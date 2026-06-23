Zasiłek stały z MOPS. Czy wzrośnie w 2027 roku?

Zasiłek stały z orzeczeniem i bez orzeczenia
Zasiłek stały jest jedną z głównych form pomocy finansowej udzielanej przez gminy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Stanowi on wsparcie m.in. w przypadku niepełnosprawności. O zasiłek mogą się bowiem ubiegać osoby całkowicie niezdolne do pracy. Do otrzymania zasiłku stałego uprawniają:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy,
• orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji).
Bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zasiłek można przyznać osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku. Są to seniorzy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny.
Ważne
Ważne jest, by osoba ubiegająca się o pomoc spełniała wymagana kryteria dochodowe.
Aktualnie zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, jeżeli jej dochód jest niższy od kwoty 1010 zł
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kwoty 823 zł.
Ile wynosi zasiłek stały z MOPS w 2026 roku?
Maksymalna wysokość zasiłku stałego to 1229 zł miesięcznie, a minimalna 100 zł. Tak naprawdę rzeczywista kwota zależy od sytuacji dochodowej i aktualnej wysokości obowiązujących progów dochodowych.
Przykład
Pan Ryszard osiąga dochód w wysokości 700 zł miesięcznie. Mieszka samotnie. W jego przypadku zasiłek będzie stanowił różnicę między 130% kryterium dochodowego a dochodem, czyli 613 zł (1313-700). Okres, na jaki będzie przysługiwał zasiłek ustali gmina.
Czy w 2027 roku będzie podwyżka zasiłku stałego?
Co trzy lata odbywa się weryfikacja kryteriów dochodowych i maksymalnej kwoty zasiłku stałego. Nowe kwoty obowiązują wówczas od 1 stycznia kolejnego roku. Ostatnia taka procedura miała miejsce w 2024 r., kiedy Rada Ministrów zdecydowała o podwyższeniu w/w kwot od 1 stycznia 2025 r. Jeśli zatem aktualnie przepisy się nie zmienią, to w 2027 r. nie wzrośnie zasiłek stały. Najbliższa weryfikacja kwoty zasiłku stałego przypada bowiem na rok 2028.
Warto jednak pamiętać, iż ministerstwo rodziny pracuje nad zmianami w ustalaniu kryteriów dochodowych. Dotyczą one m.in. wprowadzenia corocznej weryfikacji.
„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad reformą ustawy o pomocy społecznej, w tym nad przygotowaniem nowej regulacji dotyczącej ustalania kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Wartość koszyków minimum egzystencji jest, podobnie jak próg interwencji socjalnej, szacowana przez Instytut Pracy i Spraw Społecznych. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada Radzie Dialogu Społecznego, corocznie do 15 kwietnia, informacje o wysokości minimum egzystencji, jednakże kryteria dochodowe ustalane są z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęto prace mające na celu wprowadzenie corocznej obowiązkowej weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej. Zmiany te pozwolą na dostosowanie pomocy oferowanej potrzebującym do zmieniających się warunków ekonomicznych (np. coroczny wzrost wynagrodzeń i inflacja, z którą wiąże się wzrost kosztów życia)” – zapowiedziała pod koniec maja wiceszefowa resortu rodziny Katarzyna Nowakowska w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16491 w sprawie progów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej).
Nowakowska przypomniała, iż coroczna weryfikacja kryteriów dochodowych w pomocy społecznej została wpisana do wykazu priorytetów polityki członków Rady Ministrów. I poinformowała, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dwukrotnie złożył do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosek o wpis projektu ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Wdrożenie corocznej weryfikacji pozwoliłoby utrzymać obowiązujące w danym roku kryterium dochodowe powyżej minimum egzystencji.
Podstawa prawa
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 2026 r., poz. 639)
Ukończyła studia prawnicze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
W Grupie INFOR od kilkunastu lat analizuje przepisy, zmiany prawa i ich wpływ na codzienne życie.
Specjalizuje się w prawie rodzinnym, wsparciu osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej i ochronie środowiska.