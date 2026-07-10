Prawda o imigracji w Polsce: 5,9 proc. cudzoziemców w populacji daje nam 22. miejsce w Europie, 90. w świecie. I… wzrost dobrobytu

Jeden z najniższych na świecie wskaźników dzietności (w okolicach 1) sprawia, że co roku umiera w Polsce o około 150 tys. więcej Polek i Polaków niż się rodzi. Przewaga zgonów nad urodzinami zwiększa się niemal nieprzerwanie od 2012 roku i przy obecnych trendach demograficznych może w niedalekiej przyszłości przekroczyć… pół miliona osób rocznie. Na razie, w ciągu zaledwie 15 lat, straciliśmy 1,6 mln obywatelek i obywateli.

Ludnościowy szczyt osiągnęliśmy w 2011 r.: nad Wisłą mieszkało wtedy ponad 38,3 mln osób, w tym około 250 tys. cudzoziemców (oficjalnie – 50 tys., ale wliczywszy osoby wykonujące prace tymczasowe i w szarej strefie – pięć razy więcej). Wedle najnowszych szacunków GUS, na koniec 2025 r. ludność Polski liczyła 38,8 mln, ale ów dziejowy rekord zawdzięczamy cudzoziemcom, których było już 2,3 mln. Czyli ich udział w populacji wzrósł w 15 lat z kilku promili do prawie 6 proc.

Jest to z jednej strony największy i najszybszy wzrost wśród krajów rozwiniętych (OECD), ale z drugiej – taki odsetek obcokrajowców dałby Polsce 22. miejsce w Europie i 90. w świecie. Podawany przez Eurostat oficjalny udział – wynoszący ok. 2,6 proc. – sytuuje nas w rankingach jeszcze niżej. To dobrze czy źle?

Imigranci w Europie: TOP 20 państw z największym udziałem cudzoziemców

Europejskie zestawienie obejmuje zarówno kraje Unii Europejskiej (gdzie wskaźnik napędza migracja wewnątrzunijna), jak i stowarzyszone (Szwajcaria, Norwegia, Islandia) i współpracujące (Wielka Brytania). Ścisłą czołówkę tworzą mikropaństwa, zaraz potem jest Szwajcaria, gdzie wśród imigrantów dominują osoby z krajów UE - Włosi, Niemcy, Portugalczycy, a także Francuzi. Populacja kraju Wilhelma Tella powiększyła się w XXI wieku z 7,2 do 9,1 mln – i 80 proc. tego przyrostu przyniosła imigracja. Kraj ma przy tym jedną z najniższych stóp bezrobocia na świecie, a gros obcokrajowców stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści zatrudniani w kluczowych sektorach (przede wszystkim w finansach i innowacyjnych technologiach) oraz w organizacjach międzynarodowych.

Mimo to 14 czerwca 2026 r. z inicjatywy prawicowej - populistycznej i antyimigranckiej - Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) odbyło się ogólnokrajowe referendum w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów przed 2050 rokiem. SPV, jak cała prawica w Europie i świecie, twierdzi, że imigracja prowadzi do przeludnienia, problemów mieszkaniowych i przeciążenia opieki zdrowotnej. Ewentualne zwycięstwo zwolenników referendum oznaczałoby m.in. konieczność wypowiedzenia unijnych umów o swobodnym przepływie osób i znaczące osłabienie więzi z Unią, dlatego porównywano je z głosowaniem brexitowym. Wniosek SVP odrzuciło jednak 54,8 proc. głosujących (przy frekwencji 57 proc.).

A Niemcy? Wypadły właśnie z pierwszej dziesiątki krajów o największym odsetku imigrantów – pozostają jednak państwem o największej bezwzględnej liczbie cudzoziemców.

Polska ze swoim oficjalnym odsetkiem cudzoziemców – 2,6 proc. - zajmuje w zestawieniach Eurostatu 25 miejsce m.in. za Węgrami (5,5 proc.) i Rumunią (3,6 proc.). Trzeba jednak pamiętać, że statystyki Eurostatu i ONZ uwzględniają tzw. stałych rezydentów (osoby z zamiarem pobytu na stałe lub przebywające w kraju powyżej 12 miesięcy, oficjalnie ujęte w spisach powszechnych). Tymczasem ogromna część cudzoziemców w Polsce (np. pracownicy sezonowi z Azji czy obywatele Ukrainy z tymczasowym statusem ochrony UKR) to de facto migranci krótkoterminowi, a nie stała populacja rezydencka. Wspomniane nowe szacunki obejmują takich ludzi i dały w efekcie udział obcokrajowców rzędu 5,93 proc. Nawet jednak po takiej korekcie Polska nie weszłaby do pierwszej dwudziestki w Europie, ani tym bardziej w świecie – europejski próg wynosi 14,4 proc., a globalny – niemal 21 proc.

Pierwsza dwudziestka krajów o największym odsetku cudzoziemców w Europie wygląda tak:

1. Monako – ok. 68,0% ludności

Liechtenstein – ok. 69,5% ludności (ze względu na aktualizację metodologiczną ONZ i Eurostatu) Andora – ok. 59,0% ludności Luksemburg – 51,5% ludności Malta – 32,0% ludności Szwajcaria – 31,7% ludności Cypr – 27,6% ludności Irlandia – 23,3% ludności Austria – 22,5% ludności Szwecja – 20,8% ludności Niemcy – 20,5% ludności Belgia – ok. 20,0% ludności Islandia – ok. 19,8% ludności Hiszpania – 19,3% ludności Norwegia – 18,7% ludności Estonia – ok. 18,0% ludności Holandia – ok. 17,0% ludności Słowenia – ok. 16,0% ludności Wielka Brytania – ok. 15,0% ludności Dania – 14,4% ludności

Imigranci na świecie: TOP 20 państw z największym udziałem. Dominują KRAJE BOGATE

W skali globalnej zestawienie zdominowane jest przez bogate kraje Zatoki Perskiej, europejskie mikropaństwa oraz kraje o wysoce rozwiniętych gospodarkach, które przyciągają wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą. Można rzec, że na imigrantach opierają się kraje bogate.

1. Zjednoczone Emiraty Arabskie – ok. 88,0% populacji

Katar – ok. 76,7% populacji Kuwejt – ok. 72,0% populacji Monako – ok. 68,0% populacji Liechtenstein – ok. 69,5% populacji (skokowy wzrost w najnowszych statystykach) Andora – ok. 59,0% populacji Luksemburg – 51,5% populacji Arabia Saudyjska – ok. 39,0% populacji Malta – 32,0% populacji Szwajcaria – 31,7% populacji Australia – 30,4% populacji Oman – ok. 29,0% populacji Cypr – 27,6% populacji Bahrajn – ok. 25,0% populacji Irlandia – 23,3% populacji Nowa Zelandia – ok. 23,0% populacji Austria – 22,5% populacji Kanada – 22,2% populacji Niemcy – 20,5% populacji Szwecja – 20,8% populacji

W SKALI GLOBALNEJ Polska zajmuje miejsce pod koniec pierwszej setki (na 200 państw) w sąsiedztwie takich krajów, jak Republika Południowej Afryki (ok. 6 proc.), Chile (ok. 6,3 proc.) czy Japonia (która po ostatnich zmianach w polityce imigracyjnej również zbliża się do poziomu 6 proc. mieszkańców urodzonych za granicą).

Ponad 50 mln cudzoziemców w USA: rekordowy odsetek od… 1890 r.

Spytacie zapewne: A GDZIE TU SĄ STANY? Oto dane za Pew Research Center: osoby urodzone poza granicami USA stanowią obecnie około ponad 15 proc. populacji Stanów Zjednoczonych, co w liczbach bezwzględnych przekłada się na ponad 50 mln osób.

Odsetek migrantów jest w USA najwyższy od ponad 130 lat – po raz ostatni podobne nasycenie imigrantami (14,8 proc.) odnotowano w 1890 roku. Populacja migrantów obejmuje zarówno naturalizowanych obywateli, stałych rezydentów (posiadaczy zielonych kart), osoby przebywające w kraju tymczasowo (np. studenci), jak i migrantów o nieuregulowanym statusie. Co istotne - imigranci są bardzo istotnym filarem amerykańskiej gospodarki: stanowią ok. 19 proc. całej siły roboczej, czyli relatywnie więcej niż wynikałoby z ich liczebności. Jest tak z uwagi na ich bardzo wysoką aktywność zawodową.

Ponad połowa wszystkich imigrantów w USA pochodzi z Ameryki Łacińskiej, głównie Meksyku, ale w czołówce zagranicznych rezydentów są także Filipińczycy i Chińczycy.

Imigranci i my: Mono-Polska? Dawno i nieprawda

Jak te wszystkie liczby – z polski i świata - mają się do trzech fundamentalnych kwestii:

demografii

gospodarki

nastrojów społecznych?

Demografia. O wyludnianiu się Polski wspominałem. Blisko 40 lat temu współczynnik dzietności spadł nam poniżej progu zastępowalności pokoleń (2,1) i nadal spada, a od 2012 r. na rynek pracy wchodzi mniej osób niż z niego schodzi (na emerytury, renty lub do wieczności). Straciliśmy od tego czasu 1,6 mln ludzi, a przy obecnej dynamice urodzeń i zgonów do 2050 r. stracimy kolejnych 7 mln. Polska ma wtedy liczyć poniżej 29 mln, a w 2100 – 19 mln.

Gospodarka. Zdumiewająco wiele osób to bagatelizuje komentując beztrosko: „I co, że będzie nas mniej”. W istocie nie chodzi o ilość, lecz jakość i strukturę populacji. Z punktu widzenia rynku pracy, ale też usług zdrowotnych i społecznych, problemem jest dynamiczny wzrost odsetka ludzi starych i bardzo starych oraz szybkie kurczenie się populacji młodych i dzieci. AI i automatyzacja nie są w stanie zastąpić wszystkich niezbędnych pracowników, zwłaszcza w usługach czy w budownictwie, gdzie już dziś udział cudzoziemców jest kilkunastoprocentowy. Ćwiczą to od lat – o wiele bardziej zaawansowani technologicznie - Japończycy.

Wszystkie raporty, także NBP (który trudno podejrzewać o lewicowe ciągotki), wskazują, że napływ cudzoziemców, głównie Ukraińców, po 2011 roku był i pozostaje zbawienny dla polskiej gospodarki - w ogromnej mierze właśnie pracy imigrantów, zwłaszcza w profesjach, których Polki i Polacy wykonywać nie chcą, Polska zawdzięcza swój imponujący, najwyższy w Europie, wzrost gospodarczy. Co istotne, cudzoziemcy odprowadzają ok. 7 proc. wszystkich podatków oraz składek na NFZ i ZUS. Dwie trzecie z nich to bliscy nam kulturowo Ukraińcy.

Nastroje społeczne. Kiedy po zbrodniczej rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 r. napłynęło do Polski 3,5 mln uchodźców, zwracałem uwagę, że są to przede wszystkim kobiety będące w większości żonami, partnerkami oraz matkami ukraińskich mężczyzn wykuwających swój patriotyzm na frontach wojny z naszym wspólnym śmiertelnym wrogiem. Oraz ich dzieci. W tamtym czasie wśród Polek i Polaków dominowali ci, którzy dostrzegli w uchodźczyniach ofiary wojny. Zakładali, że trzeba przede wszystkim pomóc. Rozmiary tego wsparcia – czysto ludzkiego, a potem także systemowego – zadziwiły cały świat.

Ale to tylko część prawdy, bowiem wśród obywateli Polski byli też zawsze – także wtedy, tyle że chwilowo milczeli – ludzie wychowani w duchu przedwojennej endecji i powojennej komuny, która wprawdzie kazała kochać Związek Sowiecki i towarzyszy z Moskwy, ale jednocześnie wmawiała wszystkim obywatelkom i obywatelkom, że monoetniczność jest darem i cnotą, więc dobrze, że wydarzyła się akcja Wisła i cała seria innych powojennych przesiedleń (na czele z wyrzuceniem hitlerowców z ziem piastowskich), bo dzięki temu staliśmy się spójnym, a więc LEPSZYM NARODEM i SPOŁECZEŃSTWEM. Uwolnionym od niepokojów wielokulturowości. Przez lata wmawiano nam takie banialuki, że „lepsza biedna, ale własne chata z kraja” niż „tygiel narodów”.

Wiarygodność tej BREDNI bardzo łatwo zweryfikować udając się do dowolnej „chaty” – i dowolnego „tygla”.

Nagonka na Ukraińców: tygiel kulturowy kontra nasza chata z kraja

Tygle co do zasady rozwijają się o niebo lepiej niż chaty z kraja, a ludzie mają tam o wiele większe szanse na życie w dostatku. Najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone. Cała sztuka polega na tym, by nie pozwolić na przekształcenie tygla w kocioł, dajmy na to – bałkański.

Polska w ostatnich latach rozwija się dynamicznie w dużej mierze jako tygiel, albo raczej – archipelag tygli. Cudzoziemcy nie są bowiem rozlokowani równomiernie: w stolicach województw mieszka w sumie prawie milion obcokrajowców. To 12,5 proc. całej populacji największych miast. Większość imigrantów osiadła i pracuje lub prowadzi biznesy w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście i Rzeszowie. W Warszawie jest ich ponad 300 tys. (jedna siódma populacji), we Wrocławiu ponad 150 tys. (rekordowe 19,5 proc. populacji miasta!). Nieprzypadkowo właśnie te metropolie i ich okolice (Piaseczno, Ząbki, Pruszków…) rozwijają się najszybciej w Polsce – i Europie.

Czyli ustaliliśmy już, że napływ cudzoziemców, przede wszystkim Ukraińców, miał dotąd bardzo pozytywny wpływ na demografię i gospodarkę oraz finanse publiczne Polski, dzięki czemu notujemy dynamiczny wzrost nie tylko PKB, ale i mediany płac realnych oraz emerytur. Mówiąc najprościej: obecność i praca migrantów przekłada się wprost na poziom i jakość życia zdecydowanej większości Polek i Polaków. Mądra polityka migracyjna – w stylu Kanady, Australii, Nowej Zelandii czy Danii – może nam pozwolić wykorzystać epokową szansę na dalszy rozwój i przeskoczenie kolejnych bogatych krajów.

Ale w tymże historycznym momencie ucichły głosy szlachetnej części Polek i Polaków, którzy kilka lat temu pomagali uchodźcom; nie słychać także jednoznacznego i gromkiego głosu przedsiębiorców borykających się z brakiem rąk i mózgów do pracy. W przestrzeni publicznej zaczęli dominować populistyczni nacjonaliści powtarzający – jak w każdym kraju Europy, tylko bardziej - antyukraińskie i monoetniczne przekazy Moskwy. I trwa licytacja polityków na rzekomy „patriotyzm”.

I oto od będących na fali nacjonalistów słyszę, że znowu – bo tak już było w najczarniejszych chwilach Polski – że Polak, który emigruje za granicę, ma bezwzględny obowiązek pozostać Polakiem, natomiast cudzoziemiec, który chce zamieszkać w Polsce, ma obowiązek stać się Polakiem. A najlepiej, żeby tu wcale nie przyjeżdżał. Bo my tu chcemy być „u siebie”. Czyli gdzie?

Polska zapatrzona w przeszłość przegra swoją przyszłość. Potrzebna mądra polityka migracyjna

Z dnia na dzień polską teraźniejszością zaczęła – znowu - rządzić historia. Słyszę, że to Ukraińcy zaczęli. Że UPA, że Wołyń itd. Sęk w tym, że tym, którzy najgłośniej krzyczą, wcale NIE CHODZI O HISTORYCZNĄ PRAWDĘ. Oni krzyczą i szczują, będąc w tym sensie TUBĄ MOSKWY, żeby politycznie zyskać – nawet jeśli ceną będzie rozwój, dobrobyt, bezpieczeństwo, lepsza przyszłość Polski. A może nawet – niepodległość.

Paradoks: im głośniej ktoś się powołuje na historię, tym mniej ją zna. Najgłośniejsi odwołują się wprost do etnicznej tożsamości Polaków. Mają czelność robić to w kraju będącym spadkobiercą Rzeczpospolitej wielu narodów. W cieniu Auschwitz – symbolu takiego właśnie nacjonalistycznego rozumowania. Nie zapytam, czy im to nie przeszkadza. Ale co myślą o tym, że:

Władysław Jagiełło znał dobrze tylko swój język ojczysty, czyli litewski, oraz jeden język obcy, czyli ruski.

znał dobrze tylko swój język ojczysty, czyli litewski, oraz jeden język obcy, czyli ruski. Święta Jadwiga Andegaweńska , pierwsza żona Jagiełły, jedyna polska monarchini wyniesiona na ołtarze, zmarła w wieku zaledwie 25 lat i czczona przez wielu jako patronka Polski, odnowicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego, była córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.

, pierwsza żona Jagiełły, jedyna polska monarchini wyniesiona na ołtarze, zmarła w wieku zaledwie 25 lat i czczona przez wielu jako patronka Polski, odnowicielka Uniwersytetu Jagiellońskiego, była córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Stefan Batory , czyli Bathory Istvan, syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi, wcześnie osierocony, dla zachowania majątku związał karierę polityczną z rodem Habsburgów; w połowie XVI wieku odbył studia na uniwersytecie w Padwie i był poliglotą – oprócz ojczystego języka węgierskiego władał biegle łaciną, włoskim i niemieckim, ale nie raczył był się nauczyć polskiego. Wydawało mu się to niepotrzebne. Znamy go z wygranych bitew i wojen z Rosją, które zatrzymały ekspansję Moskwy na blisko 100 lat – nota bene w celu odbicia Inflantów zaciągnął pożyczkę u książąt Rzeszy… Miał wśród polskiej szlachty, w tym posłów, wielu wrogów.

, czyli Bathory Istvan, syn wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi, wcześnie osierocony, dla zachowania majątku związał karierę polityczną z rodem Habsburgów; w połowie XVI wieku odbył studia na uniwersytecie w Padwie i był poliglotą – oprócz ojczystego języka węgierskiego władał biegle łaciną, włoskim i niemieckim, ale nie raczył był się nauczyć polskiego. Wydawało mu się to niepotrzebne. Znamy go z wygranych bitew i wojen z Rosją, które zatrzymały ekspansję Moskwy na blisko 100 lat – nota bene w celu odbicia Inflantów zaciągnął pożyczkę u książąt Rzeszy… Miał wśród polskiej szlachty, w tym posłów, wielu wrogów. Zygmunt III Waza (ten od kolumny) wśród pięciu opanowanych języków znalazł miejsce na polski, ale jego rodzicami byli (ożenieni w Wilnie) książę Finlandii, późniejszy król Szwecji (Jan III Waza), syn króla Szwecji Gustawa I Wazy i Małgorzaty Leijonhufvud szwedzkiej królowej oraz królewna polska Katarzyna Jagiellonka, córka króla Polski Zygmunta I Starego i Bony Sforzy - polskiej królowej; nota bene ta ostatnia biegle władała łaciną i hiszpańskim, więc jeśli wygłaszała jakiekolwiek niemiłe komentarze pod adresem Barbary Radziwiłłówny, to na pewno nie po polsku. Szok!

Nie rozwodzę się tu nawet nad pochodzeniem genialnych pisarzy i poetów, na których dziełach wychowały się całe pokolenia Polek i Polaków, jak Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy Bolesław Leśmian – bo jest ono (i zawsze było) dla „prawdziwych patriotów” nie do przyjęcia. Podobnie jak geny Jerzego Hoffmana, jednego z najwybitniejszych reżyserów w dziejach Polski i Europy, autora wszystkich adaptacji „Trylogii”.

Żyjemy w kraju, w którym – znowu – całkiem serio szuka się „obcych” w rządzie, wśród polityków, w mediach, w świecie kultury. I w którym buduje się na tym szukaniu i szczuciu kampanie polityczne. Trudno o większą ohydę. Ale trudno też o większą GŁUPOTĘ.

Wielu z nas - umęczonych podłością i jadem polskiej polityki – woli nie włączać mediów i próbuje żyć w błogiej nieświadomości. Ale to niemożliwe: możesz zapomnieć o polityce, ale polityka nie zapomni o tobie. I urządzi twój świat wbrew tobie. Budowanie i pielęgnowanie Rzeczpospolitej, w tym małych ojczyzn, wymaga zatem świadomości i ZAANGAŻOWANIA. Reakcji na zło, jakim jest szczucie na cudzoziemców, nacjonalistyczne zacietrzewienie i budowanie politycznej siły na nienawiści.

„Miałeś, chamie, złoty róg, miałeś, chamie, czapkę z piór: czapkę wicher niesie, róg huka po lesie, ostał ci się ino sznur, ostał ci się ino sznur”. To O NAS. „Prawdziwi patrioci” najwyraźniej nie czytają poetów. Nawet ich nie znają. Im wystarczy… No, właśnie – co, prócz pożogi i zgliszcz?