Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż

KO na czele zestawienia, PiS i Konfederacja na podium

W sondażu prowadzi Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,3 proc. To jednak o 2,8 pkt proc. mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 22,8 proc. Polaków. To wynik o 1,4 pkt proc. niższy niż w poprzednim sondażu tej pracowni. Podium zamyka Konfederacja z poparciem 13,4 proc. wyborców (wzrost notowań o 0,8 pkt proc.).

Lewica i Konfederacja Korony Polskiej w Sejmie

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica, na którą chce głosować 9,2 proc. badanych. Ugrupowanie zalicza najwyższy wzrost notowań — aż o 1,7 pkt proc. Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z poparciem 8 proc. wyborców (wzrost o 0,5 pkt proc.).

Razem, Polska 2050 i PSL pod progiem wyborczym

Pod progiem wyborczym jest partia Razem, na którą chce głosować 3 proc. ankietowanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Do Sejmu nie dostałyby się także Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikami odpowiednio 1,7 i 1,6 proc. (spadki o odpowiednio 0,1 i 1,1 pkt proc.).

Odpowiedź "inna partia" wskazało 0,9 proc. badanych (o 0,5 pkt proc. mniej, niż poprzednio). Na kogo oddałoby swój głos, nie wie 8,1 proc. Polaków (wzrost wskazań o 3,1 pkt proc.).

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 6–8 lipca 2026 r. techniką mieszaną — wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) — na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.