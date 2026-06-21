Forsal logo

Najbardziej zagrożone miejsca w Polsce w razie wojny. Na liście 8 miast

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 05:55
Najbardziej zagrożone miejsca w Polsce w razie wojny. Na liście 8 miast
Najbardziej zagrożone miejsca w Polsce w razie wojny. Na liście 8 miast/ShutterStock
Dystans od wschodniej granicy, obecność lotnisk, portów czy elektrowni, a także liczba mieszkańców – to kluczowe czynniki, które decydują o tym, jak bardzo polskie miasta i województwa są narażone na potencjalne zagrożenia militarne. Najnowszy raport Banku Gospodarstwa Krajowego, oparty na doświadczeniach z wojny w Ukrainie, wskazuje miejsca zarówno o najwyższym, jak i najniższym poziomie zagrożenia. Dokument bezlitośnie obnaża słabe punkty na mapie Polski.

W raporcie Banku Gospodarstwa Krajowego podkreślono, że zagrożenia militarne obejmują nie tylko bezpośrednie działania zbrojne, ale również dezinformację, cyberataki oraz działania hybrydowe prowadzone poniżej progu wojny.

Jak wskazano, "obserwacja konfliktu, który od lutego 2022 roku niszczy ukraińskie miasta pozwala zidentyfikować kluczowe czynniki ryzyka, które przesądzają o tym, że niektóre samorządy są zagrożone ewentualnymi wrogimi działaniami bardziej niż pozostałe".

Polskie miasta w obliczu wojny. Raport BGK ujawnia skalę zagrożenia

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z raportu jest znaczenie położenia geograficznego. Eksperci BGK wskazują, że szczególnie istotna jest odległość od granic z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Zwrócono również uwagę, że największe ryzyko dotyczy nie tylko obszarów przygranicznych, ale także terenów zurbanizowanych oraz miejsc, w których zlokalizowana jest infrastruktura krytyczna.

Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?
Armia wzywa Polaków. Karty mobilizacyjne trafiają do domów. Co to oznacza?

Na ten podstawie analitycy określili Indeks Zagrożenia Militarnego (IZM). Autorzy wzięli pod uwagę lokalizację elektrowni, portów, lotnisk i sieci energetycznych, pomijając obiekty, których położenie nie jest jawne. Ostatnią zmienną braną pod uwagę był udział mieszkańców danego miasta na prawach powiatu w ogólnej liczbie ludności żyjącej w tego typu jednostkach, co pozwoliło przybliżyć strategiczne znaczenie samorządu.

Najbardziej zagrożone miasta w Polsce w razie wojny. Na liście 8 miejsc

Raport BGK wykazał, że najwyższym poziomem zagrożenia wyróżniają się Warszawa i Gdańsk. Jako powód wskazano niewielką odległość od granicy obu miast. Warszawę i Brześć w linii prostej dzieli 180 km, a Gdańsk i Królewiec około 130 km.

Do tego są to miasta o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. Eksperci podkreślają, że w Gdańsku mieszczą się rafineria, port morski i lotnisko. Z kolei w Warszawie, oprócz lotniska, znajdują się siedziby instytucji państwowych oraz inne obiekty o krytycznym znaczeniu.

Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy
Polska nie wysłała MiG-29 na wojnę. Tak to komentują Ukraińcy

Ponadto najbardziej zagrożone miasta raport wymienia zarówno większe metropolie, takie jak Kraków, Poznań i Wrocław, jak również mniejsze miejscowości, w tym Krosno, Ostrołękę i Jaworzno. I choć są one względnie zagrożone, to również ich odporność jest wysoka.

"Miasta, które można określić jako relatywnie zagrożone są zamieszkałe przez 72,9 proc. ludności wszystkich miast na prawach powiatu. Ponad połowa mieszkańców miast na prawach powiatu (54,3 proc.) mieszka jednak w 22 samorządach ocenionych nie tylko jako zagrożone, ale też względnie odporne" – czytamy.

Które województwa w Polsce są najbardziej zagrożone atakiem?

W raporcie BGK czytamy również, że samorządy położone w województwie mazowieckim odznaczają się wysoką odpornością na zagrożenia. Dwie trzecie (66,6 proc.) gmin i miast w tym województwie osiągnęło poziom przewyższający średnią krajową.

Na drugim biegunie jest województwo warmińsko–mazurskie. Aż 77,6 proc. gmin i miast z tego regionu osiągnęło poziom odporności poniżej ogólnopolskiej średniej. Podobna sytuacja dotyczy województw zachodniopomorskiego i kujawsko–pomorskiego – odpowiednio 68,1 proc. oraz 66,7 proc. wszystkich gmin i miast leżących tam zostało uznane za względnie nieodporne we wszystkich czterech obszarach zagrożenia jednocześnie.

Źródło: Departament Badań i Analiz BGK, Samorządy wobec współczesnych zagrożeń. Odporność polskich gmin i miast (2025).

To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
To dzieje się teraz w Rosji. Kreml znalazł nowego głównego wroga
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiedziela handlowa 21.06.2026: sklepy otwarte 21 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa? »
Tematy: PolskawojnaraportBank Gospodarstwa Krajowego
Powiązane
Przerażenie na Kremlu. Rosji kończą się zapasy kluczowej broni
Przerażenie na Kremlu. Rosji kończą się zapasy kluczowej broni
Wielki powrót po latach. Polska będzie produkować potężne czołgi
Wielki powrót po latach. Polska będzie produkować potężne czołgi
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Nowa broń Ukrainy paraliżuje Rosjan. Nasze drogie czołgi mogą pójść w odstawkę
Zobacz
|
Niedziela handlowa 21.06.2026: sklepy otwarte 21 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 21.06.2026: sklepy otwarte 21 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
ppk
Zmiany w programie PPK w 2026 roku. Pracownik, który nie chce oszczędzać w PPK, będzie musiał częściej składać pisemną rezygnację?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj