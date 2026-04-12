Afganistan: niemal 160 ofiar śmiertelnych powodzi

Według afgańskiego Urzędu Zarządzania Kryzysowego co najmniej 157 osób zginęło w wyniku powodzi, które pod koniec marca i na początku kwietnia dotknęły 31 z 34 prowincji Afganistanu. Bezpośrednią przyczyną powodzi były intensywne, wielodniowe opady deszczu, którym towarzyszyły burze, wyładowania atmosferyczne oraz osunięcia ziemi. Sytuację pogorszyło jednoczesne topnienie śniegu w górach Hindukuszu, co doprowadziło do gwałtownego przyboru wód i powodzi błyskawicznych.

Najbardziej poszkodowane regiony Afganistanu

Największe zniszczenia odnotowano na wschodzie, zachodzie i w centrum kraju. W prowincji Nangarhar powodzie zalały miasta i uszkodziły liczne budynki. W Heracie konieczne były akcje ratunkowe i ewakuacje mieszkańców. Straty zgłoszono również w Kandaharze oraz w prowincjach Ghazni i Parwan.

Zniszczeniu uległy tysiące domów, a wiele rodzin straciło dorobek życia i źródła utrzymania. Uszkodzone lub zablokowane zostały setki kilometrów dróg, co utrudnia prowadzenie akcji ratunkowych oraz dostarczanie pomocy humanitarnej.

Afganistan narażony na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych

Afganistan należy do krajów szczególnie narażonych na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych. Eksperci wskazują, że ich częstotliwość i intensywność rośnie m.in. w związku ze zmianami klimatu. Służby ostrzegają, że prognozowane dalsze opady mogą doprowadzić do kolejnych powodzi i zwiększenia strat.