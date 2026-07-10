Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych i rowerów elektrycznych. Resort infrastruktury szykuje zmiany

Podczas piątkowej konferencji prasowej na Bulwarach Wiślanych w Krakowie szef resortu infrastruktury zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają dla pieszych poruszające się z dużą prędkością elektryczne hulajnogi i rowery. Zdaniem Klimczaka konieczne jest doprecyzowanie przepisów dotyczących tego typu pojazdów.

Jak poinformował, ministerstwo infrastruktury pracuje nad zmianą dwóch ustaw – ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia i ustawą o kierujących pojazdami. Resort zmienia też rozporządzenie dotyczące warunków technicznych pojazdów.

Nowe przepisy mają m.in. umożliwić Transportowemu Dozorowi Technicznemu podejmowanie decyzji, jakie urządzenia transportu osobistego (UTO) mogą być wprowadzone do użytkowania w Polsce.

– Mamy ogromny problem ze sprowadzanymi różnego rodzaju wynalazkami elektrycznymi, o których nie wiemy, czy to jest hulajnoga elektryczna, rower elektryczny, inne urządzenie transportu osobistego. Problem ma z tym policja, problem mają z tym inne służby. Chcielibyśmy, aby o tym, jakiego rodzaju sprzęt jest wprowadzony do obrotu w Polsce, decydował Transportowy Dozór Techniczny – powiedział podczas konferencji Klimczak.

Rząd chce ograniczyć przeróbki hulajnóg i zwiększyć kontrole prędkości

Jego zdaniem regulacje powinny też precyzować dane techniczne hulajnóg, tak aby uniemożliwić niekontrolowaną modyfikację pojazdów pod kątem rozwijanej prędkości. Według nowych przepisów Transportowy Dozór Techniczny miałby nie dopuszczać przerobionych pojazdów lub wycofywać je z ruchu.

Na mocy nowych przepisów rozszerzone byłyby też uprawnienia strażników miejskich, którzy mieliby możliwość kontrolowania tego typu pojazdy, a policja zostałaby wyposażona w hamownie.

– Wiemy, że problem jest z prędkością, z mocą tych urządzeń, wprowadzamy precyzyjne warunki techniczne, na których określamy zarówno prędkość, jak i warunki techniczne dotyczące tych urządzeń, aby można było je nazwać hulajnogami elektrycznymi – dodał szef MI.

Według Klimczaka regulacje dotyczyłyby także miejsc pozostawiania hulajnóg, tak żeby możliwe było stworzenie specjalnych punktów do ich wypożyczenia i oddania.

Mandaty za zbyt szybką jazdę hulajnogą. Policja zatrzymuje nietypowe przypadki

We wtorek policja zatrzymała 15-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego (woj. mazowieckie), który poruszał się hulajnogą elektryczną z prędkością 61 km/h. Pojazd był zmodyfikowany w sposób umożliwiający osiąganie znacznie większych prędkości niż dopuszczają obowiązujące przepisy. Natomiast na początku lipca policja poinformowała o mężczyźnie poruszającym się po drodze wojewódzkiej na Pomorzu hulajnogą elektryczną z prędkością blisko 70 km/h. Został ukarany mandatem w kwocie 1100 zł.

Od 3 marca 2026 r. minimalny wiek do samodzielnego poruszania się e-hulajnogą i UTO po drogach publicznych wzrósł do 13 lat. Od 3 czerwca obowiązują przepisy, zgodnie z którymi dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą zakładać kask podczas jazdy rowerem, e-hulajnogą i UTO. (PAP)

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