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Atak na statek handlowy w Zatoce Omańskiej. Agenda ONZ wstrzymała ewakuację

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 09:54
Atak na statek handlowy w Zatoce Omańskiej. Agenda ONZ wstrzymała ewakuację
Atak na statek handlowy w Zatoce Omańskiej. Agenda ONZ wstrzymała ewakuację/Shutterstock
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) poinformowała, że po czwartkowym ataku na statek handlowy w Zatoce Omańskiej zawiesiła operację ewakuacji setek jednostek i tysięcy marynarzy, którzy pozostają uwięzieni w Zatoce Perskiej z powodu irańskiej blokady cieśniny Ormuz.

Atak w Zatoce Omańskiej

„Poinformowano mnie dziś o ataku w Zatoce Omańskiej na statek, który przepłynął przez Ormuz. Statek ten nie podlegał procedurze ewakuacyjnej IMO” – przekazał sekretarz generalny organizacji Arsenio Dominguez w wydanym w czwartek oświadczeniu. „Postanowiłem tymczasowo wstrzymać realizację tej operacji, aby potwierdzić, że niezbędne gwarancje bezpieczeństwa nadal obowiązują dla statków znajdujących się na naszej liście ewakuacyjnej i wszystkich innych w regionie” - dodał.

Uruchomiona we wtorek akcja ewakuacyjna stanowiła dobrowolną opcję dla statków i ich załóg, umożliwiając im wypłynięcie z Zatoki Perskiej dwoma torami wiodącymi przez cieśninę Ormuz - jednym przez wody irańskie i drugim kontrolowanym przez Oman i Stany Zjednoczone.

Iran: Statki mają przepływać szlakami wyznaczonymi przez Iran

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył jednak w czwartek, że statki mają przepływać przez cieśninę wyłącznie szlakami wyznaczonymi przez Iran, i przestrzegł przed korzystaniem z alternatywnych tras „ogłoszonych przez inne władze”. IRGC uprzedził, że podejmie działania wobec jednostek, które nie podporządkują się tym instrukcjom.

Blokada cieśniny Ormuz

Iran zablokował cieśninę na przełomie lutego i marca, w pierwszych dniach wojny USA i Izraela z Iranem. Uwięził tym samym w Zatoce Perskiej liczne statki wraz z załogami i niemal całkowicie przerwał eksport ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego z państw arabskich, doprowadzając do gwałtownego wzrostu cen tych surowców.

Władze w Teheranie, które dążą do przejęcia pełnej kontroli nad Ormuzem, wielokrotnie zapowiadały, że po zawarciu ostatecznego porozumienia pokojowego z USA w cieśninie nie będzie już obowiązywała swoboda żeglugi.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Zatoka Perskacieśnina OrmuzIranZatoka Omańska
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