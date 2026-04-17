Rada Nordycka chce współpracy z Warszawą. "Polska naturalnie wpisuje się w ten układ"

Czym jest Rada Nordycka?

Powstała w 1952 r. Rada Nordycka jest forum współpracy parlamentarnej Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz Grenlandii, Wysp Owczych i Wysp Alandzkich. Przez dekady inicjowała nordycką integrację w zakresie wspólnego rynku pracy, swobody podróżowania czy usuwania barier administracyjnych. Pierwszej od wejścia Szwecji i Finlandii do NATO sesji Rady Nordyckiej przewodniczy fiński parlamentarzysta Ville Vayrynen.

"Polska naturalnie wpisuje się w ten układ"

Vayrynen ocenił w rozmowie z PAP, że nordycki model współpracy staje się coraz ważniejszy także dla Litwy, Łotwy i Estonii. W jego opinii Polska naturalnie wpisuje się w ten układ.

– Z punktu widzenia państw nordyckich współpraca byłaby po prostu szersza, gdyby Polska również w niej uczestniczyła – zauważył przewodniczący Rady.

Wymiar bezpieczeństwa

Chociaż dotąd Rada Nordycka była kojarzona głównie z integracją w obszarach cywilnych, tegoroczne obrady koncentrują się na zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa - odporności regionu, przygotowaniu kryzysowym oraz związanej z tym infrastrukturze.

Vayrynen podkreślił, że Rada nie powinna zastępować NATO, UE ani nordyckiej współpracy obronnej NORDEFCO, lecz jej rolą jest skuteczne realizowanie zadań cywilnych.

Kluczowa rola transportu

– Dziś niemal wszystko ma jednak podwójne zastosowanie. Mosty buduje się nie tylko dla ciężarówek, ale również dla czołgów – zaznaczył fiński polityk.

Jako przykład podał fakt, że - mimo wieloletniej współpracy nordyckiej - połączenia transportowe między Finlandią a Szwecją na osi wschód-zachód nadal są niewystarczające.

Na podobny problem zwrócił niedawno uwagę sekretarz generalny NATO Mark Rutte po ćwiczeniach Cold Response. Szef Sojuszu zauważył, że w państwach nordyckich istnieją połączenia transportowe biegnące głównie z północy na południe, podczas gdy infrastruktura wschód-zachód pozostaje słabo rozwinięta.

Z Oslo Mieszko Czarnecki