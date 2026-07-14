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Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 14:57
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON
Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. Jest komentarz szefa MON/PAP
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 nad wodami międzynarodowymi Bałtyku – poinformował we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło około 30 km od Ustki podczas misji pary dyżurnej.

To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej

O przechwyceniu rosyjskiego samolotu wicepremier poinformował podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Jak relacjonował szef MON, po nawiązaniu kontaktu z samolotem i po sygnałach o tym, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji.

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- To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem to pokazuje, że „Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: RosjaMONwojsko
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