Forsal logo

Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 21:29
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Zełenski komentuje spotkanie z Nawrockim/PAP/EPA
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w czwartek, że podczas rozmowy z prezydentem Polski Karolem Nawrockim poruszono m.in. tematy związane z historią. Jak zaznaczył, obie strony powinny prowadzić konstruktywny i ostrożny dialog, aby nie dopuścić do pogorszenia przyjaznych relacji między Polską a Ukrainą.

- Uważam, że nasze spotkanie z prezydentem Polski było ważne, dość długie i konstruktywne. Omówiliśmy kwestie priorytetowe. (...) Omówiliśmy również kwestie historyczne. Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych, przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską - powiedział Zełenski, odpowiadając na pytania dziennikarzy na WhatsAppie.

Przekazał, że wśród innych tematów omówił z Nawrockim kwestię bezpieczeństwa. Podkreślił, że obie strony rozumieją, iż mają wspólnego wroga i „jest nim Rosja”.

- Kolejna kwestia to gospodarka. W Gdańsku zorganizowaliśmy - moim zdaniem - udaną konferencję dotyczącą odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Polski biznes jest tym zainteresowany. Jesteśmy otwarci na naszych polskich partnerów - stwierdził prezydent Ukrainy.

Nawrocki i Zełenski zgodni w sprawie zagrożenia ze strony Rosji

Wcześniej, w środę, Zełenski spotkał się na marginesie szczytu NATO w Ankarze z prezydentem Polski.

„Spotkaliśmy się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Była to ważna i potrzebna rozmowa, trwała ponad godzinę. Mamy jedno wspólne zagrożenie: Rosję. Bardzo ważne jest, abyśmy zachowali wzajemne zrozumienie i wsparcie oraz działali wspólnie. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog” - napisał w komunikatorze Telegram.

Prezydent Polski poinformował po rozmowie z prezydentem Ukrainy, że zarówno Polska, jak i Ukraina patrzą w tym samym kierunku, jeśli chodzi o zagrożenia dla niepodległości. Jak dodał, dla obu państw Rosja „pozostaje głównym zagrożeniem”.

Spór o UPA i historię pozostaje nierozwiązany

Nawrocki przyznał, że podczas rozmowy nie udało się „rozwiązać kwestii historycznych” - Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać - zaznaczył.

Podkreślił, że dla niego „kwestie UPA, symboli UPA, są nienegocjowalne”. - Emocja Polek i Polaków w odniesieniu do ludobójstwa wołyńskiego jest kwestią nienegocjowalną. W obliczu tego, że ta kwestia jest dla Polaków tak ważna, liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy, że flaga banderowska ogranicza też przyszłość Ukrainy w UE. Niesie (ona) ze sobą wiele złych symboli. Musimy także brać odpowiedzialność za to, co dzieje się za sprawą Federacji Rosyjskiej - mówił prezydent Polski.

- Wszystkie te wątki - historyczne, polityczne, przeszłości i przyszłości - podejmowaliśmy w rozmowie z prezydentem Zełenskim, mając świadomość, że to, co z całą pewnością nas do siebie zbliża, to świadomość, że postsowiecka Federacja Rosyjska jest zagrożeniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski - zaznaczył Nawrocki.

Dodał, że podczas spotkania obie strony potwierdziły swoje stanowiska. - Ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale też dyskutowaliśmy o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości - relacjonował.

W ostatnich miesiącach doszło do napięć w relacjach polsko-ukraińskich w związku ze sporem o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i związanych z nią postaci. Spór wywołała podjęta pod koniec maja decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA. (PAP)

ira/ kar/ mhr/

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych” »
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiUPA
Powiązane
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Donald Tusk
Zełenski, Order Orła Białego i UPA. Tusk komentuje rozmowę z prezydentem Ukrainy
„Uzasadnione oburzenie w Polsce”. Niemcy wprost: Zełenski popełnił błąd ws. UPA
„Uzasadnione oburzenie w Polsce”. Niemcy wprost: Zełenski popełnił błąd ws. UPA
Nie przegap
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Zawał
Zasiłek pielęgnacyjny dla osób z chorobami serca. Nadciśnienie, niewydolność serca, arytmia. Jak otrzymać świadczenie?
autor sztuczna inteligencja prawa autorskie
Prawa autorskie do treści AI w pracy: Do kogo należy tekst lub grafika wygenerowana przez pracownika
student medycyny, rekrutacja na studia
Gorączka rekrutacyjna 2026. Dlaczego progi punktowe na oblegane studia znowu wystrzeliły w górę?
Władimir Putin
Pięć wizji oligarchy na przyszłość Rosji. Nie szukajcie tam optymizmu i słowa "demokracja"
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
pieniądze
Kiedy podwyżka renty wdowiej? O tyle wzrosną najniższe świadczenia wypłacane przez KRUS
Monitoring,Progress,Of,Surveillance,Missions,From,Military,Headquarters,Using,Advanced
NATO stawia na AI Palantira. System wykryje ruchy Rosjan i pomoże wskazać cele
Polecamy
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
Stopy procentowe w dół jeszcze w 2026 roku? Prezes NBP zabrał głos
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Zabierzów,,Poland,-,September,19,,2025:,Pkp,Cargo,Train
PKP Cargo przyspiesza restrukturyzację. Akcjonariusze zgodzili się na podwyższenie kapitału o 1,2 mld zł
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Ukraiński deputowany: Trwa licytacja na to, kto będzie bardziej antypolski [WYWIAD]
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Do tych 8 lekarzy zapiszemy się inaczej. Nowe zasady od 1 sierpnia 2026
Kraj
Rzeszów
Rzeszów nie pójdzie w ślady innych miast wojewódzkich. Nie chce nocnej prohibicji
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Zmienia się polityczna mapa Polski. Niemiecka prasa wskazuje zwycięzców i przegranych
Łukasz Jankowski
Ministra zdrowia spotkała się z Naczelną Izbą Lekarską. "Konkretów nam zabrakło"
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
CBA weszło do Warszawskiego Szpitala Południowego. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty
Żołnierze USA wrócą do Polski. Szef MON wskazał szczegóły
Żołnierze USA wrócą do Polski. Padł konkretny termin
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
kranówka, woda, klient, darmowe, lokal
Koniec odmowy w restauracji. Klient poprosi o wodę z kranu, a lokal ma podać 0,5 litra za darmo
Świat
Ukrainian President meets with US President Trump on the sidelines of NATO summit
Trudna rozmowa prezydentów Polski i Ukrainy. „Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych”
Donald Trump
Lotnisko na Florydzie imienia Donalda Trumpa. Pierwszy wylądował jego „Trump Force One”
Władimir Putin
Pięć wizji oligarchy na przyszłość Rosji. Nie szukajcie tam optymizmu i słowa "demokracja"
Rakieta i zestaw Patriot
Trump chce dać Ukrainie licencję na Patrioty. Ekspert wskazuje poważne problemy
Ministrowie obrony Chin i Rosji w 2024 r.
Roje dronów, Starlink i AI. Tajne dokumenty ujawniły, jak mocno Chiny wspierają armię Putina
NATO inwestuje w nowe technologie. Otwarto centrum w Halifaksie
NATO czeka wielka przebudowa? Ekspert mówi o „europeizacji” Sojuszu i ryzyku odchudzenia
Monitoring,Progress,Of,Surveillance,Missions,From,Military,Headquarters,Using,Advanced
NATO stawia na AI Palantira. System wykryje ruchy Rosjan i pomoże wskazać cele
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
KE uruchomi procedurę wobec Polski? Chodzi o embargo na ukraińskie produkty rolne
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj