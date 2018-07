Asseco, we współpracy z IBM, wspiera powstający Golden Sand Bank



Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - Nowy oddział Golden Sand Bank, który powstanie w Niemczech, będzie bazował na centralnym systemie bankowym Asseco Core Banking oraz na rozwiązaniach IBM Services, podało Asseco Poland.

"Nowo powstająca placówka Golden Sand Bank w Niemczech będzie bazować na centralnym systemie bankowym Asseco Core Banking, aplikacjach IBM dostępnych w modelu SaaS, a także na rozwiązaniu IBM Bank-in-a-Box, dostępnym w chmurze. Umożliwia ono m.in. obsługę rozliczeń SWIFT i SEPA-SCT, a także definiowanie produktów oraz administrowanie umowami obejmującymi rachunki bieżące oraz karty kredytowe i debetowe" – czytamy w komunikacie.

"Asseco jest nie tylko wiodącym dostawcą oprogramowania dla banków w Polsce, ale także konsekwentnie buduje swoją pozycję na zagranicznych rynkach. Nasze autorskie systemy wdrażamy już m.in. w Austrii, Czechach, Gruzji, Nigerii i Wietnamie" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Zbigniew Pomianek, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że kooperacja z IBM to dla Asseco jedna z dróg do tego, aby rozwijać międzynarodową obecność w sektorze finansowym. Nawiązanie współpracy zaowocowało wspólną ofertą i realizacją pierwszych projektów, czego przykładem jest stworzenie w ubiegłym roku banku Golden Sand Bank oraz rozpoczęcie prac nad wdrożeniem w Niemczech. Systemy bankowe Golden Sand Bank wykorzystują infrastrukturę i usługi IBM oraz oprogramowanie biznesowe Asseco.

"To kolejny krok w rozwoju Golden Sand Banku, cyfrowej platformy do zarządzania majątkiem, powstałej w ubiegłym roku. IBM Bank-in-a-Box jest rozwiązaniem udostępnianym w chmurze hybrydowowej i korzystającym z mocy obliczeniowej data centers IBM zlokalizowanych w Polsce. Dostarczane przez dział usług, IBM Services i Asseco rozwiązanie Bank-in-a-Box, pozwala znacząco ograniczyć koszty inwestycyjne, potrzebne na uruchomienie przedsiębiorstwa typu fintech" – czytamy dalej.

"Bank-in-a-Box pozwala na uruchomienie banku w zaledwie 6 miesięcy. To w znaczący sposób redukuje koszty wdrożenia i zmniejsza ryzyko strat finansowych. Rozwiązanie wpiera wprowadzanie bieżących zmian i zapewnia również kontynuację rozwoju o nowe usługi" - powiedział Global Technology Services, Leader, IBM Polska Artur Wróblewski, cytowany w komunikacie.

