowego e‑fakturowania oraz raportowania w czasie rzeczywistym wymusza na przedsiębiorstwach reorganizację procesów finansowych oraz często znaczące inwestycje technologiczne. Kraje regionu znajdują się przy tym na różnych etapach zaawansowania tych zmian, jednak w Polsce trend ten ma szczególnie istotny i bezpośredni wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Dlaczego stabilność prawa staje się ważniejsza od wysokości podatków?

Raport wskazuje, że stabilność regulacyjna staje się jedną z przewag konkurencyjnych Polski. Tymczasem przedsiębiorcy od lat podkreślają, że największym problemem nie jest wysokość podatków, lecz częste zmiany przepisów i rozbieżności w ich interpretacji. Czy zgadzają się Państwo z taką oceną? Co z perspektywy biznesu oznacza dziś „stabilny system podatkowy”?

KB: Polska pozostaje jurysdykcją o relatywnie stabilnej konstrukcji systemu podatkowego, przy jednoczesnym wysokim poziomie konieczności dostosowania do nowych standardów cyfrowych.

Na tle regionu Polska pozostaje rynkiem o umiarkowanym poziomie nominalnych obciążeń podatkowych, jednak relatywnie wysokim poziomie złożoności całego systemu. Stawki CIT, wynoszące 19% w standardowym reżimie oraz 9% dla mniejszych podatników, pozostają konkurencyjne na tle regionu. W zakresie VAT Polska wpisuje się w ogólny trend regionalny, jednak poziom obowiązków raportowych i compliance może być wyższy niż w wielu krajach ościennych.

Jednocześnie główne bariery obejmują wysoki poziom złożoności przepisów podatkowych, ich zmienność oraz coraz bardziej intensywne podejście organów podatkowych do kontroli i interpretacji regulacji, co przekłada się na wzrost kosztów compliance oraz większe ryzyko operacyjne dla przedsiębiorstw. W konsekwencji obszar podatkowy i regulacyjny zyskuje wyraźnie strategiczny wymiar, a skuteczne zarządzanie wymogami compliance staje się kluczowym warunkiem bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działalności w Polsce

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Iga Leszczyńska
Iga Leszczyńska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. "Koncepcja systemu bezpieczeństwa socjalnego Polski z uwzględnieniem zjawiska prekariatu", poświęconej wyzwaniom współczesnej polityki społecznej i rynku pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki rodzinnej, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEksperci: Polska nie wygra już niskimi podatkami. O inwestycjach decyduje dziś coś innego »
Tematy: kosztyinwestycjepodatkiCIT
Powiązane
Pyszne.pl
Gigant zapowiedział zwolnienie tysięcy kurierów. Masowe zwolnienia w Pyszne.pl
Makijaż permanentny brwi
Co trzeci salon beauty nie jest zarejestrowany w BDO. Raport 2026 pokazuje, co jest największym wyzwaniem
renta z tytułu niezdolności do pracy ZUS 2026 2027
Coraz młodsi renciści w Polsce. Raport ZUS pokazuje niepokojący trend
Geotermia
Geotermia zyskuje na znaczeniu. Ma odegrać kluczową rolę w przyszłości polskiego ciepłownictwa
Nowe opłaty dla milionów Polaków? Polska chce zatrzymać zmiany w ETS
Nowe opłaty dla milionów Polaków? Polska i 10 państw UE chcą zatrzymać zmiany w ETS
Budowa trasy HS2 w Wielkiej Brytanii
Wydadzą 500 mld zł na szybką kolej. Będzie później, do tego wolniejsza i krótsza. To lekcja dla Polski
Nie przegap
Poverty,,High,Inflation,,Recession,,Economic,Crisis,In,Poland.,Weak,Value
Eksperci: Polska nie wygra już niskimi podatkami. O inwestycjach decyduje dziś coś innego
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Coraz więcej państw zakazuje osobom nieletnim jazdy na hulajnogach elektrycznych lub wprowadza kolejne ograniczenia
Co trzeci Polak chce, by przelew natychmiastowy był standardem
Co trzeci Polak chce, by przelew natychmiastowy był standardem
rachunek, dom
Koszty ogrzewania po sezonie 2025/2026. Pompy ciepła tańsze od gazu, węgiel nadal najtańszy [RAPORT]
Wyprzedzanie traktora
Wyprzedzanie traktora na ciągłej: Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
przelew skarbówka
Masz wspólne konto z bliską osobą? Skarbówka wyjaśniła, kiedy przelew nie jest darowizną
Choroby zawodowe rozwijają się latami. PIP przypomina pracodawcom o obowiązku ochrony zdrowia pracowników
Choroby zawodowe rozwijają się latami. PIP przypomina pracodawcom o obowiązku ochrony zdrowia pracowników
Pocisk NGSRI
Legendarny Stinger ma następcę. Tajemniczy NGSRI przeszedł kluczowy test
Polecamy
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
podatek od wynajmu mieszkania 2026 ile wynosi kiedy jak zapłacić
Czy mieszkania w Polsce znów mocno podrożeją? Nowy raport pokazuje dwa scenariusze
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Kraj
obowiązek, straż miejska, zakaz, rząd, Hulajnogi elektryczne
Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sprzętu na 30 dni
Wyprzedzanie traktora
Wyprzedzanie traktora na ciągłej: Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
urlop, pracownik, pracodawca, Państwowa Inspekcja Pracy, petycja
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
To najbardziej odporne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
To najbardziej odporne miasta w Polsce w razie wojny. Podali listę
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Świat
Tehran, Iran
Rakiety nad Jordanią. Izrael ostrzega przed możliwym rozszerzeniem ostrzału
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Napięcie w cieśninie Ormuz rośnie. Iran informuje o zatrzymaniu statków
Hormozgan,,Iran,9,Mar,2026:the,United,States,Fired,Upon,An
Kolejny atak na rosyjską flotę cieni. Ukraina niszczy logistykę Moskwy
Rosja uderzyła w Kijów. Najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji
Około 40 rosyjskich pocisków uderzyło w Kijów. Stolica Ukrainy pod zmasowanym ostrzałem
Węgry, flaga
Prezydent Węgier kończy kadencję. Tamas Sulyok podpisał zmianę konstytucji
Constitutional amendment vote in Hungarian parliament
Duża zmiana na Węgrzech. Premier chce obniżyć wiek wyborczy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj