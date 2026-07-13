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Donald Trump przywrócił blokadę morską Iranu. Nowe opłaty za przepływ przez cieśninę Ormuz

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 16:48
Donald Trump
Trump ogłosił przywrócenie blokady Iranu i pobieranie opłat tranzytowych w Ormuzie/Materiały prasowe
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek wznowienie morskiej blokady irańskich portów. Zapowiedział także natychmiastowe nałożenie 20-procentowych opłat na statki przepływające przez cieśninę Ormuz, liczonych od wartości przewożonych przez nie towarów.

„Cieśnina Ormuz jest OTWARTA i pozostanie OTWARTA, niezależnie od Iranu. Przywracamy BLOKADĘ IRANU, nazwaną tak, ponieważ uniemożliwia ona jedynie wejście lub wyjście statków lub klientów Iranu” - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Dodał, że wszystkie pozostałe kraje będą mogły korzystać z cieśniny, lecz ogłosił, że USA będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20 proc. wartości ładunku w celu pokrycia „wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa w tym bardzo niestabilnym regionie świata”. Oznajmił, że proces ten rozpocznie się natychmiast. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald Trumpcieśnina OrmuzIran
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