Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w czwartek wiążącą umowę długoterminową na zakup gazu ziemnego LNG z firmą Cheniere Marketing International - poinformował PGNiG w komunikacie. Dodano, że umowa została zawarta na 24 lata. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce podpisać kolejne 2 kontrakty na dostawy LNG, które uzupełnią portfel dostaw gazu w tej formie, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Cyfrowy Polsat odnotował 226,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (wg MSSF15) w III kw. 2018 r. wobec 242,9 mln zł zysku (wg MSR18) rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Alior Bank odnotował 172,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 178,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Grupa Azoty odnotowała 105,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 67,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty obniżyła planowany na ten rok capex o 0,5 mld zł, ale wszystkie najważniejsze inwestycje chce realizowane zgodnie z harmonogramem, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Grupa Azoty zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2018 rok, zgodnie z polityką dywidendową, poinformował prezes Wojciech Wardacki. >>>>

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 18,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 20,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" odnotowały 35,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 29,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Energa odnotowała 122 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Master Pharm odnotował 7,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2018 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Jaguar Land Rover jest gotów po wygaśnięciu umowy importerskiej w 2020 r. odkupić od British Automotive Polska (część importerska British Automotive Holding - BAH) niesprzedane samochody, części zamienne oraz akcesoria, wynika z listu intencyjnego otrzymanego przez BAH od koncernu JLR. >>>>

Getin Noble Bank

Jerzy Pruski zrezygnował z zasiadania w zarządzie Getin Noble Bank i pełnienia w nim funkcji wiceprezesa, podał bank. >>>>

Tobiasz Bury złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Idea Banku ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji, podał bank. Jednocześnie rada nadzorcza banku powierzyła Jerzemu Markowi Pruskiemu pełnienie obowiązków prezesa zarządu. >>>>

Akcjonariusze większościowi oraz zarząd Multimedia Polska odstąpili od planowanej transakcji potencjalnego zbycia 100% akcji Multimediów na rzecz Vectra, podały MMP. >>>>

Rada nadzorcza oraz zarząd Impexmetalu podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji strategii rozwoju na lata 2018-2026, podała spółka. Ma to związek z zakończeniem analiz dotyczących poniesionych oraz przewidywanych nakładów na realizację strategii. >>>>



Astarta odnotowała 22,7 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,54 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

X-Trade Brokers odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalexport Autostrady odnotował 50,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 45,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Skonsolidowany zysk netto Ergisu spadł o 18,18% r/r do 3,95 mln zł w III kw. 2018 r., przy spadku przychodów o 2,75% r/r do 195,7 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny grupy spadł w tym okresie o 41,72% r/r do 5,44 mln zł, a wynik EBITDA obniżył się o 22,9% do 11,6 mln zł. >>>>

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 7 023 268 480,74 zł na koniec października, podało TFI. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 7 534 169 295,07 zł. >>>>

PKO BP, Prime Car Management

PKO Leasing ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Prime Car Management (PCM), tj. na 11 908 840 akcji, podał Dom Maklerski PKO BP jako podmiot pośredniczący. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 11,38 zł za jedną akcję. >>>>



CEZ odnotował 1 485 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 214 mln CZK straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CEZ prognozuje, że EBITDA wyniesie 50-51 mld CZK, a skorygowany zysk netto 13-14 mld CZK w 2018 r., podała spółka. >>>>



Alior Bank oczekuje, że w kolejnych kwartałach będzie notował koszty ogółem na poziomie 430-435 mln zł. Ostatni kwartał tego roku - przy pozytywnym scenariuszu - może przynieść lekki spadek kosztów, poinformował wiceprezes Filip Gorczyca. >>>>

Alior Bank poprawia swoją sytuację kapitałową i podtrzymuje, że zamierza wypłacić dywidendę z zysku za 2019 rok, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Alior Bank ocenia, że nie ma zagrożeń dla realizacji celów strategicznych do 2020 roku, a w niektórych obszarach - np. w zakresie marży odsetkowej netto, czy kosztów ryzyka - cele te powinny zostać zrealizowane znacznie wcześniej, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie etapów III i Vb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, podała spółka. >>>>