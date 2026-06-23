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Zasiłek stały z MOPS. Czy wzrośnie w 2027 roku?

Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-MarszałekAutorka licznych publikacji, dziennikarka, redaktorka, prawniczka, adwokatka (niewykonująca zawodu)
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dzisiaj, 15:02
Czy w 2027 roku wzrośnie zasiłek stały?
Czy w 2027 roku wzrośnie zasiłek stały?/Shutterstock
Zasiłek stały jest jedynym z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. Nie są to wysokie kwoty, dlatego osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy czekają na kolejną podwyżkę progów dochodowych i maksymalnej wysokości zasiłku. Czy jest to możliwe już w 2027 roku? Oto najważniejsze zasady!

Zasiłek stały z orzeczeniem i bez orzeczenia

Zasiłek stały jest jedną z głównych form pomocy finansowej udzielanej przez gminy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Stanowi on wsparcie m.in. w przypadku niepełnosprawności. O zasiłek mogą się bowiem ubiegać osoby całkowicie niezdolne do pracy. Do otrzymania zasiłku stałego uprawniają:

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy,

• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji).

Bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zasiłek można przyznać osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku. Są to seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny.

Ważne

Ważne jest, by osoba ubiegająca się o pomoc spełniała wymagana kryteria dochodowe.

Aktualnie zasiłek stały przysługuje:

• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kwoty 1010 zł

• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kwoty 823 zł.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2026 roku?

Maksymalna wysokość zasiłku stałego to 1229 zł miesięcznie, a minimalna 100 zł. Tak naprawdę rzeczywista kwota zależy od sytuacji dochodowej i aktualnej wysokości obowiązujących progów dochodowych.

Przykład

Pan Ryszard osiąga dochód w wysokości 700 zł miesięcznie. Mieszka samotnie. W jego przypadku zasiłek będzie stanowił różnicę między 130% kryterium dochodowego a dochodem, czyli 613 zł (1313-700). Okres, na jaki będzie przysługiwał zasiłek ustali gmina.

Czy w 2027 roku będzie podwyżka zasiłku stałego?

Co trzy lata odbywa się weryfikacja kryteriów dochodowych i maksymalnej kwoty zasiłku stałego. Nowe kwoty obowiązują wówczas od 1 stycznia kolejnego roku. Ostatnia taka procedura miała miejsce w 2024 r., kiedy Rada Ministrów zdecydowała o podwyższeniu w/w kwot od 1 stycznia 2025 r. Jeśli zatem aktualnie przepisy się nie zmienią, to w 2027 r. nie wzrośnie zasiłek stały. Najbliższa weryfikacja kwoty zasiłku stałego przypada bowiem na rok 2028.

Warto jednak pamiętać, iż ministerstwo rodziny pracuje nad zmianami w ustalaniu kryteriów dochodowych. Dotyczą one m.in. wprowadzenia corocznej weryfikacji.

„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad reformą ustawy o pomocy społecznej, w tym nad przygotowaniem nowej regulacji dotyczącej ustalania kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Wartość koszyków minimum egzystencji jest, podobnie jak próg interwencji socjalnej, szacowana przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, corocznie do 15 kwietnia, informacje o wysokości minimum egzystencji, jednakże kryteria dochodowe ustalane są z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęto prace mające na celu wprowadzenie corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Zmiany te pozwolą na dostosowanie pomocy oferowanej potrzebującym do zmieniających się warunków ekonomicznych (np. coroczny wzrost wynagrodzeń i inflacja, z którą wiąże się wzrost kosztów życia)” – zapowiedziała pod koniec maja wiceszefowa resortu rodziny Katarzyna Nowakowska w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16491 w sprawie progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej).

Nowakowska przypomniała, iż coroczna weryfikacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej została wpisana do wykazu priorytetów polityki członków Rady Ministrów. I poinformowała, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dwukrotnie złożył do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosek o wpis projektu ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wdrożenie corocznej weryfikacji pozwoliłoby utrzymać obowiązujące w danym roku kryterium dochodowe powyżej minimum egzystencji.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 639)

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Źródło: forsal.pl
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek

Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.

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Tematy: pomoc społecznaniepełnosprawnośćzasiłek stałytwoje finanse
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