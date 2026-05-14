Od kwietnia cudzoziemcy złożyli ponad 15,5 tys. wniosków o pobyt w Polsce

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 09:17
Od uruchomienia nowego Modułu Obsługi Spraw założonych zostało ponad 50,5 tys. kont użytkownika i złożono ponad 15,5 tys. wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt - poinformowała Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dodała, że system działa prawidłowo i w pełni stabilnie.

Nowy Moduł Obsługi Spraw

Od 27 kwietnia wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt w Polsce można składać wyłącznie elektronicznie poprzez Moduł Obsługi Spraw (MOS). Zmianę wprowadzono, aby uprościć procedury, zmniejszyć kolejki do urzędów oraz umożliwić składanie dokumentów online w dogodnym czasie i miejscu.

Katarzyna Siwak z Urzędu do Spraw Cudzoziemców poinformowała, że wdrożenie portalu MOS przebiegło pomyślnie. - Nowy system działa prawidłowo i w pełni stabilnie, nie odnotowaliśmy żadnych awarii, ani przerw w jego działaniu - przekazała. Dodała, że od 27 kwietnia założonych zostało ponad 50500 kont użytkownika i złożono ponad 15500 wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Zdarzają się pytania dotyczące rozwiązywania różnych problemów wynikających z podania niewłaściwych danych, np. gdy użytkownicy podali adres e-mail z błędem. Pojawił się również problem z dostarczaniem wiadomości e-mail na adresy umieszczone w domenie „mail.ru”, której administrator nie reaguje - co nie jest zaskoczeniem - na zgłaszane przez nas interwencje. Sugerujemy w tym przypadku użytkownikom założenie konta w innej domenie - przekazała Siwak.

Jak działa nowy system - MOS?

Przypomniała, że MOS wymaga wypełnienia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, w tym załączników „z należytą starannością”, podania wszystkich niezbędnych danych, uzupełnienia wszelkich wymaganych pól i opatrzenia wniosku oraz załącznika niezbędnym podpisem.

Przed wdrożeniem systemu MOS do urzędów wojewódzkich często składane były dokumenty niekompletne, niewypełnione w całości, nieopatrzone podpisem. Powodowało to konieczność wysyłania wezwań do uzupełnienia braków formalnych, co skutkowało wydłużaniem czasu procedowania spraw w urzędach wojewódzkich, a co za tym idzie – generowało znaczące opóźnienia w wydawaniu decyzji. System MOS wyklucza te ewentualne nieprawidłowości – dopóki wszystkie wymagane pola nie zostaną poprawnie uzupełnione, wniosek nie zostanie przyjęty - zauważyła Siwak.

UdSC: planujemy rozbudowę systemu

UdSC przypomniał, że na stronie internetowej urzędu jeszcze przed uruchomieniem MOS zamieszczona została baza pytań i odpowiedzi, w której szybko można odnaleźć potrzebne informacje.

Urząd zapowiedział ponadto, że planuje rozbudowę systemu MOS, m.in. poprzez wdrożenie modułu płatności elektronicznych, zastosowanie różnych mechanizmów walidacji służących dalszej optymalizacji procesu weryfikacji, czy wprowadzenie różnych form komunikacji z wnioskodawcami.

System działa od 27 kwietnia

System MOS od 27 kwietnia umożliwił cudzoziemcom składanie wniosków o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE drogą elektroniczną. Od tego czasu wnioski złożone w formie papierowej nie są już rozpatrywane.

Korzystanie z systemu MOS jest bezpłatne. Aby złożyć wniosek konieczne jest utworzenie nowego konta w systemie MOS, logowanie przez login.gov.pl, przygotowanie dokumentów elektronicznych, jak zdjęcie, skany, potwierdzenia opłat oraz posiadanie podpisu elektronicznego.

Po złożeniu wniosku system generuje potwierdzenie jego przyjęcia (UPO), a następnie zaświadczenie zastępujące stempel w paszporcie. W dalszym ciągu urząd może wezwać wnioskodawcę do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców i uzupełnienia danych.

Źródło: PAP
