W 2025 r. system Państwowego Ratownictwa Medycznego odnotował wzrost liczby interwencji i pacjentów wymagających pilnej pomocy. Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują na rosnące obciążenie zarówno zespołów ratownictwa, jak i szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Reklama

Reklama

Dane GUS: więcej interwencji i pacjentów

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły 3,3 mln świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia. Stanowi to wzrost o 3,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Wykonano 3,2 mln wyjazdów i wylotów, co oznacza wzrost o 3,5 proc. Najczęściej interwencje dotyczyły zdarzeń w miejscu zamieszkania pacjenta (77,1 proc.). W strukturze pacjentów dominowały osoby starsze – 51,5 proc. miało 65 lat i więcej, a dzieci i młodzież poniżej 18 r.ż. stanowiły 5,8 proc. Wskaźnik udzielonej pomocy wyniósł 87 osób na 1 tys. mieszkańców (84 w 2024 r.). Najwyższy odnotowano w województwie zachodniopomorskim, najniższy w wielkopolskim.

Dane GUS: szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć w 2025 r.

Z pomocy szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć w 2025 r. skorzystało 6,6 mln osób (wzrost o 2,9 proc.). Po udzieleniu świadczeń 4,9 mln pacjentów wypisano do domu, natomiast 1,7 mln wymagało hospitalizacji. Dzieci stanowiły 18,3 proc. pacjentów, a osoby w wieku 65+ – 29 proc..

Na 1 tys. ludności przypadało 177 pacjentów SOR i izb przyjęć (171 rok wcześniej). Najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim, najniższy w śląskim.

System PRM w 2025 r. [Dane GUS]

W 2025 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) funkcjonowało 1 699 zespołów ratownictwa medycznego – o 35 więcej niż rok wcześniej. Wzrosła liczba zespołów podstawowych, przy jednoczesnym spadku liczby zespołów specjalistycznych.

System wspierało 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), 251 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), 150 izb przyjęć (IP) oraz centra urazowe dla dorosłych i dzieci. Na koniec 2025 r. w zespołach ratownictwa medycznego i lotniczych zespołów ratownictwa medycznegopracowało 13,2 tys. osób, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę stanowili ratownicy medyczni (11,8 tys.), obok pielęgniarek i lekarzy systemu.