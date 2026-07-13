Jak podało Dowództwo w oświadczeniu, amerykańska Marynarka Wojenna będzie blokować statki płynące do lub z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych.

„Wojsko amerykańskie nadal wspiera przepływ statków przez wody regionalne dla wszystkich jednostek, które nie naruszają blokady” - dodano.

Wznowienie operacji wcześniej w poniedziałek ogłosił prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak podał CENTCOM, w okresie trwania pierwotnej blokady od 13 kwietnia do 18 czerwca siły przekierowały ponad 140 statków oraz zaatakowały i unieruchomiły dziewięć statków, które nie stosowały się do poleceń i umożliwiły przepływ ponad 50 statkom komercyjnym, które niosły pomoc humanitarną.

CENTCOM zapowiedział podanie marynarzom dodatkowych informacji w najbliższych godzinach.

Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, tj. o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Trump zadeklarował, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20 proc. wartości ładunków statków.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)