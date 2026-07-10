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Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pracowników przed mobbingiem

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
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dzisiaj, 06:00
Mobbing
Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pracowników przed mobbingiem/Shutterstock
Senat przyjął ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która ma wzmocnić ochronę pracowników przed mobbingiem. Nowe przepisy upraszczają definicję tego zjawiska, stawiają na działania prewencyjne i rozszerzają odpowiedzialność za przeciwdziałanie mobbingowi. Do zakończenia procesu legislacyjnego pozostał już tylko podpis Prezydenta RP.

Mobbing to zjawisko, które nie dotyka jednej osoby. Dotyka całych rodzin, bliskich - oddziałuje na środowisko, w którym dana osoba żyje i pracuje. Mobbing wpływa na relacje, sytuację ekonomiczną, na całe życie. Mobbing krzywdzi i niszczy.

8 lipca 2026 roku Senat przyjął ustawę o przeciwdziałaniu mobbingowi, której projekt powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Teraz czeka ona na podpis Prezydenta RP.

Mobbing szkodzi ludziom i osłabia miejsca pracy

Musimy z nim walczyć z kilku powodów, dotyczących kilku obszarów. W kategoriach systemowych wyeliminowanie, a przynajmniej znaczące ograniczenie mobbingu i w ogóle wszystkich niepożądanych zjawisk w miejscu pracy powinno wpłynąć – i wierzymy głęboko, że wpłynie – na poprawę efektywności funkcjonowania miejsca pracy, na poprawę jakości tej pracy, na ograniczenie liczby absencji chorobowych i na lepsze funkcjonowanie, także dla pracodawcy i dla wszystkich pracowników, całej firmy. A po ludzku, walka z mobbingiem to po prostu walka o większe bezpieczeństwo, o lepsze zdrowie, o dobrostan pracowników, o to, żeby praca nie kojarzyła się z lękiem, z przerażeniem, nie powodowała wycofania, tylko służyła. Służyła rozwojowi gospodarczemu, służyła rozwojowi osobistemu, przynosiła satysfakcję albo po prostu pensję i możliwość utrzymania swojej rodziny, a nie wiązała się z radykalnym stresem - mówiła w Senacie ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ustawa wpisuje się w większą reformę - nowy porządek na rynku pracy, którego częścią jest też m.in. pakiet zmian w Państwowej Inspekcji Pracy.

Prostsze przepisy, większa odpowiedzialność i nacisk na prewencję

Zgodnie z nowymi przepisami mobbing to przede wszystkim uporczywe nękanie pracownika - bez względu na skutki i motywacje oraz to, kto go stosuje. Sprawcą mobbingu może być nie tylko przełożony, ale też kolega, pracownik na równoległym stanowisku, a nawet grupa osób.

To także nacisk na działania prewencyjne. Ustawa nakłada obowiązek określenia reguł przeciwdziałania mobbingowi przez pracodawców w regulaminie pracy lub odrębnym regulaminie (jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 10 pracowników).

Określono również katalog przejawów mobbingu, czyli zachowań, które uznaje się za mobbing. Katalog tych zachowań ma charakter przykładowy. Oznacza to, że również zachowania w nim niewskazane mogą zostać uznane za mobbing kluczowe w przypadku jednych i drugich jest to, że muszą one mieć charakter uporczywego nękania.

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Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Katarzyna Kania
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Tematy: przepisypracapracownikmobbing
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