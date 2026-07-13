Forsal logo

Trump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 21:02
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Wojsko USA: Blokada Iranu wejdzie w życie od wtorku w nocy/Shutterstock
Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie rozpoczną we wtorek o godz. 22 czasu polskiego egzekwowanie ponownie wprowadzonej przez prezydenta Donalda Trumpa blokady Iranu. Ograniczenia obejmą jednostki morskie kierujące się do irańskich portów oraz statki z nich wypływające.

Jak podało Dowództwo w oświadczeniu, amerykańska Marynarka Wojenna będzie blokować statki płynące do lub z irańskich portów i obszarów przybrzeżnych.

„Wojsko amerykańskie nadal wspiera przepływ statków przez wody regionalne dla wszystkich jednostek, które nie naruszają blokady” - dodano.

Wznowienie operacji wcześniej w poniedziałek ogłosił prezydent Donald Trump w reakcji na irańskie ataki na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Jak podał CENTCOM, w okresie trwania pierwotnej blokady od 13 kwietnia do 18 czerwca siły przekierowały ponad 140 statków oraz zaatakowały i unieruchomiły dziewięć statków, które nie stosowały się do poleceń i umożliwiły przepływ ponad 50 statkom komercyjnym, które niosły pomoc humanitarną.

CENTCOM zapowiedział podanie marynarzom dodatkowych informacji w najbliższych godzinach.

Wojsko nie podało żadnych informacji o drugiej części poniedziałkowego ogłoszenia Trumpa, tj. o pobieraniu przez USA opłat za ochronę cieśniny. Trump zadeklarował, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20 proc. wartości ładunków statków.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji »
Tematy: USAcieśnina OrmuzIran
Powiązane
Donald Trump
Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz
cieśnina Ormuz
Kolejne ataki na statki w cieśninie Ormuz. USA podejrzewają Iran
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Nie przegap
wypowiedzenie umowy o pracę umowa o pracę praca pracownik pracodawca zwolnienie dyscyplinarne dyscyplinarka dyscyplina
Zwolnienie dyscyplinarne za błędy AI: Kto odpowiada za halucynacje sztucznej inteligencji w pracy?
Cambridge,,United,Kingdom,-,April,24th,2024:people,Are,Relaxing,Near
Koszty studiów w Wielkiej Brytanii. Nowa umowa z UE szansą dla Polaków
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
ZUS wypłaca tym osobom 689,17 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia. Wystarczy wniosek
ZUS wypłaca tym osobom 689,17 zł miesięcznie. Dochód nie ma znaczenia. Wystarczy wniosek
Kiedy pracodawca uniknie odpowiedzialności za mobbing?
Kiedy pracodawca uniknie odpowiedzialności za mobbing?
zus, zwolnienie lekarskie, l4, pieniądze
Pracownik musi poinformować pracodawcę o zwolnieniu - informacja z PUE ZUS nie jest wystarczająca
Analiza rynków waluty. Inwestorzy są zadowoleni, gdy według ekspertów Ebury, waluty zachowują się stabilnie i tylko złoty jest najsłabszy od 2024r.
Złoty traci wobec oczekiwań cięcia stóp a euro trzyma się stabilnie: analiza rynku waluty ekspertów Ebury
Cyberwojna trwa, a powiązani z Kremlem hakerzy atakują. Podłączyli się do systemów cywilnych kamer w pobliżu baz NATO i przy drogach zaopatrzenia Ukrainy. Ich ofiarą mogły paść także domowe i osiedlowe systemy monitoringu.
Cyberwojna toczy się po cichu. Hakerzy powiązani z kremlem podłączyli się do cywilnego monitoringu w krajach NATO
Polecamy
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
LOT zapłaci miliardy więcej za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
LOT zapłaci miliardy za paliwo. Koszty wzrosną o ponad 1,3 mld zł
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Co dzieje się z polskim przemysłem? Nowe dane GUS pokazują stagnację
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Tyle Polacy wydadzą na wakacyjne zakupy. Mimo drożyzny wielu nie zmienia budżetu
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Nie tylko pensja decyduje o wyborze pracy. Ten czynnik odstrasza kandydatów
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Zanim klikną „Kup teraz”, sprawdzają właśnie to. Różnice między pokoleniami są wyraźne
Kraj
Sankcje na Rosję zniesione. Ukraina protestuje
MSZ alarmuje ws. działań Rosji w sieci. Chodzi o ataki na infrastrukturę krytyczną
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Nowe limity przyjęć na kierunki medyczne w roku akademickim 2026/2027. Ministerstwo Zdrowia chce zwiększyć liczbę miejsc
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
Warszawski sąd zdecydował ws. ENA dla Ziobry. Orzeczenie jest prawomocne
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
NATO przygotuje Polskę na najgorszy scenariusz. Czekaliśmy na to od lat
mapa Polski
12 nowych miast pojawi się na mapie Polski 1 stycznia 2027 r. Rząd przedstawił listę miejscowości i planowane zmiany granic
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
Wojsko wyjeżdża z baz. Dowództwo wydało pilny apel do Polaków
żuraw, gdańsk, stare miasto
Już 31 lipca 2026 roku nowy związek metropolitalny w Polsce - Trójmiasto i połowa województwa pomorskiego
Restauracja Hawełka
Co stało się z alkoholem z sejmowego bufetu? Urzędnicy znaleźli sprytny sposób
Świat
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
Trump ogłosił ponowną blokadę Iranu. CENTCOM podał termin rozpoczęcia operacji
Ukraina
Ukraińskie drony zaatakowały Krym. Celem most energetyczny i rosyjska obrona powietrzna
Donald Trump
Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz
Cyberwojna trwa, a powiązani z Kremlem hakerzy atakują. Podłączyli się do systemów cywilnych kamer w pobliżu baz NATO i przy drogach zaopatrzenia Ukrainy. Ich ofiarą mogły paść także domowe i osiedlowe systemy monitoringu.
Cyberwojna toczy się po cichu. Hakerzy powiązani z kremlem podłączyli się do cywilnego monitoringu w krajach NATO by śledzić transport do Ukrainy
Lotniskowiec w wizualizacji Elbit Systems
Nowa wizja wojny na morzu. Przerobią frachtowce na dronowe lotniskowce
Dron naziemny SabLynx PKT
Dron zjechał z bezzałogowej łodzi i zaatakował Rosjan. To pierwszy taki desant w historii
U.S. Forces Finish Latest Round of Strikes Against Iran
Eskalacja na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały dziesiątki irańskich obiektów; Iran atakuje amerykańskie bazy w regionie
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Widmo klęski zagląda w oczy. Putin może dać zielone światło dla szaleńczej misji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj