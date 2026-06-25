Ogromne koszty odbudowy Ukrainy. Prezes Banku Światowego wskazał kwotę

Działania Banku Światowego

- Jesteśmy w trakcie pozyskiwania 2 miliardów dolarów na rzecz SPUR 2.0 (Special Program for Ukraine Recovery – Specjalny Program Odbudowy Ukrainy - PAP), w tym od szeregu europejskich partnerów, co przekłada się na dostępność 6 mld dolarów finansowania dla Ukrainy (...) Rzeczywistość jest taka, że Ukraina będzie potrzebować ponad 580 miliardów dolarów w ciągu nadchodzącej dekady na odbudowę - powiedział Ajay Banga podczas odbywającej się w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026).

Ogromna część środków z sektora prywatnego

Ocenił, że część tych środków może pochodzić od sektora publicznego, ale lwia częśc musi trafić do Ukrainy z sektora prywatnego. - Sektor prywatny nie pojawi się bez rządów prawa i odpowiednich reform - podkreślił Banga. Jak dodał chodzi m.in. o przeprowadzenie podstawowych reform w sektorze energetycznym, np. w zakresie prywatyzacji. Wskazał też na uruchomienie czegoś w rodzaju funduszu pokrywającego lukę rentowności (viability gap fund).

Pomagać, zachęcać i wspierać

Podsumował, że to naród ukraiński powinien móc samemu wybrać swoją przyszłość. - Przy zachęcie ze strony nas wszystkich, przy wsparciu z naszej strony, ale nie poprzez nic więcej. Pomagać, zachęcać i wspierać — a potem jest to ich przyszłość i ich wybór, którego muszą dokonać. Tak samo, jak zrobili to Polacy, kiedy nadeszła ich szansa - powiedział prezes Banku Światowego.

Program SPUR 2.0

SPUR 2.0 to program odbudowy Ukrainy w ramach mechanizmu kryzysowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA), czyli instytucji Banku Światowego, która pomaga najbiedniejszym krajom świata poprzez udzielanie preferencyjnego finansowania. Program SPUR 2.0 ma umożliwić zebranie ok. 6 mld dol., wykorzystać środki publiczne do przyciągnięcia inwestorów prywatnych i wesprzeć odbudowę oraz sektor prywatny Ukrainy.

W dwudniowej konferencji URC 2026 biorą udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy instytucji finansowych. Głównymi tematami jest pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa. W poprzednich latach konferencje URC gościły w Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano. Ich celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy kraju, który od 2022 r. odpiera rosyjską agresję, a także stymulowanie inwestycji w ukraińską gospodarkę.