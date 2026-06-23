Kilkaset nowych miejsc pracy

W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło blisko 300 osób, a pośrednio u kooperantów w regionie powstanie kolejnych kilkaset nowych miejsc pracy. Nowy obiekt pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne Solarisa o około 500 pojazdów rocznie.

Na terenie gminy Środa Wielkopolska od 1998 roku działa główna spawalnia stalowych szkieletów do autobusów i trolejbusów Solarisa. Nowo uruchomiona hala o powierzchni ponad 7 tys. metrów kwadratowych jest przeznaczona do finalnego montażu autobusów miejskich.

Ten etap produkcji dotychczas realizowany był wyłącznie w Bolechowie k. Poznania. Teraz będzie się odbywał równolegle w obu fabrykach.

Cele produkcyjne Solarisa

Spółka poinformowała we wtorek, że inwestycja przybliży ją do osiągnięcia planowanej rocznej produkcji i sprzedaży na poziomie 2 tys. pojazdów.

W 2025 roku Solaris dostarczył do klientów 1631 pojazdów, z czego 86 proc. stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne, w tym bateryjne, wodorowe oraz trolejbusy. Spółka jest europejskim liderem w tym segmencie.

Dalsza ekspansja

Solaris podał też, że przygotowuje się do dalszej ekspansji na rynek USA i Kanady, gdzie w tym roku realizuje już pierwsze zamówienia. Z kolei w Europie firma zapowiedziała rozwój swojej oferty w segmencie autobusów międzymiastowych. Plany wzrostu wymagają rozbudowy zaplecza produkcyjnego.

W gminie Środa Wielkopolska powstanie kolejny zakład. Fabryka posłuży do produkcji autobusów międzymiastowych. Ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 roku.

Solaris Bus & Coach koncentruje swoją działalność na rozwoju pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, w tym autobusów elektrycznych i wodorowych oraz trolejbusów. Ponad 27 tys. dostarczonych do tej pory pojazdów marki Solaris jeździ w 33 krajach i 850 miastach. Solaris należy do hiszpańskiej Grupy CAF.