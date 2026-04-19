Wypadki przy pracy w 2025 r. GUS: spadek liczby poszkodowanych
W 2025 r. zgłoszono 66 733 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy – o 0,4 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród poszkodowanych 189 osób uległo wypadkom śmiertelnym, a 486 – ciężkim. Najwięcej zdarzeń odnotowano 14 stycznia 2025 r.
Wypadek przy pracy. Kim jest statystyczny poszkodowany?
Z danych GUS wynika, że najczęściej poszkodowanym jest mężczyzna (57,6 proc.), zatrudniony w przetwórstwie przemysłowym (31,7 proc.). Najbardziej narażeni są operatorzy maszyn i urządzeń (10 proc.), zwłaszcza osoby z krótkim stażem – do roku pracy (30,7 proc.).
Wypadek przy pracy [MAPA wypadkowości w Polsce]
Wskaźnik wypadkowości w 2025 r. wyniósł 4,85 poszkodowanych na 1000 pracujących. Najwyższe wartości odnotowano w województwach:
- opolskim – 6,38
- śląskim – 6,18
- zachodniopomorskim – 5,82
Najniższe wskaźniki zanotowano w:
- mazowieckim – 3,53
- małopolskim – 3,56
- podkarpackim – 4,57
Wypadki przy pracy w 2025 r.: najbardziej niebezpieczne branże
Najwyższe ryzyko wypadków utrzymuje się w górnictwie i wydobywaniu, gdzie wskaźnik wyniósł 15,94. Podwyższone zagrożenie dotyczy także sektorów:
- gospodarki wodno-ściekowej i odpadów (12,55)
- opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (7,71)
- przetwórstwa przemysłowego (7,70)
Najbezpieczniejsze okazały się branże:
- informacja i komunikacja (0,72)
- działalność usługowa (1,10)
- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,12)
W pracy zdalnej lub telepracy poszkodowane zostały 252 osoby.
Przyczyny wypadków przy pracy w 2025 r.: dominują błędy pracowników
Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie pracownika (41,9 proc.). Do urazów najczęściej dochodziło w wyniku uderzenia w nieruchomy obiekt (28,9 proc.), głównie podczas poruszania się (37,8 proc.). Blisko połowa poszkodowanych (49,7 proc.) doznała ran i powierzchownych urazów, a zdecydowana większość obrażeń (78,9 proc.) dotyczyła kończyn.
Źródło: Informacja sygnalna "Wypadki przy pracy" - dane wstępne za 2025 rok GUS.