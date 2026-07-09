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Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 19:25
Donald Trump
Port lotniczy w Palm Beach zmienił nazwę na lotnisko Donalda J. Trumpa/PAP/EPA
Port lotniczy w Palm Beach na Florydzie od czwartku nosi oficjalnie nazwę Międzynarodowego Lotniska im. Donalda J. Trumpa. Jako pierwszy po ogłoszeniu zmiany nazwy na jego pasie wylądował należący do rodziny Trumpów samolot „Trump Force One”.

Zmiana nazwy to wynik ustawy stanowego parlamentu podpisanej 30 marca przez gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Władze hrabstwa Palm Beach zawarły też umowę licencyjną z firmą Trumpa po tym, jak Trump Organization zarejestrowała markę Trumpa do użycia na lotniskach. Według CBS, Trump nie otrzyma jednak pieniędzy z tytułu umowy i użycia jego nazwiska.

Lotnisko Trumpa otrzyma nowy kod. DJT zastąpi oznaczenie PBI

Mimo że zmiana weszła w życie w czwartek, port lotniczy pozostanie sygnowany kodem PBI jeszcze przez miesiąc, po czym zmieni go na DJT (KDJT w międzynarodowym systemie ICAO), inicjały prezydenta.

Palm Beach to miejscowość, w którym znajduje się główna posiadłość Trumpa, Mar-a-Lago. Jak poinformował syn prezydenta Eric Trump we wpisie na platformie X, pierwszym samolotem lądującym na lotnisku po zmianie nazwy był - o 5.01 czasu lokalnego - samolot rodzinnej firmy Trump Organization, „Trump Force One”.

„Nie ma osoby, która zrobiłaby więcej dla Florydy i naszego kraju, i nikt bardziej nie zasługuje na to niesamowite wyróżnienie” - napisał Eric. „Jako syn i ktoś, kto lata z tego lotniska niemal codziennie, na zawsze będę dumny, widząc inicjały DJT na mojej karcie pokładowej” - dodał.

Kolejne miejsca nazwane imieniem Trumpa. Lista rośnie

Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach już istnieje bulwar Trumpa. Za milion dolarów można kupić tzw. złotą kartę Trumpa i otrzymać prawo pobytu w USA. W ramach programu „Konta Trumpa” dzieci urodzone w Stanach Zjednoczonych otrzymują od rządu po 1 tys. dolarów na konto inwestycyjne. Marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne „typu Trump”.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

osk/ kj/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Donald TrumplotniskoFloryda
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