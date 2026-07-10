Forsal logo

„Ludzie będą tracili pracę”. Wszystkie grzechy polskiej transformacji [WYWIAD]

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewskidziennikarz Forsal.pl, specjalizuje się w tematach inwestycyjnych i transportowych
Ten tekst przeczytasz w 8 minut
dzisiaj, 06:00
Grupa górników w roboczych ubraniach i kaskach idzie po terenie kopalni na powierzchni. W tle widoczna jest wieża szybu górniczego oraz zabudowania przemysłowe. Zdjęcie przedstawia pracowników kończących lub rozpoczynających zmianę w kopalni.
Wszystkie grzechy polskiej transformacji/GazetaPrawna.pl
Kończą się środki na sprawiedliwą transformację. Jednak w Polsce zamykanie kopalń i elektrowni na większą skalę dopiero się zacznie. Problem w tym, że już wydano ogromne pieniądze bez wymiernego efektu. – Ćwiczymy to od lat. Górnicy wzięli odprawy, ale te pieniądze nie zostały w żaden sposób zainwestowane – mówi w rozmowie z „Forsalem” Anna Karaszewska, socjolożka, menedżerka związana z branżą energetyczną i prezes First Job. Czy jest inna droga?

Transformacja w Polsce: bez ludzi

Piotr Wróblewski: W Koninie mieszkało 80 tys. osób. Jak tak dalej pójdzie, w 2050 roku będzie ich o połowę mniej. Zaraz zamkną się elektrownia i kopalnie, z których cała społeczność żyła od lat. Sytuacja jest dramatyczna. Może my – jako Polacy – po prostu nie potrafimy przeprowadzić transformacji energetycznej?

Anna Karaszewska: Akurat Konin – moim zdaniem – jest przykładem, że potrafimy. Że mamy właściwe podejście. Co więcej, powinniśmy potraktować program realizowany w Wielkopolsce Wschodniej „Droga do zatrudnienia po węglu”, jako modelowe rozwiązanie, gotowe do wdrożenia w innych regionach węglowych.

Ale zanim powiem o tym przypadku, chcę zwrócić uwagę, że wszystkie rządowe dokumenty na temat transformacji energetycznej czy gospodarczej mają wymiar wyłącznie technologiczny. To poważne niedopatrzenie. Nie da się przeprowadzić skutecznej transformacji, pomijając ludzi. Konin i cała Wielkopolska Wschodnia od zawsze były kojarzone z kopalniami odkrywkowymi i energetyką. To nie tylko osoby pracujące przez lata w ZE PAK-u, który zmieniał swoich właścicieli, ale też ich rodziny i mnóstwo przedsiębiorstw powiązanych z zakładem – podwykonawcy i dostawcy.

Co dalej z elektrownią Pątnów?
Co dalej z elektrownią Pątnów?/Piotr Wróblewski

Wygaszając ZE PAK, pracę traci znacznie więcej osób. Całe rodziny tracą poczucie bezpieczeństwa. I pozostaje pytanie: co dalej?

Do tej pory rząd proponował odprawy czy urlopy górnicze.

To nie rozwiąże problemu. Wiem, co mówię, bo zajmuję się tym tematem od 16 lat. Po pierwsze, nie wszyscy się na te rozwiązania załapią. Po drugie, w Polsce już ćwiczyliśmy je w poprzednich latach. Górnicy wzięli odprawy, ale te pieniądze nie zostały w żaden sposób zainwestowane. Wydano je np. na zakup samochodów, a następnie całe rodziny popadały w bardzo złą sytuację finansową.

Osoby, które całe życie przepracowały w jednym zakładzie pracy, w momencie utraty pracy, mają poczucie, że nie ma dla nich przyszłości. Tak nie jest. Ale nie można ich zostawić bez profesjonalnego wsparcia. Nie mają umiejętności, żeby samodzielnie pokierować sobą na rynku pracy, coraz bardziej skomplikowanym i wymagającym. Trudno im podjąć nową pracę, często w nowym zawodzie, z której w dodatku mogliby być zadowoleni.

Konin umiera po cichu. Miasto liczy na ratunek. Chce elektrowni jądrowej
Konin umiera po cichu. Miasto liczy na ratunek. Chce elektrowni jądrowej

Te środki (z odpraw – red.) tylko w ułamku procenta realnie pomogły tym ludziom zmienić ich sytuację na rynku pracy. Politycy mieli pozorne poczucie, że wywiązali się z umowy. Jednak wiele osób – a nawet całe regiony – do dziś odczuwa skutki tamtych decyzji. Zwiększyło się bezrobocie oraz liczba osób, które nawet nie rejestrują się w urzędach pracy, bo nie wierzą, że mogą tam uzyskać realną pomoc. Wzrosła szara strefa, a młodzi ludzie po prostu wyjechali z regionu. Nie ma ludzi – nie ma inwestycji i koło się zamyka.

Czy jest inna droga?

No dobrze, a dlaczego Pani twierdzi, że w Koninie jest lepiej?

Powstał program, który ma pomóc nie tylko zwolnionym z ZE PAK-u, ale także ich rodzinom i lokalnym pracodawcom. Przede wszystkim pomagamy mieszkańcom w podjęciu nowej pracy bądź zmianie na lepszą. Celem jest doprowadzenie ich do trwałego i dobrego zatrudnienia. Pomagamy lokalnym pracodawcom – to w sumie w tym momencie ok. 200 firm, które mają pomysł, wizję, chcą się rozwijać, a brakuje im odpowiednich rąk do pracy.

Co dalej z elektrownią Pątnów?
Ostatnie miesiące funkcjonowania elektrowni ZE PAK/Piotr Wróblewski

Przygotowujemy dla nich dobrych kandydatów do pracy spośród uczestników programu, czyli ludzi z regionu objętego wsparciem. Wspieramy finansowo rozwój przedsiębiorstw, które chcą zatrudniać te osoby na dobrych warunkach. Nie kończymy współpracy w momencie zatrudnienia, tylko dalej pomagamy pracodawcy i nowozatrudnionemu pracownikowi w tym, żeby obie strony były zadowolone ze współpracy i chciały ją kontynuować.

O jakiej skali mówimy?

Jesteśmy na półmetku. Póki co, zajęliśmy się grupą 450 osób, z których 150 już pracuje. Oczywiście są na różnym etapie, bo program trwa do 2029 roku. Ale niemal wszyscy zatrudnieni – 98 proc. – nadal pracują. Niektórzy już od półtora roku. Do tego we wszystkich możliwych branżach. To dobry wynik. Docelowo programem ma zostać objętych około 2000 osób, ale są szansę na zwiększenie liczby uczestników. To będzie decyzja samorządu województwa.

Przekonuje Pani, że to jedyny program w Polsce, który rozliczany jest poprzez trwałe zatrudnienie. Inne regiony kraju nie stawiają takich celów. System jest zły?

Programy aktywizacyjne w Polsce skupiają się na tym, żeby ich realizatorzy zrekrutowali ludzi, przeszkolili, ale niekoniecznie doprowadzili do nowego zatrudnienia, nie mówiąc o jego trwałości. Ostatnio rozmawiałam z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, który rozpoczyna transformację Bełchatowa. Ich celem jest właśnie zrekrutowanie ludzi, przeszkolenie ich i zapewnienie doradztwa zawodowego. Ale przecież szkolenia czy certyfikaty nie zatrudniają.

Pytam ich więc, dlaczego nie wymagają od operatorów rozliczania się z efektów – liczby osób zatrudnionych i takich, które utrzymają tę pracę. Usłyszałam, że kiedyś to robili, ale się nie sprawdziło. Krótko mówiąc, wymaga to więcej pracy od instytucji. Ale skoro urzędy nie oczekują zatrudnienia, to lokalni operatorzy działają po linii najmniejszego oporu.

No tak, tylko w Koninie bezrobocie jest najwyższe w regionie. W powiecie przekracza 10 proc., a w całej Wielkopolsce to jedynie ok. 3 proc.

Być może ten program został uruchomiony zbyt późno, ale z naszej wiedzy wynika, że jest to obecnie jedyny program w Polsce realizowany w ramach transformacji regionów pogórniczych, w którym podstawowym miernikiem sukcesu jest nie samo przeszkolenie uczestników, lecz ich trwałe zatrudnienie i utrzymanie pracy.

Skoro mamy zmieniać rynek pracy, to szukamy odpowiednich pracodawców, którzy są zainteresowani długofalową współpracą z pracownikiem, oferują dobre warunki zatrudnienia i mają odpowiednią kulturę pracy oraz wartości. Funkcjonuje mit, że muszą to być duzi pracodawcy. To nieprawda. Tacy się zdarzają, ale największy odsetek firm, które zatrudniają naszych uczestników stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Częściowo jest to spowodowane tym, że ludzie najchętniej chcą podejmować pracę w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Gdy przychodziliśmy do Wielkopolski Wschodniej, mówiono nam: „Potrzebny jest kolejny Volkswagen”. A pracodawcy mówili, że po prostu brakuje im dobrych pracowników. Jeżeli mamy mówić o trwałym zatrudnieniu, to nie można po prostu skierować dwudziestu osób do jednego pracodawcy. Duże firmy mają swoją politykę rekrutacyjną, więc trzeba odpowiednio przygotować pracowników. Pamiętajmy, że każdy jest inny, ma inne potrzeby, inne umiejętności. Indywidulanie pracujemy z każdym uczestnikiem, przygotowujemy odrębne ścieżki zawodowe i zgodnie z nimi szukamy dla każdej osoby najbardziej odpowiednich pracodawców i konkretnych stanowisk.

Lepiej sprawdza się szukanie nowego pracodawcy niż zakładanie własnego biznesu?

Może 1,5 proc. tych osób poradzi sobie z prowadzeniem działalności gospodarczej, skoro całe życie byli pracownikami najemnymi. Problemem nie jest wzięcie pieniędzy, ale późniejsze utrzymanie się na rynku. Nielicznym się to udaje.

Będziemy w coraz bardziej dramatycznym tempie przechodzili transformację technologiczną związaną m.in. ze sztuczną inteligencją. Ludzie będą tracili pracę. Niektóre zawody znikną, inne będą wymagały zupełnie nowych kompetencji. Rząd powinien już dziś przygotować długofalową strategię, która pomoże odnaleźć się w tych turbulentnych czasach. Tak, by nie dopuścić do ich trwałego wykluczenia z zatrudnienia. Trudno oczekiwać, by przy obecnych kompetencjach i narzędziach same urzędy pracy były w stanie sprostać temu wyzwaniu.

Brakuje krajowej strategii?

Powinna być ogólnokrajowa strategia? Kto powinien taką przygotować?

W mojej ocenie politycy nie szukają rozwiązań. Albo są krótkowzroczni, albo nieodpowiedzialni. Rząd – a konkretnie osoby odpowiedzialne za energetykę – powinien przygotować strategię i wytyczne dla całego sektora, który przecież w 90 proc. jest państwowy. Priorytetem powinno być zabezpieczenie społecznych skutków transformacji.

Poza tym w ustawie o rynku pracy powinien znaleźć się zapis, że celem wszystkich programów realizowanych ze środków publicznych jest trwałe zatrudnienie. Wtedy samorządy, czy ogólnie instytucje kontraktujące takie programy byłyby inaczej rozliczane i miałyby jasne wymagania wobec operatorów.

W kolejnej perspektywie unijnej nie będzie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. A to moment, gdy Polska zamknie większość starszych elektrowni i całkiem sporo kopalń. Nie boi się Pani katastrofy na rynku pracy?

Mam nadzieję, że do niej nie dojdzie. Jeżeli nie będzie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to być może pojawią się środki z innego źródła. Ale najpierw trzeba mieć strategię rynku pracy.

Nawet jeśli pieniędzy z UE zabraknie, to spółki Skarbu Państwa powinny stworzyć fundusz, dzięki któremu powstawałyby regionalne czy ogólnopolskie programy dla osób tracących pracę. Celem powinno być trwałe zatrudnienie. Są możliwości, spółki mają na to pieniądze, ale dzisiaj decydenci nie są tym zainteresowani.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski

Redaktor Forsal.pl, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematach związanych z inwestycjami oraz transportem. Od lat obserwuje wielkie budowy, opisuje rynek nieruchomości, a także zawiłości systemu transportowego.

Autor reportażu "Żarnowiec. Sen o polskiej elektrowni jądrowej" nagrodzony Grand Press 2023 w kategorii książka reporterska roku. Finalista m.in. Pomorskiej Nagrody Literackiej oraz konkursu dziennikarskiego "Biały Kruk".

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: pracaenergetykatransformacja
Powiązane
Teren pod budowę elektrowni jądrowej
Zamienią wielką plażę w elektrownię jądrową. W lipcu rusza budowa
Kiedy ruszy budowa elektrowni jądrowej?
Elektrownia jądrowa w 2036 roku? Prezes: „Nie można zakładać, że mamy jeszcze dziesięć lat” [WYWIAD]
Co dalej z elektrownią Pątnów?
Konin umiera po cichu. Miasto liczy na ratunek. Chce elektrowni jądrowej
Nie przegap
Bez „obcych” należelibyśmy do najszybciej wyludniających się i starzejących społeczeństw globu. I NA PEWNO Polska nie rozwijałaby się tak szybko.
Prawda o imigracji w Polsce: 5,9 proc. cudzoziemców w populacji daje nam 22. miejsce w Europie. I… wzrost dobrobytu
student medycyny, rekrutacja na studia
Gorączka rekrutacyjna 2026. Dlaczego progi punktowe na oblegane studia znowu wystrzeliły w górę?
Najnowszy oszczędnościowy hit Polaków
Najnowszy oszczędnościowy hit Polaków. To już dziesiątki miliardów złotych. Opłaca się bardziej niż lokata w banku?
Grupa górników w roboczych ubraniach i kaskach idzie po terenie kopalni na powierzchni. W tle widoczna jest wieża szybu górniczego oraz zabudowania przemysłowe. Zdjęcie przedstawia pracowników kończących lub rozpoczynających zmianę w kopalni.
„Ludzie będą tracili pracę”. Wszystkie grzechy polskiej transformacji [WYWIAD]
Mobbing
Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pracowników przed mobbingiem
dłonie, wypłata euro z bankomatu
Prognoza kursu euro. Co czeka wspólną walutę w II połowie 2026 r. i 2027 r.?
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Zawał
Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z chorobami serca. Nadciśnienie, niewydolność serca, arytmia. Jak otrzymać świadczenie?
Polecamy
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Zabierzów,,Poland,-,September,19,,2025:,Pkp,Cargo,Train
PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację. Akcjonariusze zgodzili się na podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Kraj
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Bez „obcych” należelibyśmy do najszybciej wyludniających się i starzejących społeczeństw globu. I NA PEWNO Polska nie rozwijałaby się tak szybko.
Prawda o imigracji w Polsce: 5,9 proc. cudzoziemców w populacji daje nam 22. miejsce w Europie, 90. w świecie. I… wzrost dobrobytu
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
Świat
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Władimir Putin
Pięć wizji oligarchy na przyszłość Rosji. Nie szukajcie tam optymizmu i słowa "demokracja"
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Monitoring,Progress,Of,Surveillance,Missions,From,Military,Headquarters,Using,Advanced
NATO stawia na AI Palantira. System wykryje ruchy Rosjan i pomoże wskazać cele
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj