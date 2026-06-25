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Ogromne koszty odbudowy Ukrainy. Prezes Banku Światowego wskazał kwotę

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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33 minut temu
Ajay Banga
Gdańsk, 25.06.2026. Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy (The Ukraine Recovery Conference URC 2026). Prezes Banku Światowego Ajay Banga przemawia podczas plenarnej sesji otwarcia w Amber Expo w Gdańsku/PAP
Koszt odbudowy Ukrainy w ciągu najbliższych 10 lat przekroczy 580 mld dolarów – poinformował prezes Banku Światowego Ajay Banga. Jednocześnie instytucja pracuje nad pozyskaniem 2 mld dolarów na specjalny instrument wspierający powojenną rekonstrukcję kraju.

Działania Banku Światowego

- Jesteśmy w trakcie pozyskiwania 2 miliardów dolarów na rzecz SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery – Specjalny Program Odbudowy Ukrainy - PAP), w tym od szeregu europejskich partnerów, co przekłada się na dostępność 6 mld dolarów finansowania dla Ukrainy (...) Rzeczywistość jest taka, że Ukraina będzie potrzebować ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady na odbudowę - powiedział Ajay Banga podczas odbywającej się w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Ogromna część środków z sektora prywatnego

Ocenił, że część tych środków może pochodzić od sektora publicznego, ale lwia częśc musi trafić do Ukrainy z sektora prywatnego. - Sektor prywatny nie pojawi się bez rządów prawa i odpowiednich reform - podkreślił Banga. Jak dodał chodzi m.in. o przeprowadzenie podstawowych reform w sektorze energetycznym, np. w zakresie prywatyzacji. Wskazał też na uruchomienie czegoś w rodzaju funduszu pokrywającego lukę rentowności (viability gap fund).

Pomagać, zachęcać i wspierać

Podsumował, że to naród ukraiński powinien móc samemu wybrać swoją przyszłość. - Przy zachęcie ze strony nas wszystkich, przy wsparciu z naszej strony, ale nie poprzez nic więcej. Pomagać, zachęcać i wspierać — a potem jest to ich przyszłość i ich wybór, którego muszą dokonać. Tak samo, jak zrobili to Polacy, kiedy nadeszła ich szansa - powiedział prezes Banku Światowego.

Program SPUR 2.0

SPUR 2.0 to program odbudowy Ukrainy w ramach mechanizmu kryzysowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), czyli instytucji Banku Światowego, która pomaga najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania. Program SPUR 2.0 ma umożliwić zebranie ok. 6 mld dol., wykorzystać środki publiczne do przyciągnięcia inwestorów prywatnych i wesprzeć odbudowę oraz sektor prywatny Ukrainy.

W dwudniowej konferencji URC 2026 biorą udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: wojna w Ukrainieodbudowa UkrainyURC
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