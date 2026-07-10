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Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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36 minut temu
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt
Raportowanie ESG z dużymi zmianami. Resort finansów przedstawił projekt/Shutterstock
Mniej przedsiębiorstw będzie musiało przygotowywać raporty zrównoważonego rozwoju – zakłada projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Planowane zmiany obejmują także zasady raportowania grup kapitałowych i mają ograniczyć obowiązki administracyjne nakładane na biznes.

Raportowanie ESG: idą duże zmiany

Projekt noweli ustawy o rachunkowości ma wdrożyć nowe unijne przepisy do polskiego prawa dotyczące tzw. raportowania ESG, czyli zrównoważonego rozwoju. Mają one znieść nadmierne obciążenia biurokratyczne i administracyjne dla firm w całej UE.

Projekt zawęzi zakres jednostek (przedsiębiorców) zobowiązanych do sporządzania raportów ESG, do tych, w których na poziomie odpowiednio jednostki oraz grupy kapitałowej zatrudnienie przekracza 1000 pracowników, a przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 1,9 mld zł. Ponadto, Ministerstwo Finansów chce umożliwić jednostce dominującej, będącej jednostką holdingową, niesporządzanie raportów ESG grupy kapitałowej, w przypadku gdy modele biznesowe i prowadzona działalność firm zależnych są niezależnie od siebie.

Mniej informacji z raporcie

Umożliwione ma być też pominięcie niektórych informacji przy sporządzaniu raportów. Obecnie taka możliwość jest ograniczona jedynie do zdarzeń lub spraw będących przedmiotem toczących się negocjacji, jeżeli ich ujawnienie miałoby istotnie szkodliwy wpływ na sytuację rynkową firmy. Projekt doprecyzowuje, kiedy można zastosować ten wyjątek oraz rozszerza katalog informacji możliwych do pominięcia m.in. o informacje niejawne, czy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przepisy tzw. value chain cap

Proponowane przepisy mają też wprowadzić przepisy tzw. value chain cap, czyli ograniczenie zakresu informacji, jakich jednostki zobowiązane do raportowania ESG mogą żądać na potrzeby tej sprawozdawczości od jednostek w łańcuchu wartości, w których średnia liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym nie przekracza 1000 osób. Chodzi o informacje, które duże firmy mogły wymagać od swoich mniejszych kontrahentów.

MF chce też, aby jednostka dominująca mogła - w sytuacji, gdy skład grupy kapitałowej uległ zmianie w trakcie danego roku obrotowego w wyniku nabycia lub połączenia jednostek zależnych - pominąć w raporcie ESG takie jednostki.

Spółki z państw trzecich

Projekt zawiera też zmiany w zakresie raportowania ESG przez spółki z państw trzecich. Ma on m.in. zawęzić zakres polskich jednostek zależnych i oddziałów zobowiązanych do publikacji raportów ESG z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – do takich, których roczne przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczają 890 mln zł. Ponadto podwyższona ma zostać wysokość (z obecnych 150 do 450 mln euro) przychodów netto ze sprzedaży generowanych na terytorium UE przez jednostkę z państwa trzeciego, która skutkuje obowiązkiem publikacji jej sprawozdawczości ESG przez polską jednostkę zależną lub oddział.

Określenie uproszczonych warunków tymczasowej rejestracji

Planuje się też określenie uproszczonych warunków tymczasowej rejestracji i zwolnienia z nadzoru sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego firmy audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego, która przeprowadza lub zamierza przeprowadzić atestację raportu ESG firm z państw trzecich, których papiery wartościowe dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym w Polsce. Rejestracja w okresie przejściowym będzie możliwa pod warunkiem, że jednostka audytorska z państwa trzeciego przedstawi Agencji określone informacje.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: ESGraportowanie esgraport ESG
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