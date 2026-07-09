Polska zyska nowe centrum Airbusa

Airbus planuje otwarcie nowego centrum inżynieryjnego lotnictwa cywilnego w Krakowie. Ośrodek będzie pełnił funkcje badawczo-rozwojowe i ma rozpocząć działalność w październiku br. - poinformował w czwartek Airbus.

„Krakowskie centrum będzie pełnić funkcję strategicznego ośrodka w obszarze zaawansowanych działań badawczo-rozwojowych i rozpocznie działanie w październiku 2026 roku. Ośrodek będzie wspierać technologicznie globalne programy Airbusa, bazując na silnym polskim ekosystemie lotniczym” - przekazał koncern lotniczo-zbrojeniowy. Zdaniem Airbusa, decyzja ta stanowi „znaczące rozszerzenie” obecności firmy w Polsce.

Jak wyjaśniono, prace w krakowskim centrum mają obejmować cały cykl życia projektu inżynieryjnego, tj. projektowanie, modelowanie, analizę, testowanie oraz certyfikację. Ośrodek ma specjalizować się w projektowaniu strukturalnym, integracji i analizie naprężeń. Ponadto inżynierowie zatrudnieni w Krakowie mają mieć bezpośredni wkład w globalne projekty Airbusa.

Zacieśnienie współpracy z polskimi uczelniami

Według Airbusa, centrum pomoże w zacieśnieniu współpracy z polskimi uczelniami i szkołami zawodowymi, co będzie miało wpływ na pozyskiwanie talentów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wskazał koncern, Kraków „jest powszechnie uznawany za wiodący ośrodek technologiczny, którego filarem są światowej klasy uczelnie techniczne, kształcące wysoko wykwalifikowane kadry inżynierskie”.

Cytowany w komunikacie wiceprezes ds. inżynierii w Airbus Commercial Aircraft i szef pionu technologicznego w Airbus Rémi Maillard ocenił, że utworzenie nowego centrum inżynieryjnego lotnictwa cywilnego „znacząco pogłębia” integrację Airbusa z polskim sektorem lotniczym. Dodał, że ambicją koncernu jest budowanie silnych, długoterminowych relacji z polskimi uczelniami, centrami badawczymi, startupami i stałymi partnerami Airbusa w łańcuchu dostaw.

„Poprzez ulokowanie w Polsce centrum kompetencji inżynieryjnych, aktywnie współtworzymy przyszłość lotnictwa z polskimi talentami, dbając o to, by nasza lokalna działalność stała się kluczowym filarem innowacji i długofalowego sukcesu Airbusa” – stwierdził Maillard.

Tysiące miejsc pracy

Jak wynika z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej w Warszawie, Airbus w 2024 r. zatrudniał bezpośrednio 800 osób i przyczynił się do stworzenia 10 tys. miejsc pracy, podczas gdy w 2025 r. było to odpowiednio 950 pracowników i 12 tys. utworzonych miejsc pracy. Ponadto w 2023 r. wydał bezpośrednio 500 mln dol., a w 2024 r. - 627 mln dol. Prezes Airbusa na region Europy Johan Pelissier podkreślił, że koncern przewiduje, iż między 2023 r. a końcem dekady podwoi roczną wartość wydatków w Polsce.

Airbus przypomniał również w komunikacie, że działa w Polsce od 25 lat. Obecnie w Warszawie koncentruje się na strukturach lotniczych, produkcji wiązek oraz wsparciu serwisowym, w Łodzi prowadzi działalność w obszarze projektowania i testowania śmigłowców, a w spółce Skywise w Gdańsku działa jako europejskie centrum produkcji danych lotniczych.

Umowa PLL LOT z Airbusem

W 2025 r. PLL LOT podpisały umowy z Airbusem na dostawę 40 samolotów A220. Kontrakt obejmuje także opcje i prawa zakupu kolejnych 44 maszyn, co oznacza możliwość pozyskania przez LOT łącznie do 84 samolotów tego typu. Wartość kontraktu to ok. 9 mld euro, a pierwsze Airbusy A220 mają dołączyć do floty narodowego przewoźnika w 2027 r. Będą one częścią trwającego już procesu kompleksowej modernizacji i konsolidacji floty regionalnej, która docelowo będzie składała się wyłącznie z samolotów rodziny A220.

Koncern Airbus zajmuje się projektowaniem, produkcją i dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań lotniczych w segmencie samolotów komercyjnych, śmigłowców, obronności, przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa dla klientów z całego świata. Najwięksi akcjonariusze to rządy Francji, Niemiec i Hiszpanii, mające odpowiednio 10,83, 10,82 i nieco ponad 4 proc. akcji. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu, Frankfurcie i na giełdach hiszpańskich, na których w obiegu jest niemal 74 proc. akcji.