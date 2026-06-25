Niemcy chcą zbudować wielką armię. Coraz więcej kandydatów do Bundeswehry

Zgłoszenia do Bundeswehry

Bundeswehra otrzymała w tym roku około 38,5 tys. zgłoszeń. To o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie 2025 roku, podczas gdy liczba przyjęć do służby wzrosła w tym okresie o 13 proc., do około 11 tys. - przekazał resort.

Niemieckie wojsko zmaga się z poważnymi brakami kadrowymi. Rząd planuje zwiększyć liczebność sił zbrojnych o około 80 tys., do 260 tys. żołnierzy, by sprostać wymogom NATO i wzmocnić zdolności obronne kraju. Docelowo potrzebnych będzie też około 200 tys. rezerwistów.

Pomóc ma w tym nowa ustawa o służbie wojskowej, która weszła w życie 1 stycznia. Przewiduje ona m.in. wysłanie do każdego obywatela i obywatelki Niemiec w wieku 18 lat ankiety dotyczącej motywacji i predyspozycji do służby. Dla mężczyzn wypełnienie ankiety jest obowiązkowe. Do 18 czerwca wysłano blisko 300 tys. takich ankiet i dotąd spośród otrzymanych odpowiedzi wyłoniono do rozpoczęcia służby w 2026 roku 530 mężczyzn i kobiet - podało ministerstwo obrony.

Obowiązkowej służby wojskowej nie ma od 2011 roku

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 roku. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano utworzenie „nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności”.

Z Berlina Mateusz Obremski