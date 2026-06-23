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Solaris otworzył nową halę pod Poznaniem. Zwiększa moce produkcyjne zeroemisyjnego transportu

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:23
Solaris otworzył nową halę pod Poznaniem. Zwiększa moce produkcyjne zeroemisyjnego transportu
Solaris otworzył nową halę pod Poznaniem. Zwiększa moce produkcyjne zeroemisyjnego transportu/ShutterStock
Wielkopolski producent autobusów, spółka Solaris Bus & Coach, otworzył we wtorek w gminie Środa Wielkopolska nową halę produkcyjną. Inwestycja pozwoli zwiększyć moce produkcyjne firmy, ma też umocnić jej pozycję w segmencie zeroemisyjnego transportu w Europie.

Kilkaset nowych miejsc pracy

W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło blisko 300 osób, a pośrednio u kooperantów w regionie powstanie kolejnych kilkaset nowych miejsc pracy. Nowy obiekt pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne Solarisa o około 500 pojazdów rocznie.

Na terenie gminy Środa Wielkopolska od 1998 roku działa główna spawalnia stalowych szkieletów do autobusów i trolejbusów Solarisa. Nowo uruchomiona hala o powierzchni ponad 7 tys. metrów kwadratowych jest przeznaczona do finalnego montażu autobusów miejskich.

Ten etap produkcji dotychczas realizowany był wyłącznie w Bolechowie k. Poznania. Teraz będzie się odbywał równolegle w obu fabrykach.

Cele produkcyjne Solarisa

Spółka poinformowała we wtorek, że inwestycja przybliży ją do osiągnięcia planowanej rocznej produkcji i sprzedaży na poziomie 2 tys. pojazdów.

W 2025 roku Solaris dostarczył do klientów 1631 pojazdów, z czego 86 proc. stanowiły autobusy nisko- i zeroemisyjne, w tym bateryjne, wodorowe oraz trolejbusy. Spółka jest europejskim liderem w tym segmencie.

Dalsza ekspansja

Solaris podał też, że przygotowuje się do dalszej ekspansji na rynek USA i Kanady, gdzie w tym roku realizuje już pierwsze zamówienia. Z kolei w Europie firma zapowiedziała rozwój swojej oferty w segmencie autobusów międzymiastowych. Plany wzrostu wymagają rozbudowy zaplecza produkcyjnego.

W gminie Środa Wielkopolska powstanie kolejny zakład. Fabryka posłuży do produkcji autobusów międzymiastowych. Ma osiągnąć gotowość operacyjną w 2029 roku.

Solaris Bus & Coach koncentruje swoją działalność na rozwoju pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, w tym autobusów elektrycznych i wodorowych oraz trolejbusów. Ponad 27 tys. dostarczonych do tej pory pojazdów marki Solaris jeździ w 33 krajach i 850 miastach. Solaris należy do hiszpańskiej Grupy CAF.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: przemysłprodukcja autobusówSolaris Bus & Coach
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