Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek wznowienie morskiej blokady irańskich portów. Zapowiedział także natychmiastowe nałożenie 20-procentowych opłat na statki przepływające przez cieśninę Ormuz, liczonych od wartości przewożonych przez nie towarów.
„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast. (PAP)
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Źródło: PAP
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oprac. Łukasz Dobrzyński
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.
Tematy: Donald Trumpcieśnina OrmuzIran
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