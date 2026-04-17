Rada Nordycka chce współpracy z Warszawą. "Polska naturalnie wpisuje się w ten układ"

oprac. Kamil Nowak
17 minut temu
Polska dobrze wpisuje się w kształtujący się nordycko-bałtycki system bezpieczeństwa w Europie – powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący Rady Nordyckiej Ville Vayrynen. W Oslo trwa posiedzenie 87 parlamentarzystów z państw nordyckich, poświęcone współpracy na rzecz wzmocnienia odporności i bezpieczeństwa regionu.

Czym jest Rada Nordycka?

Powstała w 1952 r. Rada Nordycka jest forum współpracy parlamentarnej Danii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Finlandii oraz Grenlandii, Wysp Owczych i Wysp Alandzkich. Przez dekady inicjowała nordycką integrację w zakresie wspólnego rynku pracy, swobody podróżowania czy usuwania barier administracyjnych. Pierwszej od wejścia Szwecji i Finlandii do NATO sesji Rady Nordyckiej przewodniczy fiński parlamentarzysta Ville Vayrynen.

To najbardziej zatłoczona droga w Polsce. Prawie 200 tys. samochodów dziennie
"Polska naturalnie wpisuje się w ten układ"

Vayrynen ocenił w rozmowie z PAP, że nordycki model współpracy staje się coraz ważniejszy także dla Litwy, Łotwy i Estonii. W jego opinii Polska naturalnie wpisuje się w ten układ.

– Z punktu widzenia państw nordyckich współpraca byłaby po prostu szersza, gdyby Polska również w niej uczestniczyła – zauważył przewodniczący Rady.

Wymiar bezpieczeństwa

Chociaż dotąd Rada Nordycka była kojarzona głównie z integracją w obszarach cywilnych, tegoroczne obrady koncentrują się na zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa - odporności regionu, przygotowaniu kryzysowym oraz związanej z tym infrastrukturze.

Vayrynen podkreślił, że Rada nie powinna zastępować NATO, UE ani nordyckiej współpracy obronnej NORDEFCO, lecz jej rolą jest skuteczne realizowanie zadań cywilnych.

Kluczowa rola transportu

– Dziś niemal wszystko ma jednak podwójne zastosowanie. Mosty buduje się nie tylko dla ciężarówek, ale również dla czołgów – zaznaczył fiński polityk.

Jako przykład podał fakt, że - mimo wieloletniej współpracy nordyckiej - połączenia transportowe między Finlandią a Szwecją na osi wschód-zachód nadal są niewystarczające.

Na podobny problem zwrócił niedawno uwagę sekretarz generalny NATO Mark Rutte po ćwiczeniach Cold Response. Szef Sojuszu zauważył, że w państwach nordyckich istnieją połączenia transportowe biegnące głównie z północy na południe, podczas gdy infrastruktura wschód-zachód pozostaje słabo rozwinięta.

Z Oslo Mieszko Czarnecki

Źródło: PAP
Co dalej z cenami ropy? Wrócił optymizm, ale jest też jedna zła wiadomość
Rosja grozi atakiem na polskie miasto. Prezydent zaapelował do mieszkańców
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Wskazali dwa adresy jako cele ataków
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Mocarstwo rzuca rękawice Rosji. Ta broń może zmienić losy wojny w Ukrainie
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
Od 1 maja w sanatoriach rozpoczyna się sezon wysoki. Dla kuracjuszy oznacza to wzrost cen
680 tys. żołnierzy w gotowości. Rosja gromadzi wielkie siły do nowego ataku
