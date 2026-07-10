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Malowanie ścian - cena za m² 2026. Jaki jest koszt malowania mieszkania 50 m²? Aktualny cennik usług malarskich

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
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dzisiaj, 13:03
Usługi malarskie - cennik 2026. Ile kosztuje malowanie ścian w 2026?
Malowanie ścian - cena za m2 2026. Aktualny cennik usług malarskich/shutterstock
Planujesz odświeżenie mieszkania, ale nie wiesz ile kosztuje malowanie ścian w 2026 roku? Zastanawiasz się czy lepiej zlecić to fachowcowi, czy pomalować samemu? Zebraliśmy najnowsze stawki z dużych miast i mniejszych miejscowości. Przeanalizowaliśmy aktualne cenniki i podpowiadamy, co wpływa na finalną cenę malowania. Z artykułu dowiesz się też, kiedy warto zapłacić więcej za profesjonalne wykończenie, a kiedy można nieco zaoszczędzić. 

Czynniki wpływające na koszt malowania mieszkania

Malowanie ścian to kluczowy element odświeżania wnętrz. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych malarzy w 2026 roku, warto zapoznać się z aktualnymi cenami oraz czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt usługi. Koszt malowania ścian zależy od: 

  • stanu podłoża - nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami,
  • zakresu prac przygotowawczych - usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę,
  • rodzaju i jakości użytych materiałów - wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity,
  • lokalizacji - ceny usług w dużych miastach są wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

Malowanie ścian - cena za m2. Aktualny cennik usług malarskich 2026

Malowanie jednowarstwowe

9-20 zł/

m2

Malowanie dwukrotne

20-30 zł/

m2

Malowanie sufitów

20-35 zł/

m2

Malowanie dekoracyjne

40-140 zł/

m2

Gruntowanie ścian

6-14 zł/

m2

Szpachlowanie ubytków

12-18 zł/

m2

Usunięcie starej farby

10-29 zł/

m2

Tapetowanie

25-50 zł/

m2

Fototapeta

40-80 zł/

m2

Malowanie grzejników

27-30 za żebro

Malowanie drzwi

100-250 zł/szt.

Malowanie rur instalacyjnych

15-40 zł za mb

Ile kosztuje malowanie ścian w dużych i mniejszych miastach?

W dużych miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, stawki za malowanie ścian są wyższe nawet o 30%. Tu fachowcy są często mocno rozchwytywani i trzeba długo czekać. Na wsiach i w małych miastach znajdziemy tańszego malarza i nie trzeba tak długo czekać. 

Ceny w największych miastach za malowanie ścian i sufitów:

  • Warszawa - 30-50 zł/m2,
  • Kraków - 25-35 zł/m2,
  • Wrocław - 25-35 zł/m2,
  • Poznań - 25-35 zł/m2,
  • Mniejsze miasta i wsie -17-25 zł/m2.

Trzeba pamiętać, że powyższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia, stanu powierzchni oraz wybranych materiałów. Zawsze warto skontaktować się z lokalnymi wykonawcami w celu uzyskania dokładnej wyceny.

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Malowanie ścian 2026 – przebieg i orientacyjne ceny

Aby efekt malowania był trwały i estetyczny, nie wystarczy tylko farba i wałek. Liczy się cały proces – od przygotowania ścian, przez zabezpieczenie pomieszczenia, aż po sprzątanie. Oto, ile kosztują poszczególne etapy:

Usuwanie starej farby i tapet:

  • Skrobanie starej farby: 10–29 zł/m²
  • Usuwanie tapet: 10–25 zł/m²
  • Zdrapywanie farby olejnej: 20–40 zł/m²

Mycie ścian i sufitów:

  • Mycie wodą z detergentem: 5–10 zł/m²
  • Odtłuszczanie ścian: 10–15 zł/m²
  • Czyszczenie z grzyba/pleśni: 15–30 zł/m²

Zabezpieczenie podłogi i mebli:

  • Oklejanie folią ochronną: 45–100 zł/pomieszczenie
  • Osłanianie mebli folią malarską: 35–80 zł/pomieszczenie

Gruntowanie ścian:

  • Gruntowanie zwykłe - 6–10 zł/m²
  • Gruntowanie głęboko penetrujące: 10–20 zł/m²

Naprawa ubytków:

  • Szpachlowanie niewielkich ubytków: 15–30 zł/m²
  • Pełne gładzenie ścian: 25–50 zł/m²

Sprzątanie po malowaniu:

  • Odkurzanie pyłu: 35–60 zł/pomieszczenie
  • Mycie podłóg i okien: 45–100 zł/pomieszczenie

Ile kosztuje malowanie mieszkania 50 m2?

Przykładowo mieszkanie 50 m2 ma zwykle około 140-170 m2 powierzchni ścian i sufitów do malowania. Stawki przy malowaniu dwukrotnym wynoszą od 20 do 30 zł za m2, a malowanie sufitów od 20 do 35 zł za m2. Przyjmijmy zatem zakres cenowy od 20 do 35 zł:

  • 20 zł/m2 - około 2800-3400 zł,
  • 25 zł/m2 - około 3500-4250 zł,
  • 35 zł/m2 - około 4900-5950 zł.

Do kosztów robocizny trzeba doliczyć zakup materiałów: farby, gruntu oraz folii i taśm ochronnych.

Folia malarska i taśmy zwykle nie są dużym wydatkiem. Łącznie to około 120-300 zł, ale jeżeli wybierzemy lepszej jakości taśmy i grubsze folie możemy zapłacić nawet 300-500 zł.

Jeżeli chodzi o koszt farb to przy 170 m2 ścian i dwóch warstwach trzeba planować około 340 m2 powierzchni. To oznacza orientacyjnie 35-45 litrów farby, w zależności od wydajności i chłonności ścian. Koszt farby:

  • w wersji ekonomicznej to około 500-800 zł,
  • średnia półka - 900-1500 zł,
  • premium - 1500-2500 zł.

Razem materiały (farba+folie+taśmy):

  • około 1000-1800 zł (najczęstszy wariant przy dobrej farbie),
  • przy tańszych materiałach można zmieścić się w 700-1000 zł,
  • przy farbach premium koszt może przekroczyć 2000 zł.

Jeżeli ściany są w dobrym stanie i nie wymagają większych napraw, realny koszt całkowity malowania mieszkania 50 m² najczęściej wynosi około 3500-5000 zł.

Jednak jeżeli przed malowaniem trzeba szpachlować ubytki, gruntować ściany lub wykonywać inne prace przygotowawcze, koszt może wzrosnąć do 5000-7000 zł.

Dla przeciętnego mieszkania 50 m², które wymaga jedynie odświeżenia, przyjmuje się budżet około 4000 zł. To typowa kwota za malowanie wykonywane przez ekipę z materiałami średniej klasy.

Jak znaleźć dobrego fachowca do malowania ścian? Gdzie szukać?

Znalezienie dobrego fachowca do malowania ścian nie zawsze jest łatwe. W sezonie remontowym terminy bywają odległe, a ceny i jakość usług potrafią się bardzo różnić. Warto poświęcić chwilę na sprawdzenie wykonawcy przed podpisaniem umowy, ponieważ dobrze wykonane malowanie może wyglądać dobrze przez wiele lat. Gdzie szukać sprawdzonych fachowców?

  • Lokalne grupy na Facebooku - grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii.
  • Portale ogłoszeniowe i usługowe OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl.
  • Wśród znajomych i sąsiadów - ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne
  • W marketach budowlanych - w tych największych czasem mają listę zaufanych wykonawców, z którymi współpracują.

Ile czeka się na dobrego fachowca?

W dużych miastach np. Warszawa, Kraków, Wrocław na polecanych malarzy często trzeba czekać 2–6 tygodni, zwłaszcza w sezonie (wiosna-lato). W mniejszych miejscowościach terminy bywają krótsze – od kilku dni do 2–3 tygodni.

W przypadku nagłych zleceń np. przed świętami, sprzedażą mieszkania zapłacimy więcej. Za „ekspresowe” terminy – nawet 20–30% drożej.

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Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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Tematy: Warszawaceny 2026cena za metr kwadratowymalowanie ścian
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