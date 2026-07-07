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Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:54
PE
Polacy w PE: by Ukraina była w Unii, musi przestrzegać europejskich wartości/Shutterstock
Europosłowie Andrzej Halicki (PO) i Michał Dworczyk (PiS) podkreślali we wtorek w Parlamencie Europejskim, że członkostwo Ukrainy w UE wymaga przestrzegania wspólnych europejskich wartości. Halicki zaznaczył, że oznacza to m.in. brak zgody na gloryfikowanie osób odpowiedzialnych za działania o charakterze ludobójczym, a Dworczyk zaapelował o potępienie ideologii UPA.

Halicki dowodził, że aby Ukraina była w UE, musi przestrzegać wspólnych europejskich wartości. - Nie można w ramach Wspólnoty gloryfikować tych, którzy opierali (...) swoją aktywność na walce z mniejszościami, również na działaniach o charakterze ludobójczym - podkreślił.

Ukraina w UE a wartości europejskie. Halicki o pamięci historycznej

- Jeżeli przypominamy ten fakt jako PE, to przypominamy to po to, by jeszcze raz powiedzieć jedno przesłanie: „To wy wybieracie swoją przyszłość, ale jeżeli chcecie być we Wspólnocie, to musicie szanować wartości” - podkreślił. - Żadne euro nie może być wydane na te oddziały, które mają imię zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludobójstwo - dodał Halicki.

- Należy docenić reformy i zmiany w prawie implementowane na Ukrainie, których celem jest realizacja europejskich standardów - powiedział z kolei Dworczyk. Jak jednak podkreślił, europejska integracja oznacza także wierność podstawowym wartościom, na których zbudowana jest UE, w tym na prawdzie historycznej i szacunku dla ofiar.

Dworczyk apeluje do Ukrainy o potępienie ideologii UPA

- Dlatego absolutnie jako nieakceptowalną przyjęliśmy decyzję o nadaniu elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej za wymordowanie około 100 tys. cywilów, głównie polskich kobiet i dzieci, choć wśród ofiar znaleźli się również Żydzi, Czesi oraz Ukraińcy ratujący swoich sąsiadów - zaznaczył.

Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. - Prawda historyczna nie jest przeszkodą dla pojednania, nie jest przeszkodą w drodze do Europy, wręcz odwrotnie jest jej fundamentem. Tylko na fundamencie prawdy i wzajemnego szacunku możemy budować wspólną europejską przyszłość - dowodził.

Parlament Europejski debatuje o drodze Ukrainy do członkostwa w UE

W Parlamencie Europejskim trwa debata na temat postępów w procesie akcesyjnym Ukrainy. Frakcje zaproponowały poprawki do rezolucji w tej sprawie, krytykujące niedawną decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego dotyczącą nadania jednostce wojskowej imienia Bohaterów UPA. (PAP)

mce/ mal/ mhr/

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński

Wydawca z kilkunastoletnim doświadczeniem. Z Gazetą Prawną związany od 4 lat. Prywatnie miłośnik motocykli i podróżowywania. 

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Tematy: Ukrainaparlament europejskiUPA
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