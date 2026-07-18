Sześć osób zginęło, a 26 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w obwodach donieckim i chersońskim, na wschodzie i południu Ukrainy - przekazał w sobotę portal Ukrainska Prawda, powołując się na administracje wojskowe obu tych regionów.
W obwodzie donieckim zginęły trzy, a rannych zostało osiem osób. W obwodzie chersońskim śmierć poniosło również troje cywilów, a 18 doznało obrażeń.
Według regionalnych ukraińskich władz siły rosyjskie zaatakowały obiekty infrastruktury krytycznej i tereny zamieszkane. Uszkodzone zostały m.in. wielopiętrowy budynek mieszkalny, osiem domów prywatnych, maszt telefonii komórkowej oraz samochody. (PAP)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraBliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj »
oprac. Łukasz Dobrzyński
Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania.
Powiązane
Nie przegap
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów. Trzeba zapłacić więcej
Niedziela handlowa 19.07.2026: sklepy otwarte 19 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Polecamy
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Kraj
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Będzie pogoda nad polskim morzem? Polacy i tak jadą. Liczby pokazują, że Bałtyk wciąż wygrywa mimo rachunków grozy i kapryśnej pogody
Świat