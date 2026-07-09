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Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 10:18
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły/Shutterstock
Amerykańscy żołnierze wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni – zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po zakończeniu relokacji liczebność wojsk USA stacjonujących w Polsce ponownie ma osiągnąć około 10 tys. żołnierzy.

Powrót amerykańskich żołnierzy do Polski

Wiceszef MON w rozmowie z Polsat News podkreślił, że podczas spotkania wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Petem Hegsethem na szczycie NATO w Ankarze potwierdzone zostały kierunki działania, w tym powrót żołnierzy amerykańskich do Polski, którzy zasilą polskie bazy. Jak dodał, celem jest stałe stacjonowanie wojsk amerykańskich w kraju.

W rozmowie wiceszef MON ogłosił, że żołnierze amerykańscy wrócą do Polski w ciągu około ośmiu tygodni. - Osiągniemy tę liczbę około 10 tysięcy żołnierzy - powiedział. Zaznaczył, że nie będzie to rotacja, tylko będą to inni żołnierze.

Stałe bazy USA w Polsce

Przypomniał jednocześnie, że prowadzone są także rozmowy na temat ich stacjonowania stałego, z którym związany jest przyjazd nie tylko samych żołnierzy, ale także ich rodzin, kooperantów i kontrahentów. Tomczyk podkreślił, że przygotowanie baz zajmie kilka lat. Jednocześnie wiceszef MON zaznaczył, że Polska od wielu lat przygotowuje się na przyjęcie sił amerykańskich i buduje inwestycje w ramach NATO. Dodał, że w ciągu ostatnich lat Polska przeznaczyła „kilkanaście miliardów złotych na wzmocnienie polskich lotnisk, infrastruktury drogowej, oraZ magazynów paliwowych i różnego rodzaju magazynów wojskowych”. - Kolejnym krokiem jest permanentna obecność (żołnierzy amerykańskich - PAP) - dodał Tomczyk.

Ponadto Tomczyk mówił o możliwej lokalizacji amerykańskiej bazy - wskazał okolice Poznania oraz okolice Wrocławia, ponieważ „od wielu lat inwestujemy tam w infrastrukturę natowską i wojskową”.

Przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie

W połowie czerwca szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział przegląd obecności sił zbrojnych i baz USA w Europie, który - zgodnie z jego słowami – potrwać ma do sześciu miesięcy. Zapowiedziany przegląd powiązał z koncepcją zakładającą przekształcenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w model, w którym Europa przejmuje główną odpowiedzialność za swoją obronę konwencjonalną – tzw. NATO 3.0.

Już 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Tego samego miesiąca Hegseth anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski, a decyzja ta była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. Jednak po kilku dniach prezydent USA Donald Trump zadeklarował – powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim - wysłanie do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy.

„Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski"

Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w połowie czerwca informował, że uzyskał od Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując odpowiedź Pentagonu, podkreślał, że „Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium”. 28 czerwca na X Kosiniak-Kamysz przekazał, że po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję - „jesteśmy na kolejnym etapie rozmów”. „W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji” - dodał.

Starania dotyczące powstania w Polsce stałych baz USA prowadzi także Kancelaria Prezydenta i BBN. – Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej. Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym, jest otwarta – powiedział Nawrocki dziennikarzom w środę w Ankarze.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: MONbaza USA w Polsceżołnierze USA
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