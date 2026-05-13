Środowiskowa opieka psychiatryczna w Polsce. W 2029 r. ma być dostępna w całym kraju

Monika Piaseczyńska
dzisiaj, 15:47
Shutterstock
Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała w środę, że w 2029 roku wszyscy obywatele Polski mają być objęci środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej. Planowane jest również wprowadzenie trójskładnikowego wyliczenia ryczałtu dla Centrów Zdrowia Psychicznego.

W 2029 roku wszyscy Polacy mają być objęci środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka powiedziała dziennikarzom przed zwołanym na środę posiedzeniem Rady ds. Zdrowia Psychicznego, że podczas tego spotkania zostanie przedstawiona propozycja docelowego modelu funkcjonowania Centrów Zdrowia Psychicznego.

- Podtrzymujemy model opieki środowiskowej i taki też zostanie przedstawiony członkom rady - powiedziała. Utrzymana ma zostać płatność ryczałtem w przeliczeniu na liczbę dorosłych mieszkańców obszaru, którym opiekuje się Centrum Zdrowia Psychicznego. Jednak nie będzie to jedyna komponenta brana pod uwagę.

Chcielibyśmy zobaczyć, w jaki sposób faktycznie sprawowana jest ta opieka środowiskowa - przekazała Kęcka i zaznaczyła, że tego powodu ma być też analizowana jakość usług, co wypłynie na finasowanie.

Kto za to zapłaci? Ryczałt będzie trójskładnikowy

Dyrektor departamentu zdrowia Maciej Karaszewski dodał, że ryczałt będzie trójskładnikowy. Jak wyjaśnił, "jednym z elementów wyliczenia będzie struktura, czyli te zasoby, które CZP posiada, a te zasoby u nas w rozporządzeniu będą określone na populację".

Druga to jest zależnie od funkcji, czyli to co Centrum Zdrowia Psychicznego realizuje na rzecz mieszkańców. I trzeci element to jest element jakości, to jest np. szybkość objęcia opieką po zgłoszeniu się do punktu zgłoszeniowego, konsultacyjnego, kiedy jest pierwsza wizyta, kiedy pacjent np. po hospitalizacji trafia z powrotem do opieki środowiskowej, czyli to będą te komponenty jakościowe - wyjaśnił dyrektor.

Zaznaczył, że resort obserwuje dużą nierównomierność dostępu do usług w zależności od Centrum. - Ponieważ stawka na mieszkańca bez dodatkowych czynników ograniczeń finansowania czy nagradzania lepszych powoduje z czasem, że nie każdy jest gotów podjąć taki wysiłek, żeby zapiekać faktycznie całą populację - powiedział Karaszewski.

Co dalej z pilotażem Centrów Zdrowia Psychicznego?

Wiceminister potwierdziła, że pilotaż ma zostać zakończony 31 grudnia 2026 roku. Natomiast dyrektor zapewnił, że trwają prace, które mają zaowocować przygotowaniem rozporządzeń niezbędnych do wprowadzenia CZP jako rozwiązania systemowego.

Aktualnie rozporządzenie znajduje się w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w celu wydania rekomendacji. Ta rekomendacja powinna być wydana do końca maja. Na początku czerwca po wydanej rekomendacji będziemy mogli, po naniesieniu uwag, przedstawić projekt do konsultacji społecznych - powiedział dyrektor.

W trakcie trwania posiedzenia Rady ds. Zdrowia Psychicznego przed resortem zdrowia zebrało się grono pikietujących. Wśród nich był profesor Jacek Wciórka, jeden z twórców Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, na bazie którego powstał pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Pilotaż trwa od ośmiu lat. Kilka razy był przedłużany.

Centra Zdrowia Psychicznego - jak działają?

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym można uzyskać natychmiastową, bezpłatną pomoc w związku z problemami ze zdrowiem psychicznym przez całą dobę, bez konieczności posiadania skierowania lub wcześniejszego umawiania wizyty. Dedykowane są do osób powyżej 18 roku życia.

Zakres pomocy w CZP obejmuje odpowiednio do potrzeb:

  • wizyty w poradni zdrowia psychicznego,
  • pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym,
  • wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjentów w ich domach, by wspierać zarówno pacjentów, jak i ich rodziny.
Źródło: PAP
