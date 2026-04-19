Wypadki przy pracy w 2025 r. GUS: mniej poszkodowanych, nadal wysokie ryzyko w górnictwie

oprac. Iga Leszczyńska
dzisiaj, 10:00
Liczba wypadków przy pracy w Polsce w 2025 r. nieznacznie spadła – wynika z wstępnych danych GUS. Najczęściej poszkodowani to mężczyźni zatrudnieni w przemyśle, a najwyższe ryzyko wciąż dotyczy górnictwa i sektorów przemysłowych.

Wypadki przy pracy w 2025 r. GUS: spadek liczby poszkodowanych

W 2025 r. zgłoszono 66 733 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy – o 0,4 proc. mniej niż rok wcześniej – wynika z wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wśród poszkodowanych 189 osób uległo wypadkom śmiertelnym, a 486 – ciężkim. Najwięcej zdarzeń odnotowano 14 stycznia 2025 r.

Wypadek przy pracy. Kim jest statystyczny poszkodowany?

Z danych GUS wynika, że najczęściej poszkodowanym jest mężczyzna (57,6 proc.), zatrudniony w przetwórstwie przemysłowym (31,7 proc.). Najbardziej narażeni są operatorzy maszyn i urządzeń (10 proc.), zwłaszcza osoby z krótkim stażem – do roku pracy (30,7 proc.).

Zobacz również

Wypadek przy pracy [MAPA wypadkowości w Polsce]

Wskaźnik wypadkowości w 2025 r. wyniósł 4,85 poszkodowanych na 1000 pracujących. Najwyższe wartości odnotowano w województwach:

  • opolskim – 6,38
  • śląskim – 6,18
  • zachodniopomorskim – 5,82

Najniższe wskaźniki zanotowano w:

  • mazowieckim – 3,53
  • małopolskim – 3,56
  • podkarpackim – 4,57

Wypadki przy pracy w 2025 r.: najbardziej niebezpieczne branże

Najwyższe ryzyko wypadków utrzymuje się w górnictwie i wydobywaniu, gdzie wskaźnik wyniósł 15,94. Podwyższone zagrożenie dotyczy także sektorów:

  • gospodarki wodno-ściekowej i odpadów (12,55)
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (7,71)
  • przetwórstwa przemysłowego (7,70)

Najbezpieczniejsze okazały się branże:

  • informacja i komunikacja (0,72)
  • działalność usługowa (1,10)
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,12)

W pracy zdalnej lub telepracy poszkodowane zostały 252 osoby.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Przyczyny wypadków przy pracy w 2025 r.: dominują błędy pracowników

Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie pracownika (41,9 proc.). Do urazów najczęściej dochodziło w wyniku uderzenia w nieruchomy obiekt (28,9 proc.), głównie podczas poruszania się (37,8 proc.). Blisko połowa poszkodowanych (49,7 proc.) doznała ran i powierzchownych urazów, a zdecydowana większość obrażeń (78,9 proc.) dotyczyła kończyn.

Źródło: Informacja sygnalna "Wypadki przy pracy" - dane wstępne za 2025 rok GUS.

Źródło: GUS
Powiązane
RTG kości
Badania specjalistyczne pracowników. Jakie badania może zlecić pracodawca?
Spada liczba ofert zatrudnienia
Coraz trudniej znaleźć pracę. Tak zmalała liczba ofert zatrudnienia
Dni wolne za krwiodawstwo - zmiany od 1 maja 2026
Krwiodawcy nie dostaną 2 dni wolnego? Zmiany od 1 maja 2026
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Trzeba będzie płacić nowy podatek od mieszkań? Ta rewolucyjna zmiana w przepisach da nam mocno popalić
Trzeba zapłacić podatek od paneli fotowoltaicznych. Zmiana w przepisach wskazuje na konkretne sytuacje
Niedziela handlowa 19.04.2026: sklepy otwarte 19 kwietnia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
8 tys. zł dla właścicieli nieruchomości 2026. Czas tylko do wyczerpania środków
2 maja, majówka, dni wolne od pracy, prezydent, urlop
2 maja nowym dniem ustawowo wolnym od pracy? Trzeba będzie odwołać wnioski urlopowe?
