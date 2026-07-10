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Najnowszy oszczędnościowy hit Polaków. To już dziesiątki miliardów złotych. Opłaca się bardziej niż lokata w banku?

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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6 minut temu
Najnowszy oszczędnościowy hit Polaków
Najnowszy oszczędnościowy hit Polaków/Shutterstock
Demoluje domowe budżety i portfele. Inflacja w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rok do roku, wobec 3,1 proc. w maju. Choć to lepszy wynik od oczekiwań większości ekonomistów, to i tak pieniądze tracą na wartości, topnieją też trzymane w bankach oszczędności. Gdzie Polacy uciekają przed inflacją? Czegoś takiego dawno nie było.

Mamy boom na obligacje oszczędnościowe

To papiery wartościowe, sprzedawane w imieniu skarbu państwa przez ministra finansów. Poprzez sprzedaż, od tych którzy obligacje kupują, minister pożycza określoną sumę pieniędzy. Jest zobowiązany do zwrócenia tej kwoty wraz z odsetkami, czyli do wykupienia obligacji, w określonym czasie. Skarb państwa gwarantuje swoim majątkiem ich wykupienie i wypłacenie odsetek. To właśnie dlatego obligacje skarbowe są uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Padł rekord w sprzedaży obligacji

Ale czegoś takiego dawno nie było. Absolutny rekord padł w lipcu ubiegłego roku. Łączna wartość sprzedanych obligacji wyniosła wówczas 8,2 mld złotych. W całym 2025 roku było to 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii.

Teraz ten rekord został pobity. W czerwcu resort finansów sprzedał obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 8,6 mld zł.

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Te obligacje wybierane są najchętniej

W pierwszej kolejności były wybierane jednoroczne obligacje, o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, które stanowiły 34 proc. sprzedaży styczniowej ogółem – poinformował Jurand Drop, podsekretarz stanu w ministerstwie finansów. Ich wartość sprzedaży wyniosła 3 756 mln zł.

Następne w kolejności były obligacje 3 letnie o oprocentowaniu stałym oraz 4-letnie COI, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji. Wartość tych obligacji to 1 502 mln zł. - Obydwa instrumenty stanowiły po 17 proc udziału w czerwcowej sprzedaży naszych obligacji – dodaje Drop.

Trzecie miejsce na liście tych najchętniej kupowanych zajęły obligacje czteroletnie. Sprzedano je w sumie za 1 493 mln zł. Niezłym wzięciem cieszą się też obligacje dwuletnie, sprzedano je za 783 mln złotych, oraz dziesięcioletnie. Tych sprzedano za 763 mln zł.

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Taka była sprzedaż obligacji „Rodzina 800 plus"

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji „Rodzina 800 plus" przeznaczono w czerwcu około 120 mln zł. Ten rodzaj obligacji to oferta wyłącznie dla tych, którzy otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 800 plus i chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Obligacje można nabywać do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.

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Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

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Tematy: obligacjedaneobligacje skarbowesprzedaż
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