Forsal logo

KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 14:30
[aktualizacja dzisiaj, 14:34]
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne/ShutterStock
Bruksela sygnalizuje możliwość podjęcia kroków prawnych wobec Polski w sprawie embarga na Ukrainę. Jak poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill, na razie KE koncentruje się na rozmowach z Warszawą i liczy na rozwiązanie sporu bez uruchamiania formalnej procedury.

Polska, Słowacja i Węgry utrzymują zakaz importu

Polska, Słowacja i Węgry utrzymują zakaz importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy w obawie przed powtórzeniem się sytuacji z 2022 r. Wówczas po zliberalizowaniu handlu z Ukrainą do sąsiadujących z nią państw UE, w tym Polski, napłynęły duże ilości płodów rolnych, co doprowadziło m.in. do załamania cen.

Koniec kas fiskalnych dla przedsiębiorców. Paragon będzie można wystawić w telefonie
Koniec kas fiskalnych dla przedsiębiorców. Paragon będzie można wystawić w telefonie

KE uruchomi procedurę wobec Polski?

Państwa członkowskie UE nie mogą jednak wprowadzać takich środków na własną rękę, bo - jak przypomniał rzecznik KE w czwartek - grozi to fragmentacją unijnego, wspólnego rynku. Pytany, dlaczego KE nie uruchamia wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa, Gill powiedział, że takiego rozwiązania nie można wykluczyć w przyszłości.

- Nie wykluczamy możliwości, że w pewnym momencie konieczne będą dodatkowe kroki, ale na tym etapie kontynuujemy nasze zaangażowanie (w rozmowy - PAP) i tak na razie pozostanie - podkreślił rzecznik KE.

Bruksela wzywa Polskę do wycofania zakazu importu

- Stanowisko Komisji w tej sprawie się nie zmieniło. Wzywamy zainteresowane państwa członkowskie do wycofania jednostronnych środków i będziemy nadal z nimi aktywnie współpracować, aby to osiągnąć. Nie uważamy bowiem, że te środki, które grożą fragmentacją jednolitego rynku, są uzasadnione - dowodził.

Gill wskazał zwłaszcza na obowiązującą od listopada 2025 r. nową umowę handlową z Ukrainą, która przewiduje znacznie niższe kontyngenty, co w ocenie KE w wystarczającym stopniu chroni unijny rynek przed zaburzeniami.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIle złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane »
Tematy: Komisja EuropejskaUkrainahandel z ukrainą
Powiązane
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Bateria Patriot
Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję Patriotów. Czy to poprawi sytuację? Eksperci studzą entuzjazm
Gen. Ołeksandr Syrski wizytuje pułk "Skała"
Nie cichnie skandal wokół elitarnego pułku Ukrainy. Ujawniono kolejne zagadkowe zgony rekrutów
Nie przegap
Zawał
Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z chorobami serca. Nadciśnienie, niewydolność serca, arytmia. Jak otrzymać świadczenie?
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
pieniądze
Kiedy podwyżka renty wdowiej? O tyle wzrosną najniższe świadczenia wypłacane przez KRUS
Monitoring,Progress,Of,Surveillance,Missions,From,Military,Headquarters,Using,Advanced
NATO stawia na AI Palantira. System wykryje ruchy Rosjan i pomoże wskazać cele
Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane
Ile złota posiada Polska? Prezes NBP podał najnowsze dane
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Putin odrzuca rozmowy pokojowe. Kreml szykuje nową eskalację wojny
Polecamy
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Zabierzów,,Poland,-,September,19,,2025:,Pkp,Cargo,Train
PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację. Akcjonariusze zgodzili się na podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Pracujesz na zleceniu jak na etacie? Złóż skargę do PIP. Po zmianach inspekcja może zrobić więcej
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
To nie jest na rękę NFZ. Ujawnił bolesną prawdę o pracy lekarzy i bolączkach całego systemu
Kraj
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Świat
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Monitoring,Progress,Of,Surveillance,Missions,From,Military,Headquarters,Using,Advanced
NATO stawia na AI Palantira. System wykryje ruchy Rosjan i pomoże wskazać cele
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Rosja nie zamierza kończyć wojny? Reuters: Putin liczy na zdobycie całego Donbasu
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
Żyjemy już w nowej epoce? "W Ankarze narodziło się NATO 3.0"
USA i Iran. Axios: Walki mogą potrwać tygodnie, stawką jest cieśnina Ormuz
Możemy zapomnieć o pokoju w Iranie? Axios: USA szykują się na wielotygodniową wymianę ognia
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Nocna operacja na Morzu Azowskim. Ukraina uderzyła w 12 tankowców rosyjskiej floty cieni
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj