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Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych

oprac. Tomasz Lipczyńskiredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:16
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych/Shutterstock
Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy notuje spadek poparcia, a jednocześnie rosną wpływy ugrupowań plasujących się jeszcze bardziej na prawo – ocenia niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. Gazeta, analizując sytuację polityczną w Polsce, wskazuje, że zmiany w preferencjach wyborców mogą wpłynąć na układ sił na krajowej scenie politycznej.

Sondażowy spadek poparcia dla PiS

Analizując sytuację wewnętrzną w Polsce, niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zwraca w czwartek uwagę na utrzymujący się od miesięcy spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i wzrost wpływu partii sytuujących się bardziej na prawo od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

„Partia PiS przeżywa historyczny spadek sondażowy, podczas gdy polska gospodarka odnotowuje za rządów Donalda Tuska stabilny wzrost” – pisze warszawska korespondentka opiniotwórczej gazety Viktoria Grossmann.

Niedawne wystąpienie Kaczyńskiego w Kłodzku, w którym szef PiS powiedział, że Polską rządzą „źli ludzie”, a w wyborach w 2027 roku chodzi o to, żeby wybrać „dobrych ludzi”, nie świadczy zdaniem niemieckiej dziennikarki o „oszlifowanym programie” prawicowo-narodowej partii.

Wyborcy PiS zwracają się bardziej na prawo

Dotychczasowi wyborcy PiS zwracają się ku partiom, które są jeszcze bardziej prawicowe niż PiS i nie są obarczone wizerunkiem partii „skorumpowanej, elitarnej i wcześniej sprawującej władzę” – wyjaśnia Grossmann.

Liberalna w gospodarce, sceptyczna wobec UE i co najmniej w części skrajnie prawicowa Konfederacja prezentuje się jako alternatywa dla młodych mężczyzn” – czytamy w „SZ”. Konfederacja Korony Polskiej jest natomiast „skrajnie prawicowa, antysemicka i antyukraińska” – oceniła Grossmann dodając, że obie konfederacje mogą obecnie liczyć na co najmniej 20 proc. głosów.

Problem dla premiera Tuska

Aktualna sytuacja stanowi - zdaniem autorki - problem dla premiera Tuska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, partia Tuska znalazłaby się w sytuacji takiej jak PiS w 2023 r. Koalicja Obywatelska byłaby największą siłą, ale nie mogłaby rządzić, gdyż nie miałaby koalicjantów. Grossmann zwróciła też uwagę na złe wyniki sondażowe Tuska, który według CBOS pod względem zaufania wyborców zajmuje dopiero szóste miejsce.

PiS intensyfikuje ataki przy wykorzystaniu kłamstw i skręca jeszcze bardziej w prawo

„SZ” odnotowuje trwającą od kilku dni krytykę rządu Tuska w związku z przekazaniem Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i stwierdza, że „odpowiedzią PiS na kryzys partii jest intensyfikacja ataku przy wykorzystaniu kłamstw oraz dalszy zwrot na prawo”. Dowodem na to ma być nominacja na kandydata na premiera Przemysława Czarnka.

Zdaniem Grossmann PiS grozi rozłam z powodu działalności byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Morawiecki wraz z założonym przez siebie stowarzyszeniem wyjdzie z PiS, może to oznaczać nie tylko koniec partii, ale także pojedynku Kaczyńskiego z Tuskiem – pisze w konkluzji „Sueddeutsche Zeitung”.

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Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński

W mediach pracuje od ćwierćwiecza. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Agencji Informacyjnej Boss. Później były dzienniki ekonomiczne, Nowa Europa, Prawo i Gospodarka i Puls Biznesu. Z Inforem związany od 2008 r. Redaktor i wydawca strony głównej redakcji Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl). Zajmuje się tematyką motoryzacji, transportu, budownictwa, surowców, makroekonomii, a także technologii, demografii, pracy oraz polityki i bezpieczeństwa.

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Tematy: sondażwyborypartie politycznesondaż wyborczy
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