Leonardo Hotels cyfryzuje sprzedaż konferencji w Polsce. Pilotaż skrócił czas obsługi ofert o 50 proc.

W branży MICE szybkość reakcji nierzadko decyduje o wyborze obiektu, dlatego skrócenie czasu przygotowywania ofert staje się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Leonardo Hotels Central Europe postawił na cyfryzację tego procesu, wprowadzając oparty na chmurze system wycen dla działu Convention Sales. Narzędzie Proposales zostało wdrożone we wszystkich hotelach sieci w Europie Centralnej, w tym w Polsce. Decyzję poprzedził udany pilotaż przeprowadzony w 2025 roku w hotelach w Augsburgu, Norymberdze, Ulm i Mannheim. Z platformy z sukcesami już od 2022 roku korzysta też jednostka biznesowa sieci w krajach Beneluksu.

Leonardo Hotels cyfryzuje sprzedaż konferencji w Polsce

Setki zapytań każdego dnia

Leonardo Hotels Central Europe dysponuje prawie 500 salami konferencyjnymi o łącznej powierzchni 36 000 mkw. i organizuje około 26 tys. wydarzeń rocznie. Każdego dnia do 90-osobowego działu sprzedaży spotkań i wydarzeń sieci Leonardo Hotels wpływa nawet 800 zapytań. Nic więc dziwnego, że sieć zdecydowała się na skalowalne i cyfrowe rozwiązanie, które sprosta stale rosnącemu popytowi i usprawni proces sporządzania i przetwarzania ofert sprzedaży bezpośredniej. Te z kolei stanowią aż 80 proc. wszystkich zapytań.

Złożoność projektów zmienia proces ofertowania

Jak podkreślają przedstawiciele marki, udział rezerwacji bezpośrednich systematycznie rośnie również z w Polsce, a liczba napływających zapytań potwierdza silną pozycję naszego kraju jako atrakcyjnej destynacji dla spotkań biznesowych i wydarzeń międzynarodowych.

- Trend wyraźnie wskazuje na wzrost znaczenia rezerwacji bezpośrednich. Jednocześnie zmienia się charakter zapytań. Coraz częściej obejmują one nie tylko organizację wydarzenia, ale też programy towarzyszące, działania promocyjne czy elementy związane ze zrównoważonym rozwojem. To wymaga indywidualnego podejścia oraz ścisłej współpracy między działami i organizacjami zewnętrznymi. Dzięki narzędziu Proposales, które skraca czas przygotowania oferty nawet o połowę, możemy w pełni skoncentrować się na kliencie i obsłudze bardziej złożonych zapytań - mówi Kamil Sawicki, Convention Sales Manager, Leonardo Hotels Polska.

Leonardo Hotels cyfryzuje sprzedaż konferencji w Polsce

Przejrzysta prezentacja ofert i rozbudowany moduł analityczny

Przygotowywanie ofert dla organizatorów wydarzeń to jeden z bardziej złożonych procesów w branży hotelarskiej. Informacje dotyczące pakietów konferencyjnych, dostępności sal, przydziału pokoi, warunków płatności czy zasad anulacji rezerwacji są często gromadzone w obszernych, wielostronicowych dokumentach. Narzędzie wdrożone przez Leonardo Hotels Central Europe zastępuje manualne procedury jednolitym systemem opartym na chmurze. Wszystkie niezbędne informacje są prezentowane w ustandaryzowanej formie, a oferty mogą być w wygodny sposób uzupełniane zdjęciami i materiałami wideo prezentującymi obiekty oraz przestrzenie eventowe. Proposales zapewnia również większą przejrzystość procesu sprzedaży dzięki raportowaniu i analizie danych, takich jak liczba ofert, czas reakcji czy przyczyny odrzucenia zapytań. Pozwala to skuteczniej identyfikować obszary wymagające optymalizacji i lepiej wspierać zespoły sprzedażowe.

- Dużą wartością są także interaktywne oferty, które umożliwiają klientom przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy szybko reagować na ich potrzeby i na bieżąco dostosowywać propozycje, tworząc bardziej dynamiczny, transparentny i zorientowany na klienta proces sprzedaż - mówi Natalia Wierońska, Head of Reservation, Leonardo Hotels Polska.

- Narzędzie zostało bardzo dobrze przyjęte przez wszystkie osoby w dziale i już dziś obserwujemy pozytywny wpływ Proposales na sprzedaż rezerwacji bezpośrednich – dodaje Natalia Wierońska.

Poprzez wprowadzenie „Proposales”, Leonardo Hotels kontynuuje proces cyfryzacji kluczowych procesów i digitalizacji firmy. W kolejnej fazie rozwoju planowana jest integracja platformy z systemem Optima Events. Ma to pozwolić na dalsze ograniczenie pracy wykonywanej ręcznie i jeszcze sprawniejszy przepływ danych pomiędzy działami.