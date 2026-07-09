Sondażowy spadek poparcia dla PiS

Analizując sytuację wewnętrzną w Polsce, niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” zwraca w czwartek uwagę na utrzymujący się od miesięcy spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości i wzrost wpływu partii sytuujących się bardziej na prawo od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

„Partia PiS przeżywa historyczny spadek sondażowy, podczas gdy polska gospodarka odnotowuje za rządów Donalda Tuska stabilny wzrost” – pisze warszawska korespondentka opiniotwórczej gazety Viktoria Grossmann.

Niedawne wystąpienie Kaczyńskiego w Kłodzku, w którym szef PiS powiedział, że Polską rządzą „źli ludzie”, a w wyborach w 2027 roku chodzi o to, żeby wybrać „dobrych ludzi”, nie świadczy zdaniem niemieckiej dziennikarki o „oszlifowanym programie” prawicowo-narodowej partii.

Wyborcy PiS zwracają się bardziej na prawo

Dotychczasowi wyborcy PiS zwracają się ku partiom, które są jeszcze bardziej prawicowe niż PiS i nie są obarczone wizerunkiem partii „skorumpowanej, elitarnej i wcześniej sprawującej władzę” – wyjaśnia Grossmann.

„Liberalna w gospodarce, sceptyczna wobec UE i co najmniej w części skrajnie prawicowa Konfederacja prezentuje się jako alternatywa dla młodych mężczyzn” – czytamy w „SZ”. Konfederacja Korony Polskiej jest natomiast „skrajnie prawicowa, antysemicka i antyukraińska” – oceniła Grossmann dodając, że obie konfederacje mogą obecnie liczyć na co najmniej 20 proc. głosów.

Problem dla premiera Tuska

Aktualna sytuacja stanowi - zdaniem autorki - problem dla premiera Tuska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, partia Tuska znalazłaby się w sytuacji takiej jak PiS w 2023 r. Koalicja Obywatelska byłaby największą siłą, ale nie mogłaby rządzić, gdyż nie miałaby koalicjantów. Grossmann zwróciła też uwagę na złe wyniki sondażowe Tuska, który według CBOS pod względem zaufania wyborców zajmuje dopiero szóste miejsce.

PiS intensyfikuje ataki przy wykorzystaniu kłamstw i skręca jeszcze bardziej w prawo

„SZ” odnotowuje trwającą od kilku dni krytykę rządu Tuska w związku z przekazaniem Ukrainie pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i stwierdza, że „odpowiedzią PiS na kryzys partii jest intensyfikacja ataku przy wykorzystaniu kłamstw oraz dalszy zwrot na prawo”. Dowodem na to ma być nominacja na kandydata na premiera Przemysława Czarnka.

Zdaniem Grossmann PiS grozi rozłam z powodu działalności byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli Morawiecki wraz z założonym przez siebie stowarzyszeniem wyjdzie z PiS, może to oznaczać nie tylko koniec partii, ale także pojedynku Kaczyńskiego z Tuskiem – pisze w konkluzji „Sueddeutsche Zeitung”.