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Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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50 minut temu
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD
Prawo do naprawy wchodzi do Polski. To rewolucja na rynku elektroniki i AGD/Shutterstock
Już 31 lipca 2026 r. w Polsce zacznie obowiązywać unijne prawo do naprawy. Nowe przepisy zobowiążą producentów AGD i elektroniki do zapewnienia dostępu do części zamiennych po rozsądnych cenach. Choć UOKiK przygotował założenia krajowych regulacji, projekt ustawy nadal nie został opublikowany.

Unijne prawo do naprawy

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1799 o prawie do naprawy weszła w życie 30 lipca 2024 r. Nakłada na producentów urządzeń takich jak pralki, lodówki, zmywarki czy smartfony obowiązek zapewnienia dostępu do części zamiennych oraz napraw po rozsądnych cenach. Konsument, który wybierze naprawę zamiast zakupu nowego urządzenia, zyska 12-miesięczne przedłużenie gwarancji. Naprawa poza autoryzowanym serwisem nie będzie go pozbawiać uprawnień gwarancyjnych - pisze gazeta.

Dodaje, że dyrektywa odpowiada na zjawisko obserwowane od lat. Sprzęt często psuje się tuż po zakończeniu okresu gwarancyjnego, a koszt naprawy sprawia, że zakup nowego urządzenia wydaje się bardziej opłacalny.

Niewiele osób słyszało o prawie do naprawy

Skala nieświadomości jest wciąż duża. Zaledwie 44 proc. Niemców słyszało o nowych przepisach, a w Polsce odsetek ten szacowany jest jako jeszcze niższy.

Czekamy na konkrety. Prawo do naprawy jest w dyrektywie rozłożone na kilka lat, więc to dopiero pierwszy krok. Konsument będzie mógł wybrać, czy chce naprawę z dłuższą gwarancją, czy jednak nowy sprzęt” – mówi „PB” Monika Pobrotyń, prezeska firmy z częściami zamiennymi do AGD North.pl z Koszalina.

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Źródło: Puls Biznesu
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Unia EuropejskaUEprawo do naprawy
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