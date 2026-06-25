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Niemcy chcą zbudować wielką armię. Coraz więcej kandydatów do Bundeswehry

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:12
Niemcy chcą zbudować wielką armię. Coraz więcej kandydatów do Bundeswehry
Niemcy chcą zbudować wielką armię. Coraz więcej kandydatów do Bundeswehry/ShutterStock
Bundeswehra przyciąga coraz więcej kandydatów. Niemiecki resort obrony poinformował, że po reformie programu służby wojskowej odnotowano wzrost liczby zgłoszeń do armii. Berlin planuje jednocześnie znaczące zwiększenie liczebności swoich sił zbrojnych.

Zgłoszenia do Bundeswehry

Bundeswehra otrzymała w tym roku około 38,5 tys. zgłoszeń. To o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie 2025 roku, podczas gdy liczba przyjęć do służby wzrosła w tym okresie o 13 proc., do około 11 tys. - przekazał resort.

Niemieckie wojsko zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. Rząd planuje zwiększyć liczebność sił zbrojnych o około 80 tys., do 260 tys. żołnierzy, by sprostać wymogom NATO i wzmocnić zdolności obronne kraju. Docelowo potrzebnych będzie też około 200 tys. rezerwistów.

Pomóc ma w tym nowa ustawa o służbie wojskowej, która weszła w życie 1 stycznia. Przewiduje ona m.in. wysłanie do każdego obywatela i obywatelki Niemiec w wieku 18 lat ankiety dotyczącej motywacji i predyspozycji do służby. Dla mężczyzn wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Do 18 czerwca wysłano blisko 300 tys. takich ankiet i dotąd spośród otrzymanych odpowiedzi wyłoniono do rozpoczęcia służby w 2026 roku 530 mężczyzn i kobiet - podało ministerstwo obrony.

Obowiązkowej służby wojskowej nie ma od 2011 roku

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 roku. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano utworzenie „nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności”.

Z Berlina Mateusz Obremski

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Niemcysłużba wojskowaBundeswehra
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