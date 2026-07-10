Forsal logo

Zagrożone portfele Polaków. Wiemy już jakie zagrożenia czyhają na nasze finanse osobiste i jak sobie z nimi radzić

Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 10:56
My Polacy mamy powód do zadowolenia. Mimo mimo, że grożą nam cyberataki, konflikty, to uważamy, że w porządku są nasze finanse osobiste. Umiemy też dobrze je zabezpieczyć.
My Polacy mamy powód do zadowolenia. Mimo mimo, że grożą nam cyberataki, konflikty, to uważamy, że w porządku są nasze finanse osobiste. Umiemy też dobrze je zabezpieczyć./Shutterstock
My Polacy jesteśmy realistami i optymistami. Z racji na sąsiedztwo Rosji, najbardziej niepokoją nas cyberataki, aż 73% polskich konsumentów, przy średniej europejskiej 63% badanych. Jednak mimo obaw tylko 23% Polaków spodziewa się, że na koniec miesiąca będą mieli mniej pieniędzy, a jest to o 12 p.p. mniej niż średnia z wszystkich badanych państw.

Najnowsza, piąta już edycja raportu CRIF „Banking on Banks” skupia się na roli dostawców usług finansowych we wspieraniu wzrostu gospodarczego, odporności i bezpieczeństwa.
Po raz pierwszy badanie objęło zarówno konsumentów, jak i decydentów biznesowych z pięciu europejskich rynków: Irlandii, Włoch, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Co zatem wpływa na poczucie, że finanse osobiste Polaków są bezpieczne?

Finanse osobiste, lata zmian nauczyły nas jak się zabezpieczyć

Polacy wskazują kilka głównych czynników. Na pierwszym miejscu są szeroko pojęte napięcia polityczne, wpływające na rynek finansowy. Aż 76% Polaków obawia się ich wpływu na wydatki – to najwyższy odsetek wśród Europejczyków. Patrząc szczegółowo, 53% uważa, że istotny wpływ na ich finanse będzie miał konflikt na Bliskim Wschodzie, a 46% zwraca uwagę na toczącą się wojnę w Ukrainie.
Na liście obaw finansowych znajduje się też inflacja i rosnące koszty życia, o które martwi się 48% badanych.

Warto zauważyć, że obawa przed skutkami wojny w Ukrainie jest o 10 punktów procentowych wyższa w Polsce niż w przypadku konsumentów z Europy Zachodniej. Nie można się temu dziwić. W końcu wojna toczy się tuż za wschodnią granicą naszego kraju. W przypadku oceny wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie jako społeczeństwo jesteśmy z kolei tylko nieco ponad średnią europejską – o 3 p.p.
- Oprócz zagrożeń geopolitycznych, które budzą niepokój w całym regionie, Polacy zwracają uwagę też na bardziej „bezpośrednie” zagrożenia, czyli oszustwa finansowe oraz cyberprzestępczość. Aż 71% polskich konsumentów uważa, że stanowią one coraz większe zmartwienie. Jest to naturalne, ponieważ jak pokazują ostatnie lata, działalność hakerów i oszustów internetowych nie tylko nie zwalnia, ale nawet nabiera tempa – komentuje Kamil Gosławski z CRIF Polska.
- Warto pamiętać, że „fraudsterzy” uciekają się do kradzieży tożsamości poprzez podrabianie dokumentów, tworzenie fałszywych kont, nawet w mObywatelu, lub wyrabianie duplikatów kart SIM. Najczęściej jednak stosują socjotechnikę. Próbują podszyć się pod naszych bliskich lub znane nam instytucje finansowe. Dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zawsze dokładnie weryfikować nadawcę maila, SMS’a lub rozmówcę proszącego o podanie danych osobowych, danych karty kredytowej, czy danych dostępowych do konta lub aplikacji mobilnej – dodaje Kamil Gosławski.

Polacy są też najbardziej w Europie zaniepokojeni skalą cyberzagrożeń na poziomie całego kontynentu. 73% z nich uważa, że Europa jest dziś bardziej narażona na ataki finansowe w cyberprzestrzeni niż rok temu (przy średniej europejskiej 63%), a 67% wskazuje na rosnące ryzyko w odniesieniu do samej Polski.
Dwie trzecie badanych (68%) obawia się ataków pochodzących z zagranicy, a taki sam odsetek wskazuje na zagrożenie wynikające z wykorzystania sztucznej inteligencji do tworzenia nowych form oszustw.

Te obawy najmocniej wpływają na nasze finanse osobiste

Mimo wszystko Polacy podchodzą jednak optymistycznie do swojej sytuacji finansowej. Jej pogorszenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy obawia się jedynie 24% (dla porównania, średnia ze wszystkich badanych państw to 27%), a tylko 23% spodziewa się, że pod koniec miesiąca zostanie im mniej pieniędzy – to już wyraźnie poniżej średniej europejskiej wynoszącej 35%.
Warto też zaznaczyć, że Polacy są liderem, jeśli chodzi o plany zwiększenia wydatków w ciągu najbliższego roku. Deklarację taką złożyło 17% badanych przy średniej europejskiej na poziomie 12%.

W ocenie ekspertów, mamy powody do dumy z swoich działań w kwestii finansów, w trudnych warunkach.
- Co więcej, co czwarty polski konsument (26%) uważa, że nie odczuł zwiększonej presji finansowej w ostatnich 12 miesiącach. To najwyższy odsetek wśród badanych państw. Chcę też zaznaczyć, że nawet kiedy pojawiły się dodatkowe obciążenie finansowe, to Polacy znajdowali sposób na ich zminimalizowanie. Najczęściej szukali dodatkowych rabatów i promocji (20%), zmniejszali wysokość odkładanych pieniędzy (19%) i tylko 18% zdecydowało się naruszyć swoje oszczędności na rzecz codziennych wydatków – zauważa Kamil Gosławski z CRIF Polska.

Polacy pozytywnie oceniają sektor finansowy i jego wpływ na finanse osobiste

Ostatnim elementem badania było też sprawdzenie, jak konsumenci postrzegają instytucje finansowe. Niemal dwie trzecie Polaków (64%) uważa, że usługi finansowe istotnie wspierają wzrost gospodarczy naszego kraju.
Podobny odsetek (67%) uważa, że Europa powinna dysponować własną, niezależną siecią dostawców usług finansowych i być mniej uzależniona od podmiotów spoza kontynentu, np. ze Stanów Zjednoczonych. Warto jednak pamiętać, że ponad połowa (53%) badanych jest też zdania, że instytucje finansowe mają obowiązek oferować przystępne cenowo produkty w trudniejszych czasach.

Z tego raportu centrum analitycznego CRIF wynika, że my Polacy mamy zaufanie do sektora finansów.
Z drugiej strony w trudnych czasach umiemy zadbać o swoje portfele i oceniamy sytuację po faktach, po tym co widzimy każdego dnia. Nie ulegamy emocjom nagłówków w mediach i działamy wbrew pojawiającym się fake news i dezinformacji.

Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
Luksus wchodzi w nową fazę rozwoju. Wygrywa od teraz luksus, którym stało się doświadczenie ważniejsze niż posiadanie rzeczy. Dobry moment na zbudowanie w tym segmencie marki
INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski

Dziennikarz z zawodu i zamiłowania. Zajmuje się tematyką gospodarczą, prawną i finansową, szczególnie nowymi technologiami, i komunikacją oraz mediami. Poza dziennikarstwem zajmuje się fotografią, jeździ na nartach i uwielbia Hiszpanię.  Z marką INFOR związany wcześniej, zaczynał przygodę z dziennikarstwem w Gazecie Prawnej. Od kwietnia 2026 r. już jako dziennikarz internetowy przygotowuje i publikuje artykuły na portalu Forsal.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraObszar kadr i płac zyskuje strategiczną niezależność w firmach. Powstają osobne działy payroll, obsługujące płace »
Tematy: usługifinanse osobistefinansePolacy
Powiązane
Złoto to nie inwestycja na krótki termin dla pomnożenia kapitału. Choć wykres ceny kruszcu przypomina huśtawkę, to jest jedna z najbardziej stabilnych opcji. Ale w czasie.
Ceny złota szaleją - czy są powody do paniki. Doświadczeni inwestorzy są spokojni, bo wiedzą, że złoto to stabilna inwestycja
Nie przegap
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?
Ponad 619 tys. emerytów cały czas pracuje. Jakie zawody najczęściej wybierają?
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB
NBP z nowymi prognozami dla Polski. Są dane o inflacji i PKB
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram wypłat
Kiedy będzie wypłacana 14 emerytura 2026? Terminy i harmonogram
Grupa górników w roboczych ubraniach i kaskach idzie po terenie kopalni na powierzchni. W tle widoczna jest wieża szybu górniczego oraz zabudowania przemysłowe. Zdjęcie przedstawia pracowników kończących lub rozpoczynających zmianę w kopalni.
„Ludzie będą tracili pracę”. Wszystkie grzechy polskiej transformacji [WYWIAD]
My Polacy mamy powód do zadowolenia. Mimo mimo, że grożą nam cyberataki, konflikty, to uważamy, że w porządku są nasze finanse osobiste. Umiemy też dobrze je zabezpieczyć.
Zagrożone portfele Polaków. Wiemy już, co czyha na nasze finanse i jak sobie z tym radzić
Polecamy
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Dodatkowe pieniądze dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Wystarczy jeden dokument
Dodatkowe pieniądze dla chorych na cukrzycę w 2026 roku. Wystarczy jeden dokument
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Kraj
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Będą zmiany w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Chodzi o większe bezpieczeństwo wydarzeń państwowych
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Kto wygrałby wybory do Sejmu? Opublikowano najnowszy sondaż
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Bez „obcych” należelibyśmy do najszybciej wyludniających się i starzejących społeczeństw globu. I NA PEWNO Polska nie rozwijałaby się tak szybko.
Prawda o imigracji w Polsce: 5,9 proc. cudzoziemców w populacji daje nam 22. miejsce w Europie, 90. w świecie. I… wzrost dobrobytu
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
Świat
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Czekali na to prawie... 1000 lat. Francja udostępniła Brytyjczykom bezcenny zabytek
Boom na zbrojenia w NATO. Jeden kraj może stać się "wielkim wygranym"
Boom zbrojeniowy napędzi szwedzką gospodarkę? Eksport broni może wystrzelić
Myśliwiec Su-35
Ukraińcy złapali Su-35 w pułapkę. F-16 miał zwabić myśliwiec, Patriot czekał w zasadzce
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Władimir Putin
Pięć wizji oligarchy na przyszłość Rosji. Nie szukajcie tam optymizmu i słowa "demokracja"
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj