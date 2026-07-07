Polskie firmy handlowe chcą automatyzować logistykę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jednak rozwój takich projektów najczęściej ograniczają kwestie finansowe. Takie wnioski płyną z raportu "Inteligentne magazyny: jak AI zmienia logistykę", przygotowanego przez Civey na zlecenie PSI.

Koszty hamują wdrażanie AI w magazynach

Z badania wynika, że 44 proc. specjalistów ds. logistyki w Polsce wskazuje wysokie koszty jako największą barierę we wdrażaniu AI w magazynach. W Niemczech głównym problemem jest integracja nowych rozwiązań z funkcjonującymi systemami IT. Takiej odpowiedzi udzieliło 37 proc. ankietowanych.

- Różnica między Polską a Niemcami nie jest przypadkowa. W Polsce bariera kosztowa często wynika nie tyle z samej ceny technologii, co z braku jasno policzonego ROI i obaw przed długim czasem zwrotu. Należy jednak pamiętać, że wprowadzenie AI nie musi być dużym skokiem. Dobrze zaprojektowane wdrożenia zaczynają się od wąskich, wysokowartościowych use case’ów, jak predykcja slottingu, optymalizacja ścieżek kompletacji czy prognozowanie obciążenia magazynu – przekazał Mikołaj Garbarek, Senior Vice President Logistics CEE Leadz PSI Polska.

Coraz więcej firm wybiera wdrożenia w trybie CITO

Według eksperta tempo wdrażania nowych rozwiązań staje się dziś równie ważne jak ich zakres. Dlatego rośnie liczba projektów realizowanych w modelu CITO, którego celem jest szybkie uruchomienie systemu, a jego dalszy rozwój następuje już podczas pracy.

– Scenariusze CITO pojawiają się najczęściej w sytuacjach kryzysowych, przy szybkim starcie nowych operacji e-commerce lub dynamicznym wzroście organizacji – wyjaśnił Mikołaj Garbarek.

Dodał, że w jednym z takich projektów nowe centrum dystrybucyjne uruchomiono w bardzo krótkim czasie, rozpoczynając pracę na standardowych funkcjach systemu. Rozbudowę kolejnych elementów zaplanowano na następne etapy.

AI skraca czas pracy magazynów

Korzyści z wykorzystania sztucznej inteligencji dostrzega większość uczestników badania. Aż 70 proc. respondentów wskazało oszczędność czasu i kosztów jako najważniejszy efekt wdrożenia AI. Z kolei 56 proc. uważa, że technologia najlepiej sprawdza się w optymalizacji procesów magazynowych.

– Integracja narzędzi i asystentów AI z systemami WMS pozwala na stworzenie całego centrum sterowania automatyką magazynową, obejmującą roboty, sortery, systemy transportu wewnętrznego oraz dokumentację. W ten sposób można skrócić ścieżki kompletacji nawet o trzydzieści procent oraz wzrost efektywności operacyjnej na poziomie około dwudziestu procent – powiedział Garbarek.

Należy pamiętać, że powodzenie projektów opartych na AI zależy nie tylko od technologii, ale także od przygotowania organizacji i sprawnej współpracy zespołów. Coraz częściej o przewadze konkurencyjnej decyduje nie liczba wdrożonych funkcji, lecz tempo uruchamiania nowych rozwiązań i umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy.