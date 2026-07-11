Pies wskakuje do jeziora obok dzieci. Rodzic może wezwać straż, a właściciel dostać grzywnę

Na lokalnych grupach co roku pojawiają się podobne pytania: gdzie pojechać nad jezioro, żeby pies mógł wejść do wody i nikomu nie przeszkadzać? Właściciele zwierząt szukają mniej zatłoczonych brzegów, dzikich zejść do jeziora albo plaż przyjaznych psom. Chcą schłodzić zwierzę w upał, ale jednocześnie uniknąć kłótni, mandatu i uwag od innych plażowiczów. Z drugiej strony są rodzice. Ktoś kąpie się z dziećmi, a obok do wody wbiegają psy. Dziecko się boi, pies podpływa za blisko, otrzepuje się z wody, biega po plaży albo przewraca najmłodszych w płytkiej wodzie. Właściciel zapewnia, że „to przyjazne psiaki”, ale dla rodzica to nie zawsze ma znaczenie. W takim momencie zwykły wypoczynek nad wodą zmienia się w spór o to, kto ma prawo do plaży i gdzie kończy się swoboda właściciela psa.

Plaża to nie to samo co kąpielisko. Od tego zależy, czy pies może wejść do wody

W potocznej rozmowie wiele osób mówi po prostu: „plaża nad jeziorem”. Prawo rozróżnia jednak kilka sytuacji. Czym innym jest strzeżone kąpielisko z ratownikami, bojkami i regulaminem, czym innym zwykły brzeg jeziora, czym innym teren prywatnego ośrodka, a jeszcze czym innym obszar w parku narodowym.

Na strzeżonym kąpielisku właściciel psa ma najmniej swobody. To zorganizowany obszar wodny, na którym zarządzający odpowiada za bezpieczeństwo kąpiących się ludzi. Są tam wyznaczone strefy, ratownicy, znaki i zasady korzystania z wody. Jeżeli regulamin kąpieliska zabrania wprowadzania zwierząt do wody albo na teren plaży, właściciel psa powinien się do tego zastosować.

Inaczej wygląda zwykły, nieoznaczony brzeg jeziora. Jeżeli nie ma tam kąpieliska, ważnego zakazu wynikającego z prawa miejscowego ani zasad prywatnego terenu, sama obecność psa nad wodą nie musi jeszcze oznaczać wykroczenia. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności. Właściciel nadal odpowiada za zachowanie zwierzęcia i musi panować nad nim tak, aby nie stwarzało zagrożenia ani uciążliwości dla innych osób.

Zakaz kąpieli psa w jeziorze. Kiedy nie wolno wpuścić zwierzęcia do wody

Nie ma jednego ogólnopolskiego przepisu, który zakazywałby każdemu psu wejścia do każdego jeziora. Zakaz może jednak wynikać z zasad obowiązujących w konkretnym miejscu: regulaminu kąpieliska, uchwały rady gminy, regulaminu korzystania z gminnego obiektu, zasad prywatnego ośrodka albo przepisów dotyczących ochrony przyrody.

Najprostszy przypadek to oznaczone kąpielisko. Jeżeli przy wejściu znajduje się regulamin, a w nim zakaz wprowadzania zwierząt, właściciel psa nie powinien tłumaczyć się tym, że zwierzę jest łagodne albo „tylko się ochładza”. Na takim terenie chodzi nie tylko o komfort plażowiczów, ale też o bezpieczeństwo, higienę i odpowiedzialność zarządcy za cały obszar.

Na zwykłej plaży gminnej trzeba sprawdzić lokalne przepisy. Rada gminy może uchwalać regulamin utrzymania czystości i porządku. Na jego podstawie określa obowiązki właścicieli zwierząt domowych, m.in. po to, aby chronić ludzi przed zagrożeniem lub uciążliwością oraz chronić wspólne tereny przed zanieczyszczeniem. Pod taki regulamin mogą podpadać obowiązki prowadzenia psa na smyczy, sprzątania po nim albo ograniczenia wprowadzania zwierząt w określone miejsca.

Zakaz wejścia z psem na plażę. Tabliczka nie zawsze oznacza mandat

W tym temacie łatwo o pomyłkę, bo słowo „regulamin” bywa używane do różnych dokumentów. Czym innym jest regulamin prywatnego ośrodka, czym innym uchwała rady gminy będąca prawem miejscowym, czym innym regulamin kąpieliska, a jeszcze czym innym zwykła tabliczka informacyjna przy wejściu.

To rozróżnienie ma znaczenie. Na prywatnej plaży właściciel albo zarządca terenu może ustalić zasady korzystania z obiektu i zażądać wyprowadzenia psa. Może też odmówić dalszego korzystania z terenu osobie, która łamie jego zasady. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każde naruszenie prywatnego regulaminu kończy się mandatem.

Inaczej jest wtedy, gdy zakaz wynika z ważnej uchwały rady gminy albo innych przepisów porządkowych wydanych na podstawie ustawy. Wtedy naruszenie może mieć konsekwencje wykroczeniowe. Dlatego sama tabliczka z przekreślonym psem nie zamyka jeszcze sprawy. Trzeba ustalić, kto ją ustawił, czy teren jest publiczny czy prywatny, czy zakaz wynika z obowiązujących przepisów i czy jego złamanie może być podstawą ukarania.

Praktycznie właściciel psa nie powinien ignorować takiego oznaczenia. Prawnie jednak warto pamiętać, że nie każdy znak działa tak samo. Czasem będzie informacją o zasadach prywatnego obiektu, czasem częścią regulaminu kąpieliska, a czasem odzwierciedleniem lokalnego prawa.

Mandat za psa nad jeziorem. Kiedy właściciel może zapłacić?

Mandat nie grozi za sam fakt, że ktoś przyjechał nad jezioro z psem. Problem zaczyna się wtedy, gdy właściciel łamie ważne przepisy porządkowe, nie zachowuje ostrożności albo nie panuje nad zwierzęciem.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń, ten, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zł albo karze nagany. Jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, odpowiedzialność może być oceniana surowiej.

W praktyce może chodzić o psa, który biega bez kontroli między dziećmi, wskakuje na plażowiczów, nie reaguje na komendy, podpływa do obcych osób albo zachowuje się tak, że ktoś realnie obawia się o bezpieczeństwo. Właściciel może powtarzać, że pies jest łagodny, ale dla oceny sytuacji kluczowe jest to, czy faktycznie nad nim panuje.

Drugą podstawą może być art. 54 Kodeksu wykroczeń. Ten przepis dotyczy naruszenia przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy i przewiduje grzywnę do 500 zł albo naganę. Może mieć znaczenie wtedy, gdy właściciel psa łamie obowiązujące przepisy lokalne, np. uchwałę gminy dotyczącą zasad przebywania ze zwierzętami na terenach wspólnych.

Dlatego zdanie "za psa na plaży grozi mandat 500 zł” jest zbyt proste. Czasem podstawą będzie naruszenie przepisów porządkowych, czasem niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a czasem sprawa skończy się tylko poleceniem opuszczenia prywatnego terenu.

Zakaz wprowadzania psów na plażę można podważyć, ale nie wszędzie naraz

Nie każdy zakaz wejścia z psem na plażę jest automatycznie zgodny z prawem. To ważne zwłaszcza przy bardzo szerokich zakazach, które obejmują całe plaże i wszystkich właścicieli psów bez względu na zachowanie zwierzęcia.

Przykładem jest sprawa Ustronia Morskiego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 4 kwietnia 2024 r. stwierdził nieważność przepisu uchwały rady gminy, który zakazywał wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na plaże w sezonie. Sąd podzielił argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich, że gmina nie może w dowolny sposób wykluczać właścicieli zwierząt z przestrzeni publicznej, jeżeli przepisy pozwalają jej przede wszystkim określać obowiązki opiekunów zwierząt.1

Ważne Ten wyrok nie oznacza jednak, że wszystkie zakazy psów na wszystkich plażach w Polsce przestały obowiązywać. Dotyczył konkretnej uchwały i konkretnej gminy. Może być argumentem w podobnych sprawach, ale nie działa automatycznie na inne miejscowości.

W praktyce trzeba sprawdzić konkretny zakaz: jego podstawę prawną, zakres, treść uchwały i to, czy gmina rzeczywiście określiła obowiązki właścicieli zwierząt, czy wprowadziła zbyt szeroki zakaz wstępu. Nakaz prowadzenia psa na smyczy, sprzątania po nim i niedopuszczania do zagrożenia to co innego niż całkowite zamknięcie publicznej plaży dla wszystkich psów.

Rodzic może reagować, ale nie tworzy prawa na plaży

Jeżeli pies biega bez kontroli między dziećmi, wchodzi do wody na strzeżonym kąpielisku wbrew regulaminowi albo właściciel nie reaguje na zachowanie zwierzęcia, rodzic ma prawo interweniować. Może zwrócić uwagę właścicielowi, powiadomić ratownika, obsługę kąpieliska, straż miejską albo policję.

Nie oznacza to jednak, że rodzic może sam ustanowić zakaz tylko dlatego, że nie chce widzieć psów nad wodą. Jeżeli miejsce nie jest kąpieliskiem, nie ma ważnego zakazu, a pies jest pod kontrolą i nie przeszkadza innym, sama obecność zwierzęcia nie musi być naruszeniem prawa.

Najczęściej spór wybucha nie dlatego, że pies po prostu jest nad jeziorem, ale dlatego, że właściciel nie widzi problemu w jego zachowaniu. Dziecko może bać się obcego psa, nawet jeśli zwierzę jest łagodne. Plażowicz nie musi godzić się na to, że mokry pies otrzepuje się przy jego ręczniku. Nad wodą działa nie tylko prawo, ale też zwykłe zasady współżycia.

Park narodowy. Tu z psem trzeba uważać szczególnie

Osobną kategorią są parki narodowe i rezerwaty przyrody. Tu właściciel psa ma znacznie mniej swobody niż na zwykłej plaży gminnej. Obowiązuje surowszy reżim ochrony przyrody, a zasady wprowadzania psów zależą od konkretnego parku i udostępnionych tras.

Ustawa o ochronie przyrody przewiduje ograniczenia dotyczące wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkami dla miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz dla szczególnych sytuacji przewidzianych w przepisach. W praktyce o tym, gdzie można wejść z psem, decydują regulacje konkretnego parku.

Część parków dopuszcza psy tylko na wybranych szlakach, część wprowadza daleko idące ograniczenia, a część pozwala na wejście z psem pod warunkiem prowadzenia go na smyczy. Przed wyjazdem należy wejść na strone danego parku i przeczytać aktualne zasady.

Co sprawdzić przed wyjazdem z psem nad jezioro?

Najpierw trzeba ustalić, dokąd właściwie jedziemy: na strzeżone kąpielisko, zwykłą plażę gminną, teren prywatnego ośrodka czy obszar chroniony. Dopiero potem można sprawdzać zasady.

W przypadku kąpieliska kluczowy będzie regulamin i informacje zarządcy. W przypadku plaży gminnej –uchwały rady gminy i lokalny regulamin utrzymania czystości i porządku. W przypadku prywatnego ośrodka – zasady ustalone przez właściciela terenu. W przypadku parku narodowego – regulamin parku i komunikaty dyrekcji.

Ważne Jedno pozostaje wspólne dla wszystkich miejsc: właściciel odpowiada za psa. Nawet tam, gdzie zwierzę może wejść nad wodę, trzeba je kontrolować, sprzątać po nim i reagować, gdy przeszkadza innym.

1Wyrok WSA z dnia 4 kwietnia 2024 r. sygn. II SA/Sz 1065/23

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 733)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2025 poz. 734)