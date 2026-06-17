Chcesz wpłacić większą gotówkę na konto bankowe? Sprawdź, kiedy Twoim przelewem zainteresuje Urząd Skarbowy

Wpłacasz pieniądze na konto? O tym musisz pamiętać! Wpłacenie dużej sumy pieniędzy może zwrócić uwagę banku, a nawet zainteresować Urząd Skarbowy. Jak się przed tym ustrzec?
Banki z dużą uwagą monitorują wpłaty na konta, nawet jeśli mogłoby się wydawać, że są one mniej obserwowane niż wypłaty. Istnieją konkretne sytuacje, w których bank ma obowiązek zgłosić transakcję do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Obowiązkowe zgłoszenie do KAS
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, bank ma obowiązek powiadomić KAS o każdej wpłacie przekraczającej równowartość 15 tysięcy euro. Informacje te są następnie monitorowane w systemach nadzorczych.
Sytuacje wzbudzające podejrzenia banku
Nawet mniejsze wpłaty mogą zwrócić uwagę banku i uruchomić procedury weryfikacyjne. Banki zwracają uwagę na:
- Nietypowe operacje: Wpłaty, które nie pasują do twojego dotychczasowego profilu klienta. Na przykład, jeśli zazwyczaj operujesz małymi kwotami, a nagle na koncie pojawia się znacząca wpłata.
- Łączna wartość: Częste, mniejsze wpłaty, które sumują się do dużej kwoty.
- Podejrzane tytuły przelewów: Tytuły, które mogą sugerować nielegalne działania.
- Różni nadawcy: Sytuacja, w której wiele osób wpłaca na twoje konto podobne kwoty.
W takich przypadkach, nawet jeśli wpłata nie przekracza 15 tysięcy euro, bank może podjąć działania, włączając w to zablokowanie środków na koncie do czasu wyjaśnienia sprawy. Weryfikacja może być prowadzona przez samego banku lub, w bardziej skomplikowanych przypadkach, przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Ile pieniędzy można wpłacić na konto, żeby nie zainteresować banku i Urzędu Skarbowego?
Można wpłacić na konto do równowartości 15 000 euro bez automatycznej kontroli Urzędu Skarbowego. Ta kwota w złotówkach jest zmienna i waha się obecnie (2025 rok) mniej więcej między 65 000 a 70 000 zł w zależności od kursu euro. Wpłaty lub przelewy powyżej tej kwoty muszą być zgłaszane przez bank do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który weryfikuje zasadność i legalność transakcji oraz może przekazać sprawę do Urzędu Skarbowego. Warto zaznaczyć, że nawet wpłaty poniżej tej granicy mogą wzbudzić zainteresowanie fiskusa, jeśli będą uznane za podejrzane (np. nietypowe przelewy, duża liczba mniejszych przelewów od różnych nadawców w krótkim czasie), dlatego ważne jest legalne źródło pieniędzy i odpowiednia dokumentacja.
- Podsumowując: Limit bez obowiązkowego zgłoszenia to 15 000 euro (około 65 000 - 70 000 zł),
- Powyżej tej kwoty bank jest zobowiązany do zgłoszenia transakcji,
- Kontrola może być też wszczęta przy podejrzeniu nieprawidłowości, niezależnie od kwoty,
- Takie przepisy obowiązują zarówno przy wpłatach gotówkowych, jak i przelewach między rachunkami.
Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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