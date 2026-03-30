Tunel w Łodzi. Będzie restart budowy?

PKP PLK chce wrócić do budowy tunelu pod Łodzią. Przypomnijmy, że inwestycja warta ponad 2 mld zł została przerwana w listopadzie 2024 roku, chwilę po zawaleniu się jednej z kamienic nad którą prowadzono prace. Na początku lutego PKP PLK zerwała umowę z wykonawcą tunelu pod Łodzią wskazując na problemy: od zmian dokumentacji technicznej przez groźne osuwiska na budowie, aż po katastrofę budowlaną z listopada 2024 roku.

Do składania ofert na dokończenie inwestycji zaproszono pięć firm. Zwycięzca ma zostać wybrany niedługo i wejść na budowę jeszcze w tym roku. Równolegle PLK chce złożyć wniosek o zmianę decyzji lokalizacyjnej dla tunelu średnicowego w Łodzi. Rafał Wilgusiak z biura prasowego PLK w rozmowie z PAP w poniedziałek powiedział, że formalnie decyzja o wyburzeniu kamienic stojących nad budowanym w Łodzi tunelem średnicowym jeszcze nie zapadła, chociaż zdobycie nowej decyzji lokalizacyjnej wojewody łódzkiego dla tunelu da taką możliwość.

- Jesteśmy na etapie składania wniosku o zmianę decyzji lokalizacyjnej. Wniosek obejmuje szereg zagadnień, w tym m.in. wywłaszczenie 4 kamienic - przy ul. Próchnika 44 oraz Al. 1 Maja 19, 21, 23, znajdujących się nad trasą przejścia tarczy TBM. Na obecnym etapie nie ma decyzji o wyburzeniach tych obiektów, a w celu uzyskania zgody na rozbiórkę konieczne jest wykreślenie z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Zburzą kamienice nad tunelem. Właściciele dostaną odszkodowanie

Rafał Wilgusiak z PKP PLK dodał, że wywłaszczeni mieszkańcy (właściciele nieruchomości) otrzymają odszkodowanie, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie, na podstawie wartości odtworzeniowej ustalonej przez rzeczoznawcę wskazanego przez wojewodę łódzkiego. PLK deklaruje, że wycena nie będzie uwzględniała stopnia zużycia budynków.

- Wykonamy dodatkowe ekspertyzy techniczne budynków na dalszym przebiegu tunelu, które określą, czy poszczególne obiekty będą wymagały wywłaszczenia lub rozbiórki. Na tym etapie nie ma listy nieruchomości przeznaczonych do tych działań - dodał Wilgusiak.

Zapytany przez PAP, czy plan wyburzenia kamienic nad tarczą TMB, która tkwi pod nimi od września 2024 r. jest związany z koniecznością wydobycia tarczy TBM Katarzyna na powierzchnię, Wilgusiak powiedział, że analizowane są różne scenariusze dalszej realizacji inwestycji, ponieważ „wznowienie drążenia po ponad 16-miesięcznym przestoju tarczy TBM, przy jednoczesnej stwierdzonej znacznej degradacji ośrodka gruntowego w strefie oddziaływania, wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka wpływu na istniejącą zabudowę”.

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy stację Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem.