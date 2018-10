Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) ujawniło z opóźnieniem, że 28 września zawarło, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego (LNG) z firmami Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC, podało PGNiG. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) będzie importować gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych o ponad 20% tańszy niż gaz obecnie importowany do Polski z Rosji, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Woźniaka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje do końca roku podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy gazu LNG do Polski, zapowiedział prezes Piotr Woźniak. >>>>

Amica nabędzie w ramach oferty 250 tys. akcji własnych za łączną cenę 30 mln zł, podała spółka. >>>>

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi, podał Altus. >>>>

CDRL, właściciel marki Coccodrillo, zwołał na 12 listopada br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zdecydują o możliwości przeprowadzenia skupu akcji własnych, podała spółka. Zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 3 mln zł na zakup akcji stanowiących nie więcej niż 1,6% kapitału zakładowego. Zgodnie z propozycją cena skupowanych akcji wyniesie maksymalnie 30 zł. >>>>



OT Logistics podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł, podała spółka. >>>>

Mińska Development, spółka zależna Soho Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości stanowiącej udział 292430/1078070 w użytkowaniu wieczystym działki 18/4 oraz we własności posadowionego na tym gruncie budynku biurowego nr 104 przy ulicy Mińskiej 25, podała Mińska Development. Nabywcą jest Optima Logistics Group. Cena brutto wynosi 11 316 000 zł. >>>>

Strategia Grupy Apator na lata 2019-2023 zakłada m.in. średnioroczny wzrost EBITDA w wysokości ok. 9% do ok. 220 mln zł w 2023 r. oraz średnioroczny wzrost przychodów ze sprzedaży w wysokości ok. 10% ok. 1,4 mld zł w 2023 r., podała spółka. Nakłady inwestycyjne w okresie 5 lat zostały założone na poziomie około 380 mln zł.>>>>

Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, zawarła umowę inwestycji w UserEngage, twórcą oprogramowania do automatyzacji marketingu. Vercom obejmie 30% udziałów za kwotę 10 mln zł, a w perspektywie kolejnych lat ma opcję nabycia pakietu większościowego, podało R22. Dzięki tej inwestycji grupa wzmocni kompetencje technologiczne, poszerzy portfolio produktowe oraz rozwinie działalność międzynarodową. >>>>

Biomed Lublin zmodyfikował strategię rozwoju i zdecydował o rozbudowie istniejącego zakładu, co znacząco zwiększu moce produkcyjne. Spółka otrzymała dotację od Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wysokości 15 mln zł na projekt pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych". Zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego w szybszym tempie i przy niższych nakładach inwestycyjnych, zaś EBITDA Biomed-Lublin ma wzrosnąć o 13 mln zł rocznie po uruchomieniu CBR, podała spółka. >>>>

Konsorcjum z udziałem PBDiM Kobylarnia i Mirbudu zdecydowało o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego, odcinka węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem), podał Mirbud. >>>>

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 133 lokale w III kw. 2018 r. wobec 201 rok wcześniej, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) za III kw. to 124 wobec 297 lokali w III kwartale 2017 r. >>>>

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik wyniosły 24,5 mln zł w III kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 112,76% r/r, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. >>>>

InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 4 000, podała spółka. Do końca roku firma chce mieć 4 500 lokalizacji w Polsce. W okresie styczeń-wrzesień 2018 roku InPost dostarczył ponad 53 mln przesyłek, czyli o 48,8% więcej r/r - w tym Paczkomaty notowały wzrost o 49%, a kurier InPost o 48%. >>>>