Forsal logo

Tańsze paliwo od 3 lipca do 30 września 2026 r. Benzyna, diesel i LPG z obniżonym VAT-em i akcyzą oraz ze zwolnieniem z podatku od sprzedaży detalicznej? Jest projekt ustawy

Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybakredaktor Forsal.pl i prawnik. Piszę o podatkach, nieruchomościach, prawie cywilnym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach.
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 09:22
lpg, diesel, benzyna, ceny paliw, paliwo
Tańsze paliwo od 3 lipca do 30 września 2026 r. Benzyna, diesel i LPG z obniżonym VAT-em i akcyzą oraz ze zwolnieniem z podatku od sprzedaży detalicznej? Jest projekt ustawy/Materiały prasowe
Ceny paliw po zakończeniu programu CPN skoczyły niemal z dnia na dzień, a najmocniej odczuli to kierowcy diesli. Podwyżki zbiegły się z początkiem wakacji, kiedy Polacy częściej ruszają w trasę. W reakcji na wzrost cen do Sejmu trafił projekt ustawy zakładający czasowy powrót do niższych podatków na paliwa – nie tylko na benzynę i olej napędowy, ale tym razem także na LPG.

Koniec programu CPN i natychmiastowe podwyżki cen paliw na stacjach

W środę zakończył się rządowy program CPN. Wraz z jego wygaśnięciem przestały obowiązywać przepisy, które obniżały VAT na część paliw – przede wszystkim benzynę i olej napędowy – oraz utrzymywały ceny maksymalne na stacjach. Jeszcze wcześniej, w połowie czerwca, wygasły regulacje obniżające akcyzę na te paliwa.

Efekt był natychmiastowy. Już po północy w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia z nowymi cenami na pylonach. Najmocniej podwyżki odczuli kierowcy diesli. Średnia cena oleju napędowego wzrosła o 93 grosze i wynosi dziś 6,98 zł za litr. Benzyna 95 zdrożała o 89 groszy i kosztuje przeciętnie 6,79 zł za litr.

Po końcu programu CPN ceny paliw wystrzeliły. W tych województwach kierowcy płacą najwięcej

Z danych portalu e-petrol.pl wynika, że po wygaśnięciu rządowej regulacji pogłębiły się również różnice cen między regionami. Benzyna 95 jest obecnie najtańsza w województwie śląskim, gdzie litr kosztuje 6,66 zł. Najwięcej płacą kierowcy w województwie zachodniopomorskim – tam cena sięga 6,79 zł za litr.

W przypadku oleju napędowego najtaniej jest również na Górnym Śląsku, gdzie litr kosztuje 6,84 zł. Najdrożej jest w województwie kujawsko-pomorskim – tam cena diesla sięga 6,98 zł za litr.

Jeśli chodzi o autogaz, najmniej płacą kierowcy w województwie świętokrzyskim – 3,03 zł za litr. Najdrożej jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie LPG kosztuje 3,50 zł za litr.

Tańsze paliwo od 3 lipca do 30 września 2026 r. Benzyna, diesel i LPG z obniżonym VAT-em i akcyzą oraz ze zwolnieniem z podatku od sprzedaży detalicznej?

W związku z gwałtownymi podwyżkami cen paliw Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy przewidujący czasowe obniżki podatków. Proponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 3 lipca do 30 września 2026 r.

Projekt zakłada obniżenie VAT na benzynę, olej napędowy, biokomponenty oraz gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, w tym LPG. Do tego miałyby dojść niższe stawki akcyzy na te paliwa, a także czasowe wyłączenie ich z podatku od sprzedaży detalicznej.

Autorzy projektu przekonują, że to odpowiedź na nagły wzrost cen po zakończeniu programu CPN. Zwracają uwagę, że podwyżki uderzyły w kierowców akurat na początku sezonu wakacyjnego, gdy wydatki na paliwo są szczególnie wysokie.

W uzasadnieniu projektu podkreślono również, że sytuacja na światowych rynkach paliw wciąż pozostaje niestabilna, a napięcia geopolityczne nadal przekładają się na ceny surowców i paliw w Polsce. W ocenie projektodawców wysokie ceny paliw obciążają nie tylko kierowców, ale też przedsiębiorców i budżety domowe.

Ile kosztowałaby obniżka podatków na paliwa?

Z wyliczeń przedstawionych przez posłów wynika, że proponowane zmiany oznaczałyby spadek dochodów budżetu państwa o kilka miliardów złotych. Sama obniżka VAT miałaby kosztować budżet około 3,8 mld zł. Mniejsze wpływy z akcyzy oszacowano na około 800 mln zł, a wyłączenie paliw z podatku od sprzedaży detalicznej -na kolejne 100 mln zł. Projektodawcy przypominają jednak, że podobne rozwiązania były już wprowadzane wcześniej – m.in. w 2022 r. – i miały przynieść realną ulgę zarówno gospodarstwom domowym, jak i firmom.

Rząd: odpowiedzią na rosnące ceny paliw ma być podatek od nadzwyczajnych zysków

Minister energii Miłosz Motyka ocenił, że koncerny bardzo szybko przenoszą wzrost cen ropy na kierowców, ale dużo wolniej obniżają ceny na stacjach, gdy notowania surowca spadają. Jak podała Polska Agencja Prasowa, szef resortu nie wykluczył wprowadzenia mechanizmu, który skłaniałby firmy do szybszego reagowania na spadki cen ropy.

Motyka zwrócił też uwagę, że problem tej asymetrii cenowej był widoczny już podczas obowiązywania programu CPN. Pakiet wszedł w życie pod koniec marca i przewidywał obniżkę VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty z 23 proc. do 8 proc., a także obniżenie akcyzy i wprowadzenie maksymalnych cen na stacjach. Wedlug Ministerstwa Finansów koszt programu wyniósł około 4,7 mld zł.

Ważne

Minister zaznaczył również, że jednym z rozważanych rozwiązań pozostaje podatek od nadzwyczajnych zysków, wskazywany jako element pakietu CPN.

Podatek od nadzwyczajnych zysków jeszcze nie obowiązuje

Projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków zakłada wejście w życie 1 sierpnia 2026 r., ale nowa danina miałaby objąć zyski osiągnięte już od 1 marca do 31 grudnia 2026 r.

Pierwsza wersja projektu przewidywała 75-procentową stawkę podatku, ale po konsultacjach rząd obniżył ją do 60 proc. Danina nie miałaby obejmować całego dochodu firm paliwowych. Podstawą opodatkowania byłaby jedynie nadwyżka przychodów ponad poziom wyliczony na podstawie marży referencyjnej, opartej na wynikach z roku obrotowego zakończonego przed 1 marca 2026 r., powiększonych o 20 proc.

Podatek miałby dotyczyć przede wszystkim przychodów ze sprzedaży paliw ciekłych, w tym benzyny i oleju napędowego. Projekt wyłącza z niego m.in. oleje opałowe, procesy mieszania paliw, a także gospodarstwa domowe i zwykłych obywateli.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2026 r. i trafiła do Senatu. Na razie trwają nad nią dalsze prace w komisjach, a projekt nie został jeszcze przekazany prezydentowi do podpisu.

Źródła:

PAP, e-petrol.pl

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak

Krzysztof Rybak – prawnik, redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuję się tematyką podatków, nieruchomości oraz prawa cywilnego i gospodarczego. W swoich tekstach wyjaśniam zmiany w przepisach i ich praktyczne skutki. Przez lata byłem związany z branżą naukową i rolniczą. Zostałem wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w obszarze rynku konopnego. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: paliwobenzynaceny paliwdiesel
Powiązane
czternasta emerytura, świadczenie, emerytura, emeryci, 2026
Czternasta emerytura trafi na konta tego dnia. Rząd wskazał termin wypłaty dodatkowego świadczenia dla emerytów
wiek emerytalny, świadczenie, emerytura, prezydent, Karol Nawrocki
Kobiety bezdzietne mają pracować 5 lat dłużej. To pierwszy krok do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Do prezydenta RP Karola Nawrockiego trafiła petycja w tej sprawie
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
Nie przegap
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
lpg, diesel, benzyna, ceny paliw, paliwo
Tańsze paliwo od lipca? Projekt obniżki VAT, akcyzy i podatku detalicznego
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej. Posłowie prawie jednomyślni
Zawieszenie prawa do azylu na granicy polsko-białoruskiej. Posłowie prawie jednomyślni
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Zakaz telefonów w szkołach. Jest decyzja Sejmu
Zakaz telefonów w szkołach. Jest decyzja Sejmu
Wcielanie w życie AI wymaga przede wszystkim ludzkiej decyzji i ludzkiego nadzoru. Zwłaszcza wówczas, gdy stawką jest życie, zdrowie, bezpieczeństwo, majątek obywateli, bądź jakość kluczowych produktów.
Sztuczna inteligencja coraz częściej przegrywa z człowiekiem. Mimo to wyceny firm rozwijających AI są już bliskie PKB Polski
aplikacja mObywatel, smartfon
Aplikacja mObywatel a wyjazdy zagraniczne: Jak działa nowa usługa Odyseusz?
Polecamy
Przed złotym trudne miesiące? Analityk wskazuje największe zagrożenia
Przed złotym trudne miesiące? Analityk wskazuje największe zagrożenia
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy i gdzie można je sprawdzić?
Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy i gdzie sprawdzić?
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
USA potwierdzają rotację wojsk do Polski. BBN: To nie podlega dyskusji
Od 20 września większe garaże przy granicy działki. Sąsiedzi odczują tę zmianę
Od 20 września większe garaże przy granicy działki. Sąsiedzi odczują tę zmianę
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Rosyjskie drony nad Europą. NATO ma problem z reakcją na nowe zagrożenie
wnętrze rozgrzanego samochodu z widoczną na czerwono deską rozdzielczą
Koniec z piekłem w aucie podczas upałów. Nowy lakier chłodzi wnętrze zupełnie sam
Patriot
Ukraina apeluje o pociski do systemów Patriot. „Od szybkości działania partnerów zależy obecnie bezpośrednio ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej”
Opening Ceremony for the Irish Presidency of the EU
„Putin przegrywa wojnę”. Zełenski o eskalacji rosyjskich ataków
Kraj
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż
Kto wygrałby wybory w Polsce? Jest nowy sondaż
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce
Ważna deklaracja z USA. Padły słowa o wojskach amerykańskich w Polsce
wnętrze rozgrzanego samochodu z widoczną na czerwono deską rozdzielczą
Koniec z piekłem w aucie podczas upałów. Nowy lakier chłodzi wnętrze zupełnie sam
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
USA potwierdzają rotację wojsk do Polski. BBN: To nie podlega dyskusji
Autobus
Bezpłatna komunikacja miejska dla każdego. Autobusy będą wozić pasażerów za darmo
wspólnota mieszkaniowa, właściciel, mieszkańcy, zakaz, pies
Zakaz wprowadzania psa na osiedlu. Mieszkańcy mają wychodzić z nim poza teren wspólnoty mieszkaniowej
Dzielona e-recepta możliwa w 6,5 tys. aptek w Polsce. Zmiany dla pacjentów od lipca 2026
Dzielona e-recepta możliwa w 6,5 tys. aptek w Polsce. Zmiany dla pacjentów od lipca 2026
Co dalej z Narodowym Biurem Śledczym Policji?
Co dalej z Narodowym Biurem Śledczym Policji? Szef MSWiA: od strony merytorycznej jesteśmy na ukończeniu prac
Świat
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Iran zwiększa obecność wojskową nad Zatoką Perską. W tle strategiczna cieśnina Ormuz
Zdjęcie które opublikował płk Murachowski
Alarm dla Krymu. Pułkownik ujawnił, że Rosjanie szykują się na ukraiński desant
Działania hybrydowe Rosji, konflikt na Bliskim Wschodzie – analiza zagrożeń dla granic zewnętrznych UE
Rosyjskie drony nad Europą. NATO ma problem z reakcją na nowe zagrożenie
Patriot
Ukraina apeluje o pociski do systemów Patriot. „Od szybkości działania partnerów zależy obecnie bezpośrednio ochrona ukraińskiej przestrzeni powietrznej”
Opening Ceremony for the Irish Presidency of the EU
„Putin przegrywa wojnę”. Zełenski o eskalacji rosyjskich ataków
Ukraina wyznaczy własny model akcesji do NATO
NATO wymienia flotę AWACS? Szwedzkie GlobalEye mają zastąpić amerykańskie samoloty
Rosja zamknęła przejścia kolejowe z 3 krajami NATO. Co szykuje Moskwa?
Rosja zamknęła przejścia kolejowe z 3 krajami NATO. Co szykuje Moskwa?
Ukraiński dron tuż przed uderzeniem w rosyjski pojazd
Rosjanie grzęzną we własnej krwi. Tracą ponad 1200 żołnierzy na każdy zdobyty kilometr kwadratowy
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj