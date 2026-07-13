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14. emerytura 2026 - kiedy będzie wypłacana 14. emerytura? Ile wynosi 14. emerytura? Terminy i harmonogram wypłat

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 06:56
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram wypłat
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram wypłat/Shutterstock
Coraz więcej emerytów zastanawia się, kiedy ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury i ile pieniędzy trafi na ich konta. Prognozowany harmonogram wypłat jest już znany, ale wysokość świadczenia nie dla wszystkich będzie taka sama. Sprawdzamy, kiedy można spodziewać się przelewu i ile wyniesie czternastka w 2026?

Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026?

Rząd nie opublikował jeszcze oficjalnego harmonogramu wypłat 14. emerytury w 2026 roku, ale to już praktycznie przesądzone. 6 lipca w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym 14. emerytura również w 2026 roku ma zostać wypłacona we wrześniu. Ostateczny termin zostanie niebawem potwierdzony.

Każdego roku ZUS przekazuje 14. emeryturę razem z podstawowym świadczeniem, dlatego termin wypłaty zależy od dnia, w którym emeryt lub rencista co miesiąc otrzymuje emeryturę lub rentę. Jeśli standardowy termin przypada w sobotę, niedzielę lub święto, pieniądze trafiają na konto wcześniej. Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat, dzięki któremu łatwo sprawdzisz, kiedy możesz spodziewać się przelewu.

  • 1 września (wtorek) - wypłaty dla osób otrzymujących świadczenie w pierwszym terminie miesiąca.
  • 5 września (sobota) - ponieważ termin wypada w sobotę, pieniądze powinny trafić do seniorów najpóźniej do 4 września.
  • 10 września (czwartek) - wypłaty dla osób z terminem przypadającym na 10. dzień miesiąca.
  • 15 września (wtorek) - wypłaty dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie w połowie miesiąca.
  • 20 września (niedziela) - z uwagi na dzień wolny od pracy przelewy powinny dotrzeć najpóźniej w piątek 18 września.
  • 25 września (piątek) - ostatni standardowy termin wrześniowych wypłat.

Ile wynosi 14. emerytura 2026?

Wysokość. 14. emerytury jest uzależniona od wysokości emerytury minimalnej, dlatego pełna 14. emerytura wyniesie w 2026 roku 1 978,49 zł brutto. Będzie to około 1 600-1 650 zł netto, gdyż świadczenie jest opodatkowane i objęte składką zdrowotną. Jednak nie wszyscy seniorzy otrzymają dokładnie taką samą kwotę na konto.

14. emerytura nie dla wszystkich będzie taka sama

Wysokość wypłaty zależy od wysokości podstawowej emerytury, ale nie tylko. I tak:

  • pełna 14. emerytura przysługuje osobom, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto,
  • po przekroczeniu tego progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”,
  • po przekroczeniu górnego limitu czternastka nie jest wypłacana wcale.

Zasada "złotówka za złotówkę" to kluczowy mechanizm, który decyduje o wysokości wypłaty czternastki. Pełna 14. emerytura przysługuje jedynie osobom, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. To do nich trafi kwota 1 978,49 zł brutto, czyli ok. 1 600–1 650 zł netto.

Jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, czternastka jest pomniejszana dokładnie o kwotę przekroczenia, czyli im wyższe świadczenie podstawowe, tym niższa 14-tka. Przykładowo, przy emeryturze 3 400 zł brutto czternastka może wynieść około 1 478,49 zł brutto (około 1 250 zł netto), przy świadczeniu 4 400 zł brutto senior otrzyma już tylko około 478,49 zł brutto (około 375 zł na rękę). Po przekroczeniu górnego limitu świadczenie nie jest wypłacane wcale.

Masz taką emeryturę? Nie dostaniesz czternastki w 2026

Jeśli minimalna emerytura wynosi w 2026 roku 1 978,49 zł brutto, granica całkowitej utraty 14. emerytury wynosi:

2 900 zł + 1 978,49 zł = 4 878,49 zł brutto

ZUS nie wypłaci jednak dodatku, jeśli po wyliczeniach kwota okaże się niższa niż 50 zł brutto. Dlatego osoby, które pobierają emeryturę przekraczającą 4 830 zł brutto, czyli około 3 968 zł netto, nie dostaną czternastej emerytury.

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Coraz mniej seniorów dostaje 14 emeryturę

Seniorzy coraz bardziej odczuwają problem związany z czternastą emeryturą. Choć świadczenia podstawowe po waloryzacji rosną, próg uprawniający do pełnej wypłaty czternastej emerytury od lat pozostaje bez zmian i nadal wynosi 2 900 zł brutto. Oznacza to, że w z roku na rok coraz większa grupa seniorów traci część czternastki albo całkowicie wypada z systemu wsparcia.

Eksperci od dawna wskazują, że bez podniesienia progu 2 900 zł problem będzie się pogłębiał. Aby więcej seniorów mogło ponownie otrzymywać pełną czternastkę, konieczna byłaby zmiana przepisów i podniesienie limitu dochodowego razem ze wzrostem emerytur. Na razie jednak rząd nie zapowiedział takich zmian, dlatego również w 2026 roku mają obowiązywać powyższe zasady wypłat.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: ZUS14. emeryturaczternastka dla emerytówzłotówka za złotówkę
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