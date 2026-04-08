W Kazachstanie zidentyfikowano strukturę geologiczną o potencjalnie bardzo dużych zasobach węglowodorów. Według informacji agencji Kazinform, jej potencjał porównywany jest do jednego z największych projektów energetycznych kraju – złoża Kaszagan. O odkryciu poinformowała państwowa spółka KazMunayGaz. Struktura znajduje się w obwodzie atyrauskim na zachodzie kraju.

Kazachstan: możliwe ogromne złoże ropy i gazu. Nawet 4,7 mld ton surowców

Według wstępnych szacunków może ono zawierać do 4,7 mld ton ropy naftowej i gazu ziemnego. Ma ono formę karbonatytowego masywu i pod względem geologicznym przypomina Kaszagan. Podczas prac poszukiwawczych odnotowano przypływ gazu pod wysokim ciśnieniem, co potwierdza obecność węglowodorów.

Przedstawiciele sektora energetycznego podkreślają, że projekt jest dopiero na początku drogi. Konieczne są kolejne odwierty i analizy, by potwierdzić rzeczywistą wielkość zasobów możliwych do wydobycia. Złoża tego typu, choć potencjalnie bardzo zasobne, należą do najbardziej wymagających technologicznie i kosztownych w eksploatacji.

Złoże Kaszagan - jedno z największych odkryć naftowych ostatnich dekad

Złoże Kaszagan, do którego porównywana jest nowa struktura, uchodzi za jedno z największych odkryć naftowych ostatnich dekad. Jego zagospodarowanie trwało jednak wiele lat i wiązało się z poważnymi problemami technicznymi, m.in. wysokim ciśnieniem oraz obecnością toksycznych związków siarki. Produkcja ruszyła z opóźnieniem, a koszty projektu znacząco przekroczyły pierwotne założenia.

Kazachstan od lat współpracuje przy eksploatacji Kaszaganu z międzynarodowymi koncernami paliwowymi, jednak relacje te bywają napięte. Trwają spory prawne dotyczące kosztów i podziału zysków, rozstrzygane w arbitrażu międzynarodowym.

Wydobycie możliwe dopiero za kilkanaście lat

Ewentualne potwierdzenie dużych zasobów w nowej strukturze mogłoby wzmocnić pozycję Kazachstanu jako jednego z kluczowych producentów surowców energetycznych nie tylko w regionie Azji Centralnej. Eksperci zwracają uwagę, że od odkrycia do rozpoczęcia wydobycia w przypadku takich złóż może minąć nawet kilkanaście lat. Według analiz branżowych średni czas realizacji takich projektów wynosi ok. 15 lat.

Położony w Azji Centralnej Kazachstan należy do grona kluczowych państw zasobnych w węglowodory. Dysponuje ok. 30 mld baryłek potwierdzonych rezerw ropy (ok. 1,7 proc. światowych zasobów) i znacznymi zasobami gazu ziemnego. Jest także największym producentem uranu na świecie oraz wydobywa m.in. węgiel, miedź i cynk. Ewentualne potwierdzenie nowych zasobów mogłoby dodatkowo wzmocnić jego pozycję na globalnym rynku energii.