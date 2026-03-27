Zmiany od 1 września 2026 r.: 11 nowych zawodów w szkolnictwie branżowym

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego kształcenia zawodowego wprowadza możliwość nauki w 11 nowych profesjach. W branży mechaniki precyzyjnej pojawią się m.in. monter i technik optoelektroniki oraz technik optyki okularowej.

Reklama

W branży ogrodniczej dodano siedem zawodów, w tym agroogrodnika, asystenta florystycznego oraz technika architektury krajobrazu i arborystyki. Z kolei w branży teleinformatycznej wprowadzono zawód technika cyberbezpieczeństwa.

Zmiany od 1 września 2026 r.: likwidacja części dotychczasowych kierunków

W związku ze zmianami wykreślono część dotychczasowych zawodów, m.in. mechanika precyzyjnego, optyka–mechanika czy technika ogrodnika. Przewidziano jednak okres przejściowy umożliwiający rozpoczęcie kształcenia w niektórych z nich jeszcze w latach szkolnych 2026/2027 i 2027/2028. Kształcenie w zawodzie florysty zostanie przeniesione ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia.

Zmiany w kwalifikacjach i poziomach

Rozporządzenie wprowadza także zmiany w nazwach kwalifikacji w zawodach związanych z transportem drogowym i lotniczym. W przypadku zawodu technika lotniskowych służb operacyjnych podniesiono poziom Polska Rama Kwalifikacji z IV do V. Nowe przepisy umożliwią również prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności w nowo utworzonych zawodach.